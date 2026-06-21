Ke srážce došlo, když třiapadesátiletá řidička vyjížděla automobilem Škoda Superb z parkovacího místa u krajnice ve směru do Kylešovic. Srazila se s elektrokoloběžkou, kterou řídil muž, narozený roku 1985. Jel ve stejném směru.
„Následkem dopravní nehody bylo těžké zranění jezdce na elektrokoloběžce, který byl zdravotníky transportován do Fakultní nemocnice v Ostravě,“ sdělil mluvčí moravskoslezské policie Jan Segsulka.
Na místo dorazila také lékařská posádka rendez-vous a tým rychlé záchranné pomoci. „První záchranáři byli na místě události za pět minut od přijetí výzvy,“ uvedl mluvčí záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.
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Jednačtyřicetiletý muž byl při vědomí. První ošetření složek ale odhalilo známky otřesu mozku a vážného zranění obou dolních končetin. „Záchranáři zajistili žilní vstup a zahájili podávání léků tlumících bolest i dalších potřebných farmak,“ popsal Humpl.
Záchranáři zraněnému přiložili končetinové dlahy a zajistili ho pomocí krčního límce a vakuové matrace. Následně muže šetrně přepravili na urgentní příjem ostravské Fakultní nemocnice.
Dechová zkouška na přítomnost alkoholu u řidičky automobilu vyšla negativně. U muže byl v nemocnici nařízen odběr biologického materiálu. Po dobu odstraňování následků a dokumentace dopravní nehody byl provoz u Východního nádraží omezen. Policisté řídili dopravu kyvadlově.