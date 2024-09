Doprava po povodních ožívá, některé silnice však čeká i měsíční oprava

„Od pátku je znovu v provozu hlavní železniční trať od Hranic na Moravě přes Ostravu na Slovensko, včetně odbočky na ostravské letiště v Mošnově. V pondělí ráno bylo zprovozněno nádraží Ostrava-Svinov a odpoledne byl obnoven i provoz mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem,“ přiblížil stav na hlavních tratích v regionu mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

„Do konce září by měl být zprovozněn také úsek ze Svinova přes ostravské hlavní nádraží do Bohumína a dále do Dětmarovic. Na opravu tratí mezi Ostravou a Opavou, které byly těžce poškozeny, si však cestující budou muset počkat ještě několik týdnů až měsíců,“ doplnil mluvčí Gavenda.

V ještě horším stavu než železniční síť je po povodních ta silniční. Voda poničila vozovky na horských úsecích i u menších obcí.

Podle Správy silnic Moravskoslezského kraje jsou silnice v některých místech podemleté, propadlé nebo zcela zničené. Několik komunikací zůstane neprůjezdných po delší dobu.

Například na Bruntálsku jsou stále uzavřené silnice spojující křižovatku hlavního tahu z Bruntálu do Lichnova a také úsek mezi obcemi Holčovice a Heřmanovice, kde se část vozovky sesunula. Další uzavírky jsou hlášeny v oblasti mezi Mnichovem a Drakovem a ve směru z Vrbna pod Pradědem na Vidly.

Na Frýdecko-Místecku je omezena doprava mezi Brušperkem a Fryčovicemi, kde je úsek zcela uzavřen pro nákladní dopravu. Kvůli sesuvu půdy u brušperské čekárny je výrazně ovlivněna i autobusová doprava.

V Morávce je na jeden jízdní pruh omezen průjezd po silnici v lokalitě Nad Úspolkou, vozidla nad 3,5 tuny zde kvůli sesunutému svahu nesmí vůbec.

Opavsko po povodních řeší dlouhodobé uzavírky mostů přes řeku Opavu v Držkovicích a Vávrovicích, uzavřen zůstává i úsek mezi Skřipovem a Starou Vsí u Bílovce, kde se ve vozovce objevily trhliny. Kvůli popadaným stromům byla neprůjezdná silnice z Antošovic do Šilheřovic.

Kdy bude hotovo? To není jasné

Na Novojičínsku zůstává uzavřená cesta po hrázi mezi Jistebníkem a Košatkou. Mezi Bravanticemi a Studénkou není možný průjezd kvůli poškozenému mostu. V lesnatých úsecích mezi Pohořem a Kletnou u Fulneku a také Veselím a Odrami zůstávají silnice zatarasené polomy.

Kdy budou jednotlivá místa opravena, zatím není jasné. „Vzhledem k rozsahu škod na krajských silnicích nelze termín jejich zprovoznění předjímat,“ konstatovala Miroslava Chlebounová z oddělení komunikace a strategického marketingu kanceláře hejtmana.

I přes značný pokrok v opravách některých úseků zůstává situace na mnoha místech vážná. Pro řidiče je tak v současnosti při cestách do postižených oblastí nejdůležitější sledovat aktuální informace o objížďkách.

20. září 2024