Turistické cíle v Ostravě hledají nové vize, Dolní Vítkovice a zoo i ředitele

Například areál s industriálními památkami v Dolní oblasti Vítkovice patří mezi nejvyhledávanější české atraktivity mimo Prahu. Návštěvnost, která v roce 2019 vyšplhala až na 1,6 milionu lidí, se však loni propadla na úroveň roku 2013.



„Navštívilo nás necelých 646 tisíc lidí, což znamenalo propad tržeb asi o šedesát procent. Ještě nemáme vše vyúčtované, ale ztráty za minulý rok odhadujeme na deset milionů. A narůstají dál, i když už jsme výrazně snížili počet kmenových zaměstnanců a z 350 externích spolupracovníků zbylo deset procent,“ řekl výkonný ředitel Dolní oblasti Vítkovice (DOV) Petr Koudela.

Tým lidí nyní vymýšlí, jak by se měl industriální areál rozvíjet, až se znovu otevře. „Jelikož i letošní rok bude ve stínu covidu, DOV i jiné turistické cíle budou muset začít využívat nové nástroje. Spoustu aktivit musí přesunout do virtuálního prostoru. První vlaštovky v kraji už se objevují, ale větší projekty budou hotové nejdříve na přelomu roku,“ zmínila Lenka Mynářová, která pomáhá DOV s novými projekty.

Koudela skončí v DOV. Pomůže turistickému ruchu

Dodala, že lze lákat návštěvníky i pomocí virtuální reality. „Dají se tak získávat i peníze například využitím oblíbených počítačových her, které vydělávají miliardy, a jejich propojením s exponáty v DOV či třeba muzeích. Do virtuální reality lze přesunout také řadu vzdělávacích projektů,“ uvedla Mynářová, podle níž by se měly místní atraktivity víc zaměřit i na obyvatele sousedních regionů včetně Polska a Slovenska.

„Propad návštěvníků bude citelný i letos,“ řekla mluvčí DOV Eva Kijonková. „Musíme proto hledat nové využití a klienty pro všechny budovy i venkovní plochy, přicházet s neotřelými nápady a nabízet atraktivní novinky včetně nejmodernějších technologií a objevů.“

Koudela je sice u vzniku nových vizí, ale DOV už hledá jeho nástupce ve funkci ředitele. Od března totiž povede krajskou společnost MoravianSilesian Tourism.

Cílem zvýšení návštěvnosti celého kraje

„Cestovní ruch teď potřebuje více než jindy nové impulzy. Jsem přesvědčen, že tak jako se Petru Koudelovi a jeho týmu podařilo z DOV udělat nejnavštěvovanější místo regionu, tak se mu podaří zvýšit i návštěvnost celého kraje,“ uvedl náměstek hejtmana pro cestovní ruch a regionální rozvoj Jan Krkoška.

„Udělám vše, abychom pomohli atraktivitám v kraji přežít. Až budou zachráněné a rozjedou se, pak nastartujeme kampaně a nové projekty k lákání turistů,“ řekl Koudela.

V podobné situaci jako DOV je Zoologická zahrada a botanický park Ostrava. Také přišla o návštěvníky, tržby i ředitele, který loni náhle zemřel. Město vyhlásilo výběrové řízení na jeho nástupce, zájemci se mohou hlásit do 26. února.

Lidé zoo věnovali 1,7 milionu korun

Zoo je druhý nejvyhledávanější cíl turistů v kraji. Jak uvedla mluvčí zahrady Šárka Nováková, v roce 2019 navštívilo areál rekordních 580 tisíc lidí, ale loni jen 419,5 tisíce, protože byl 112 dní zavřený.

S tím souvisí i ztráta kolem 16 milionů korun. Byla by vyšší, nebýt pomoci města a kraje. Také lidé věnovali téměř 1,7 milionu. Zoo je v jiné situaci než památky a její možnosti změn jsou omezené tím, že pečuje o živá zvířata. I město při hledání ředitele preferuje ochranu zvířat.

„Chceme odborníka, který naváže na skvělou práci Petra Čolase. Pod jeho vedením se zoo stala respektovanou institucí mezinárodního významu na poli ochrany přírody a biodiverzity,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.