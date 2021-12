V ostravských tramvajích zní po dvaceti letech nový hlas. Porovnejte hlášení

Po dvaceti letech tak vystřídala rozhlasovou moderátorku Yvettu Dadamovou. „Pro změnu jsme se rozhodli proto, abychom vzbudili větší pozornost cestujících k informacím, které zaznívají, abychom docílili větší naléhavosti hlášení a odlišili od názvů zastávek například výzvu k nošení roušky,“ nastínil ředitel DPO Daniel Morys.

Dopravní podnik musel v uplynulých dnech nahrát do všech svých vozidel téměř 700 tisíc souborů. „Byla to zatěžkávací zkouška pro naše servery, ale zvládly to. Poslech všech složených hlášení by trval déle než zhlédnutí filmu Titanic, tedy více než tři hodiny,“ poznamenal Morys.

Jen názvů zastávek je mezi nahranými zvuky přes 600, mezi nimi například devatenáct náměstí nebo sedm nádraží. Mezi nejkratší nahrané zvuky patří spojka „a“ či předložka „na“, ale také krátké názvy zastávek jako Duha, Romo či Dubí.

Naopak k nejdelším patří názvy zastávek, jako je Vratimov, Horní Datyně či Společenský dům. Nejdelší hlášení trvá přes 23 sekund a jde o uvítání na Dni otevřených dveří v dílnách DPO v Martinově.

Příprava na změnu hlasu trvala několik měsíců. Marika Tošková strávila v nahrávacím studiu mnoho hodin.

Nabídku stát se novým hlasem DPO zvažovala asi týden, než na ni kývla. „Bylo to náročné hlavně na čas. Brala jsem to jako výzvu, protože nic takového jsem ještě nedělala, a nelituji. Byla to krásná práce. Nejvíc zabrat mi dalo nahrávání zastávek s podobnými názvy, Sokolovská a Sokolská, aby nedošlo k záměně,“ popsala 41letá maminka dvou dětí

Před Toškovou a Dadamovou oznamovali zastávky samotní řidiči nebo nahraná hlášení zněla z reprodukce primitivních magnetofonů. Například stanoviště řidičů ve vozech T3 byla už z výroby vybavena mikrofonem se zesilovačem určeným právě k hlášení zastávek.

„Kvalita přenosu ani přednesu ale většinou nebyla dostačující,“ poznamenal ředitel Morys. „Doufáme, že nový hlas cestující ocení,“ dodal s tím, že kromě nově nahrané databáze zvuků dnes podnik používá k aktuálnímu informování cestujících v některých mimořádných případech také hlášení sestavená nejmodernější technologií pro tvorbu syntetické řeči.

Vánoční tramvaj i sváteční klip

Tím však předsváteční aktivity DPO nekončí. Po Ostravě už jezdí speciální vánoční tramvaj a lidé si mohou prohlídnout speciální vánoční klip se svátečně laděným příběhem.

„Tato tramvaj vznikla na základě přání řady lidí, kteří o to stáli už delší dobu. Speciální videopřání byl náš nápad. Účinkují v něm skuteční dopraváci a jejich děti, ale nejde o členy jedné rodiny. Obojí je náš dárek a poděkování cestujícím za to, že s námi zůstávají i v nelehké covidové době, ale také zaměstnancům za jejich náročnou práci včetně víkendů i svátků,“ uvedl Daniel Morys, generální ředitel DPO.

Vánočně vyzdobená tramvaj, která po setmění svítí do dálky, jezdí po Ostravě už několik dní a je pouze jedna. Její vznik totiž nebyl jednoduchý, ani levný.

„Náklady se vešly do sto tisíc korun, protože většinu úprav zvládli nadšenci z řad našich zaměstnanců. Ale zapojení světel si vyžádalo zásah do elektrických rozvodů vozidla a kvůli tomu jsme museli získat od Drážního úřadu nové povolení k provozu, takzvanou homologaci,“ vysvětlil Morys, kterého potěšily pochvalné reakce lidí na sociálních sítích.

Vánoční klip Dopravního podniku Ostrava