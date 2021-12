Přes dvě miliardy korun jdou v Moravskoslezském kraji na domovy důchodců

Kopřivničtí senioři se zatím stěhují do sociálních zařízení v Novém Jičíně, Frenštátě pod Radhoštěm, Příboře nebo ještě dál. Do tří let se má však situace změnit. Kraj se totiž rozhodl postavit ve městě domov pro seniory za zhruba 366,74 milionu korun včetně vybavení. Stavba právě začíná a zájemci se mohou těšit na stěhování v roce 2024.

„Od státu jsme na projekt získali 65 milionů, zbytek zaplatí kraj,“ sdělil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania.

Podotkl, že domov v Kopřivnici je jedním z projektů, na které kraj částečně využije i prostředky z investičního úvěru čerpaného se souhlasem zastupitelů.

Na výstavbě domova se podílí také město, jež do projektu vložilo pozemky a dvoupodlažní budovu. Ta bude opravena a propojena s novou šestipatrovou přístavbou. Město se též zavázalo přispívat na provoz domova, který se stane krajskou příspěvkovou organizací.

„Kopřivnice je zatím jedinou obcí s rozšířenou působností v našem kraji, kde pobytová služba pro seniory chybí. Do května 2023 tam ale vybudujeme zcela nové sociální zařízení, které nabídne 32 míst v jedno a dvoulůžkových pokojích v domově pro seniory a 52 míst v domově se zvláštním režimem určeným pro klienty s Alzheimerovou chorobou,“ uvedl náměstek hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil.

Po předání novostavby bude nutné domov vybavit a zajistit personál. Lidé budou moci podat žádosti o přijetí, ale první klienti se patrně začnou stěhovat až v dalším roce.

V moderním bezbariérovém domově nebudou chybět kromě pokojů pro obyvatele, společenské místnosti a zázemí pro zaměstnance ani vyhlídkové terasy, zimní zahrada nebo park se záhony a pergolou. Součástí domova bude rovněž kaple určená klientům i veřejnosti.

Náměstek hejtmana podotkl, že obyvatelstvo kraje stárne, a tak lze předpokládat, že poptávka po umístění nejstarší generace se bude stále zvyšovat. „Potřebujeme nová místa pro seniory, proto se snažíme postupně navyšovat kapacitu stávajících zařízení jejich rekonstrukcemi a dostavbami. Zásadním krokem je ale výstavba prvního zcela nového krajského zařízení, jímž je právě domov pro 84 klientů v Kopřivnici,“ dodal Navrátil.

To je důvod, proč kraj v tomto období investuje do modernizace domovů přes miliardu korun. „V letech 2015 až 2022 vyčerpáme v sociální oblasti více než 1,3 miliardy korun,“ upřesnil náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Krkoška.

Rekonstruovat a stavět se bude i na Ostravsku

Dodal, že mezi nejvýznamnější investiční projekty kraje, které v sociální oblasti podpořila Evropská unie, patří revitalizace bruntálské organizace Sagapo za 130 milionů či ještě dražší rekonstrukce Domova Březiny v Petřvaldu.

Domov Březiny už prochází přestavbou tří budov s dostavbou čtyř nových pavilonů za 237 milionů korun. V roce 2023 najde v nových prostorách zázemí asi 150 klientů se zvláštními potřebami.

Kromě kraje, který investuje i do rekonstrukce celé řady dalších zařízení, opravují a budují nové domovy také města. Například Ostrava zahájí příští rok rekonstrukci Domova Korýtko v Zábřehu za půl miliardy. Přestavba potrvá dva roky a po ní tam najde nový domov 254 klientů.

Město současně chystá i stavbu nového domova v Mariánských Horách za půl miliardy. „Stavba by měla začít zřejmě v roce 2024. Pokud ale seženeme větší dotace, možná začneme i dříve,“ řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák.