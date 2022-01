Muže na zastávce vzbudilo lomcování, zloděj mu rval z kalhot peněženku

Dvojice mužů zvědavě obcházející muže spícího na zastávce Výstaviště totiž zaujala strážníka obsluhujícího kamerový systém. Před jeho očima si jeden z nich ke spícímu muži přisedl a jednou rukou se pokoušel zmocnit peněženky, zatímco druhý bedlivě sledoval okolí a kontroloval situaci.

„Vidina snadného lupu se začala komplikovat poté, co zlodějíček zjistil, že kapsa kalhot je až příliš těsná. Aby se zmocnil peněženky, musel si dopomoci druhou rukou. Při tomto počínání již nebyl tolik obratný. Probudil poškozeného, kterému se zjevně mužovo počínání nelíbilo,“ popsal situaci mluvčí strážníků Jindřich Machů.

Zloděj ale zareagoval velice zkušeně. Odcizenou peněženku zastrčil do spodního prádla a následně v klidu odešel i se svým kumpánem. To už ale byla na cestě hlídka městské policie, která oba pachatele chytila, přestože každý z nich volil jinou ústupovou cestu.

Od okrádání opilých k loupežným přepadům

V posledních dnech to nebyl jediný případ, kdy policisté v regionu dopadli pachatele zaměřující se na opilé lidi. Frýdecko-místečtí kriminalisté nyní obvinili dva dospělé a jednoho mladistvého muže, kteří si v druhé půlce loňského roku vytipovávali návštěvníky restaurací a barů a okrádali je. Trestné činnosti se dopouštěli jak ve Frýdku-Místku, tak v Ostravě.

Nezůstávali však jen u krádeží. „V restauraci ve Frýdku-Místku si vyhlédli muže, s kterým se venku dali do řeči. Jeden z obviněných muže požádal o zapůjčení telefonu, aby si mohl zavolat. Mobil mu však nevrátili a dali se na útěk. Poškozený běžel za nimi a chtěl, aby mu telefon vrátili. Místo toho jej však povalili na zem a ukradli mu peněženku,“ přiblížila policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

K dalšímu loupežnému přepadení se odhodlal jeden z obviněných o pár dní později, tentokrát v Ostravě.

„Získal si důvěru oběti a vylákal ji do parku. Po chvilce poškozený dostal strach a dal se na útěk. Obviněný ho srazil na zem a pod pohrůžkou násilí po něm požadoval mobilní telefon. Muž se bránil a volal o pomoc. Pachatel se proto dal na útěk, stihl však dotyčnému odcizit peněženku,“ uvedla mluvčí.

Dospělé pachatele ve věku 19 a 33 let poslal soud do vazby, mladistvého policie stíhá na svobodě. Za loupež, krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku hrozí dospělým až deset let vězení, mladistvému polovina.