Demolice na Bedřišce byla proti předpisům, rozhodl magistrát. Domy však už nestojí

  15:06
Demolice pěti domů v někdejší hornické kolonii Bedřiška v Ostravě byla povolena v rozporu s právními předpisy a na základě nedostatečných podkladů. Vyplývá to z rozhodnutí ostravského magistrátu, který se bouráním domů zabýval na základě podnětu Evy Lehotské, mluvčí obyvatel osady.
Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny...

Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny demolicí finských domků. (8. prosince) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Podporovatelé bourané kolonie Bedřiška v Ostravě při protestu na jednání...
Podporovatelé kolonie Bedřiška protestují na jednání zastupitelstva ostravského...
Podporovatelé kolonie Bedřiška připravují transparenty na jednání...
Podporovatelé kolonie Bedřiška připravují transparenty na jednání...
Magistrát původní rozhodnutí o demolici zrušil. Domy jsou ale už od konce minulého roku zbourané.

„Důvodem pro zrušení byla podle magistrátu nezákonnost povolení, protože žádost městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky i postup stavebního úřadu Vítkovice vykazovaly od počátku zásadní nedostatky. Rozhodnutí zatím není pravomocné, městský obvod se může odvolat,“ uvedla Lehotská.

Dodala, že obyvatelé Bedřišky dál usilují o odkoupení nebo zřízení práva stavby ke zbývajícím domům, snaží se o záchranu osady.

„Podnět na magistrát k zahájení přezkumného řízení jsme se rozhodli podat, protože nám od samého zahájení demolic bylo zřejmé, že postup vlastníka, tedy městského obvodu i stavebního úřadu není v souladu se zákonem. Magistrát nám dal svým rozhodnutím za pravdu, když konstatoval, že došlo k řadě porušení jak stavebních předpisů, tak správního řádu,“ doplnila Lehotská.

Vyjádření obvodu redakce zjišťuje.

