Magistrát původní rozhodnutí o demolici zrušil. Domy jsou ale už od konce minulého roku zbourané.
„Důvodem pro zrušení byla podle magistrátu nezákonnost povolení, protože žádost městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky i postup stavebního úřadu Vítkovice vykazovaly od počátku zásadní nedostatky. Rozhodnutí zatím není pravomocné, městský obvod se může odvolat,“ uvedla Lehotská.
Dodala, že obyvatelé Bedřišky dál usilují o odkoupení nebo zřízení práva stavby ke zbývajícím domům, snaží se o záchranu osady.
„Podnět na magistrát k zahájení přezkumného řízení jsme se rozhodli podat, protože nám od samého zahájení demolic bylo zřejmé, že postup vlastníka, tedy městského obvodu i stavebního úřadu není v souladu se zákonem. Magistrát nám dal svým rozhodnutím za pravdu, když konstatoval, že došlo k řadě porušení jak stavebních předpisů, tak správního řádu,“ doplnila Lehotská.
Vyjádření obvodu redakce zjišťuje.