Tři mrtví při střetu v závratné rychlosti, řečí čísel jsou ale silnice bezpečnější

Josef Gabzdyl
  16:18
Na silnicích Moravskoslezského kraje bylo v roce 2025 klidněji a bezpečněji. Jak vyplývá ze statistiky Policie ČR, stalo se méně nehod a klesl také počet obětí dopravních kolizí. Tabulky ale ukázaly i nepříznivé údaje. Například vyšší číslo řidičů se zjištěným alkoholem, jejichž jízda skončila nehodou.
Úklid obchvatu Opavy po tragické nehodě, při které zemřeli tři lidé a dva se...

Úklid obchvatu Opavy po tragické nehodě, při které zemřeli tři lidé a dva se zranili. (13. února 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Záběr z místa tragické nehody u Opavy. (13. února 2025)
Tragická nehoda na severním obchvatu Opavy, při které zemřeli tři lidé. (13....
Tragická nehoda na severním obchvatu Opavy, při které zemřeli tři lidé. (13....
Na Bruntálsku se stala vážná dopravní nehoda, při níž jeden mladík na místě...
19 fotografií

Loni se na území kraje stalo 9 203 nehod, což je o 1 601 méně než v roce 2024. Při nehodách zemřelo 27 lidí, o rok dříve to bylo ještě o čtyři oběti více. Ubylo i těžce zraněných.

„To jsou určitě pozitivní čísla, i když určitě usilujeme ještě o lepší statistiku,“ poznamenal Libor Schejok, náměstek krajského policejního ředitele pro vnější službu.

U 450 viníků nehod pak policisté zjistili, že před jízdou požili alkohol. „Tam jde o vyšší číslo, naštěstí jde jen o velmi mírný nárůst,“ poznamenal policejní náměstek.

Při nejtragičtější nehodě zemřeli tři mladí lidé

Nejtragičtější dopravní nehoda roku 2025 se stala ve středu 12. února na severním obchvatu Opavy. Před půl devátou večer se tam jednadvacetiletý řidič upraveného vozu Volkswagen Golf řítil rychlostí 210 km/h, přičemž při předjíždění vozu subaru čelně narazil do protijedoucího seatu.

Bilance střetu byla v kraji nejsmutnější za několik let. Zemřel viník nehody i jeho dvacetiletý spolujezdec. V seatu zahynula devatenáctiletá dívka. Její spolujezdkyně utrpěla těžká zranění, řidička subaru pak lehčí poranění.

Jak záhy vyšlo najevo, viník nehody rychlou jízdu miloval. Jen pět dnů před osudným karambolem si k fotografii svého vozu na sociálních sítích připsal heslo „Nová střela“ s dovětkem Drive or die, tedy Řídit, nebo zemřít.

Tři mladí zemřeli při srážce aut u Opavy, jeden z nich předjížděl dvoustovkou

Nejvíce lidí však loni zemřelo na silnicích v Ostravě, a to osm. „Stalo se tam i nejvíce nehod, což je však dáno největším počtem obyvatel a nejhustší dopravou,“ vysvětlil policista. Šest lidí zemřelo při nehodách na Frýdecko-Místecku, pět na Karvinsku, naopak nikdo na silnicích Novojičínska.

Policisté chtějí být vidět na místech, kde se nehody stávají nejčastěji. A chránit zejména nejzranitelnější účastníky provozu, tedy chodce, cyklisty a motocyklisty. „Například nehody cyklistů mají těžší následky, což je dáno rozvojem elektrokol, kdy dosahují vyšších rychlostí,“ zmínil policejní náměstek. Kontroly se proto častěji objeví třeba v Beskydech a v Jeseníkách, kde je provoz elektrokol nejčastější.

Na Bruntálsku se bouralo nejvíce v letních měsících. „V létě tam vyráží hodně turistů, takže na silnicích je větší provoz. Tamní dopravní infrastruktura však není často v nejlepším stavu a může řidiče nepříjemně překvapit,“ vysvětlil krajský koordinátor BESIP Pavel Blahut.

Cíl? Aby čeští řidiči jezdili doma jako v Rakousku

Podle statistik patří Moravskoslezský kraj v bezpečnosti provozu k těm lepším regionům. „Postavilo se tady dost nových silnic, dálnic, obchvatů. Tam se sice jezdí rychleji, takže případné následky jsou horší, ale jsou mnohem bezpečnější než třeba průtahy městy nebo nepřehledné silnice nižších tříd,“ domnívá se Tomáš Nedoma z Nového Jičína, který jako řidič kamionu brázdí celou Evropu.

Smutná bilance severní Moravy, o prázdninách zemřelo na silnicích sedm lidí

A u tuzemských řidičů mu vadí řada věcí. A vlastně i u policistů. „Co bychom si namlouvali, čeští řidiči mají na našich silnicích mnohem větší pocit, že se jim zase tak moc nestane. Policisté jsou totiž vidět méně než třeba v Rakousku nebo Německu. I tresty jsou stále nižší. To někdo může vnímat jako pozitivní, ale k nějaké autoritě to nevede,“ rozvinul svůj pohled na dopravní rozdíly.

„V Rakousku i Češi jezdí spíše jako beránci. Tady často jen pod radary, když jim zapípá antiradar nebo navigace,“ doplnil s tím, že nejhůře se podle jeho mínění jezdí na Balkáně.

Také celorepublikově se stalo nejméně nehod od roku 1961, kdy začala jejich evidence. Policie však chce ještě podstatně nižší čísla.

13. února 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Karviná - Slavia 1:3, Bořilova vítězná teč. Náročný zápas zlomil favorit po přestávce

Slávističtí fotbalisté se radují z gólu na hřišti Karviné.

Slávističtí fotbalisté v duelu 22. ligového kola zvítězili v Karviné 3:1 a druhé Spartě, která v neděli večer nastoupí proti Hradci Králové, odskočili na čele tabulky na rozdíl osmi bodů. Po pauze...

V Česku napadlo až 15 cm sněhu. Problémy měli hlavně v Moravskoslezském kraji

Zimní počasí se vrací do Moravskoslezského kraje, náledí komplikuje dopravu...

Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem 15 centimetrů. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), před...

Bezcitný otčím surově utýral tříletého chlapečka, za vraždu dostal 18 let

Před ostravským soudem stanul Tomáš S. kvůli surové vraždě tříletého chlapce.

Krajský soud v Ostravě poslal na 18 let do vězení Tomáše S. za vraždu tříletého chlapečka. Jako jeho otčím ho na ubytovně v Bruntálu opakovaně surově bil i jinak trestal. Hoch mě na tělíčku neustále...

Loučení úpravny uhlí Dolu ČSM, provoz na konci února definitivně skončí

Poslední vytěžené uhlí na Dole ČSM u Karviné se ještě musí roztřídit. Úpravna...

Do konce února bude fungovat úpravna uhlí, která třídí a zpracovává vytěžené uhlí z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Šachta těžbu ukončila na přelomu ledna a února.

České dráhy obnoví přímý spoj, o kterém zpívá Mládek. Vlak pojede jen jednou týdně

ČD obnovuje spoj, o kterém zpívá Ivan Mládek

V polovině prosince jej zrušili, od března pojede znovu. Opavu s Prahou opět propojí přímý rychlík Českých drah, národní dopravce ale snižuje frekvenci spojů. Místo třikrát týdně tam a zpět trasu...

V Ostravě zvládli ojedinělý rizikový porod, pro ženu se vzácnou krví chyběl dárce

Michaela Karidu se synem Dušanem. Na jeho porodu se podíleli lékaři napříč...

Porodnice Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) loni řešila ojedinělý případ rizikového těhotenství. Zdravého chlapce tam v říjnu porodila žena, u níž se z důvodu vcestné placenty předpokládalo zvýšené...

18. února 2026  14:32

Ženu polil benzinem a zapálil. Nepředstavitelně trpěla, potvrdil soud výjimečný trest

Muž z Frýdku-Místku dostal za zapálení známé 24 let vězení

Za pokus o vraždu ženy, kterou ve Frýdku-Místku polil benzinem a zapálil, si David Anderka pravomocně odpyká ve vězení 24 let. Výjimečný trest mu ve středu potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Odvolání...

18. února 2026  9:51,  aktualizováno 

Bezcitný otčím surově utýral tříletého chlapečka, za vraždu dostal 18 let

Před ostravským soudem stanul Tomáš S. kvůli surové vraždě tříletého chlapce.

Krajský soud v Ostravě poslal na 18 let do vězení Tomáše S. za vraždu tříletého chlapečka. Jako jeho otčím ho na ubytovně v Bruntálu opakovaně surově bil i jinak trestal. Hoch mě na tělíčku neustále...

18. února 2026  9:38,  aktualizováno  10:35

Nebojte se začít podnikat později. Živnostníci po čtyřicítce prosperují

ilustrační snímek

Jednou z cest, jak reagovat na nezaměstnanost hrozící se stoupajícím věkem, je zahájení podnikání. Celostátní výzkum pracovníků Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné ukazuje, že...

18. února 2026  6:37

Policisté zasahovali u lékaře, za kterým zřejmě jezdily polské ženy na potrat

Ještě nenarozené dítě uvnitř dělohy. (1965)

Kriminalisté v úterý zasahovali v areálu Bílovecké nemocnice, která patří Moravskoslezskému kraji. Redakci iDNES.cz to potvrdilo několik lidí včetně ředitele nemocnice Josefa Zajíce. Ten ale...

17. února 2026  21:29

Kouč Smetana o návratu do Baníku: Jsem sebejistější a rozhodnější než tehdy

Trenér Ondřej Smetana se do Baníku Ostrava vrací téměř po čtyřech letech.

Hektické hodiny a hektické dny prožívá Ondřej Smetana. Od pondělka je novým trenérem ostravských fotbalistů, u nichž nahradil odvolaného Tomáše Galáska. „Snažím se co nejrychleji zase poznat...

17. února 2026  19:03

Starší než pyramidy. Unikátní kmen se z japonského Expa vrátil na severní Moravu

Slavnostní odhalení dubového kmene nazvaného Eridanus, jehož stáří přesahuje 6...

Vzácný exponát připomínající dobu, kdy vznikaly první civilizace, získalo do svých sbírek Muzeum Třineckých železáren a města Třince. Návštěvníci si v něm mohou nově prohlédnout částečně zkamenělý...

17. února 2026  16:31

Začalo vyvlastňování pozemků pro přehradu Nové Heřminovy

Vizualizace přehrady Nové Heřminovy

V souvislosti s dlouho odkládanou stavbou přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku zahájil městský úřad v Bruntále tři vyvlastňovací řízení. Odbor výstavby a územního plánování tak učinil na...

17. února 2026  13:55,  aktualizováno  14:07

Plánovanou zástavbu po Slezance komplikuje osud Divadelního klubu, řeší ho soud

9. února 2026 v 11.00 se začala psát nová historie Horního náměstí v Opavě....

Přiléhá k někdejšímu obchodnímu centru Slezanka v Opavě a po její demolici měl být takzvaný Divadelní klub součástí nově plánované zástavby. Jeho prohlášení kulturní památkou ale tuto vizi nabouralo....

17. února 2026  12:58

Hasiči odstraňují z přehrady dřevo přinesené povodní, nasadili pásové rypadlo

Vodohospodáři na severní Moravě stále řeší následky povodně z roku 2024, která...

Vodohospodáři na severní Moravě ještě stále řeší následky povodně z roku 2024. Ta do vodního díla Těrlicko přinesla značné množství dřevní hmoty. Rozsáhlý zásah zaměřený na odstranění tohoto...

17. února 2026  11:33

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Žen mezi bezdomovci hrozivě přibývá, varuje Armáda spásy. Stydí se víc než muži

V nevyužívaném nádražním objektu v Českém Těšíně žije i 45letá bezdomovkyně

Mezi bezdomovci v Moravskoslezském kraji je stále více žen. Uvádí to ve své bilanci loňského roku Armáda spásy. Zatímco dříve byl jejich podíl mezi lidmi bez domova kolem jedné desetiny, dnes už jich...

17. února 2026  5:51

Jen dvě výhry a sedm porážek. Galásek v Baníku skončil, tým povede Smetana

Ostravský trenér Tomáš Galásek

Přišel v říjnu, odkoučoval jedenáct ligových zápasů, jeden v domácím poháru a odešel. Tomáš Galásek už není trenérem fotbalistů Baníku Ostrava. Vedení klubu ho odvolalo po nedělní porážce v Liberci...

16. února 2026  16:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.