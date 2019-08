Výluky i nové linky. Dopravu v Moravskoslezském kraji čekají od září změny

Pozitivní je, že přibudou nové linky, případně se trasy nebo časy některých spojů změní tak, aby obsloužily i nové lokality. Zlepší se třeba cestování do nemocnice pro obyvatele Orlové či Slezské Ostravy.



„Po přesunu části zdravotní péče z Orlové do Havířova a Karviné byly již v červenci upraveny časy spojů vybraných linek ODIS tak, aby zajistily spojení z Orlové do Havířova pro zaměstnance i návštěvníky tamní nemocnice. Zajištění takového spojení k nemocnici do Karviné však vyžadovalo zásah do linkového vedení, proto jsme museli úpravy odložit na 1. září,“ uvedl jednatel společnosti Koordinátor ODIS Aleš Stejskal. Vybrané spoje linek 534, 535 a 539 budou v Orlové prodlouženy k restauraci Horník.

V Ostravě se po více než šesti letec vrátí do centra města linka 99, která bude jezdit v pracovních dnech od 6 do 18 hodin. Ekologické minibusy tak spojí Slezskou Ostravu (Bazaly, Hladnov) s Moravskou Ostravou a městskou nemocnicí. Poprvé se dočká obsluhy veřejnou dopravou i oblast Františkova.

Obyvatelé Bruntálska a Rýmařovska málem ztratili možnost rychlého spojení s Opavou i Ostravou jedním směrem a na opačnou stranu se Šumperkem. Dopravce Arriva Morava, který dosud na této trase provozuje linku 930201, se totiž rozhodl ji k 31. srpnu ukončit. Kraj se ale postaral o náhradu.

Bruntálsko nepřijde o rychlé spojení s Opavou a Ostravou

„Jelikož Moravskoslezský kraj vnímá potřebu zachovat uvedené spojení minimálně ve stávajícím rozsahu, rozhodl se po dohodě s Olomouckým krajem, že spoje uvedené linky objedná u dopravce ČSAD Vsetín, který obsluhuje oblast Opavska,“ sdělil Stejskal. „V neděli tak bude zahájen provoz nové autobusové linky číslo 920, která bude na území Moravskoslezského kraje zařazena v systému ODIS a na území Olomouckého kraje v systému IDSOK. Oba kraje plánují do budoucna rozšíření provozu na této lince.“

Změn na Bruntálsku bude více. Na základě požadavků zaměstnavatelů z Průmyslové zóny Bruntál jsou upraveny jízdní řády příměstských linek tak, aby se lidé mohli snadněji dopravit do práce a poté domů. Například linka 877 bude prodloužena na zastávku Bruntál, Karla. Nově tam budou zajíždět i vybrané spoje autobusové linky 861. Ze stejného důvodu změní trasy také městské linky 851 a 852. Nově budou vedeny jako okružní, ale už nebudou obsluhovat zastávku Bruntál, Polní.

A změní se i dopravce na Hlučínsku. K 31. srpnu tam ukončí své působení Arriva Morava. Od 1. září bude příměstskou autobusovou dopravu zajišťovat Transdev Morava. Část spojů ale bude pro tohoto dopravce zajišťovat TQM-holding.

Tarifní podmínky zůstávají nezměněny, všechny spoje jsou začleněny do ODIS. Na některých linkách dojde k drobným úpravám jízdních řádů, které požadovali cestující nebo obce.

Opravy silnic a mostů si vynutí změny u ostravských linek

Firma Transdev nedávno převzala celý holding 3ČSAD, kam patřily autobusové společnosti ČSAD z Havířova, Frýdku-Místku a Karviné. Pro cestující se však v této souvislosti nic podstatného nemění.

Hodně změn naopak čeká cestující v Ostravě, a to hlavně kvůli dočasným výlukám na desítkách autobusových, trolejbusových i tramvajových linek. Většina souvisí s pokračujícími opravami silnic a mostů.

Natrvalo po 66 letech existence skončí 1. září provoz tramvajové smyčky Výstaviště. Změní to trasy dvou linek. Všechny tramvaje linky číslo 10 nově pojedou z Výstaviště až na Hranečník. Trasa linky číslo 6 však povede z Karoliny přes ulici Nádražní na zastávku Plynárny.