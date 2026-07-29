Dolní Vítkovice ale nesázejí jen na kouzlo průmyslové minulosti. Nachází se zde například Bolt Tower, unikátní vyhlídková věž vzniklá nástavbou jedné z vysokých pecí, multifunkční hala Gong uvnitř bývalého obřího plynojemu, pobočka Národního zemědělského muzea nebo populárně naučné centrum Velký a malý svět techniky.
Autem se do Dolních Vítkovic dostanete sjezdem z Místecké ulice, z jednoho z hlavních sídlištních tahů v Ostravě. V prázdninovém odpoledni, kdy bylo mírně pod mrakem a počasí nelákalo k vodním hrátkám, ale spíše k návštěvě podobných míst, jako je toto, bylo v areálu snadné zaparkovat.
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S dětmi jsme si jako hlavní cíl výpravy vybrali svět techniky. Velký svět techniky se nachází v nové moderní budově ze skla a betonu, kterou navrhl architekt Josef Pleskot, Malý svět techniky U6 zase v rekonstruovaném historickém objektu někdejší energetické ústředny.
„Ve Velkém světě techniky jsou expozice Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody, Malý svět techniky se zaměřuje na technologický pokrok. Všechny expozice jsou interaktivní,“ sděluje nám na dotaz, co si vybrat, mladík v recepci. Když se dozvídáme, že prohlídka prvního zabere až čtyři hodiny a prohlídka druhého jednu až dvě hodiny, volíme pouze Velký svět techniky, i když návštěva obou je za zvýhodněné vstupné. Tušíme, že i to bude až až.
Velký svět techniky
Ceny:
Hned za vstupním turniketem je zřejmé, že nás čeká impozantní zážitek. V místnosti se až do stropu točí asi třímetrový prachový vír. Jak se pak na popisce dozvídáme, je to vzdušný vír rarášek, připomínající zmenšené tornádo.
Příležitostí k úžasu je ale připraveno mnohem více. V přízemí jsou dvě expozice: Svět objevů a Svět civilizace. V první čekají exponáty, které seznamují s výdobytky moderní vědy, všechny interaktivní, takže máte šanci zahrát si s robotem, navrhnout celé město, zjistit, co umí umělá inteligence udělat s vaším obrazem, s podivem sledovat, jak zvukové vibrace hýbou s hmotou. Druhá expozice zase interaktivní formou poučí, jaké jsou dopady naší civilizace na okolní prostředí a co se s tím dá ještě dělat.
V prvním patře je pak nejrozsáhlejší expozice Svět přírody. I když se zdálo, že množství aktivit, které skýtají výstavy v přízemí, děti dostatečně nasytily a možná i unavily, zde je laťka položena natolik vysoko, že začíná další nadšené zkoumání a objevování další možnosti interaktivních hrátek. Nutno říct, že i dospělý musí žasnout nad nápaditostí tvůrců. I když exponátů, které tentokrát seznamují s oblastmi přírody, lidského těla i vesmíru, je přehršel, každý další dokáže zaujmout či překvapit.
Ačkoliv návštěvníků bylo poměrně dost, jen výjimečně bylo nutné čekat na některém z míst frontu, výjimkou byl přístroj pro výcvik postřehu a pak simulátor paraglidingu, ale ani zde nebylo čekání dlouhé.
Třetí patro aktuálně patřilo prezentaci organizací pomáhajících zdravotně postiženým. I zde si bylo možné na vlastní kůži aspoň na chvíli vyzkoušet, jak se žije lidem s hendikepem včetně disciplín, jako je střelba na terč pro nevidomé.
Tip iDNES.cz
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Ve Velkém světě techniky jsme strávili tři hodiny, než nás i s mnoha dalšími návštěvníky „vyhnali“ zaměstnanci kvůli zavíračce. Dokážu si představit minimálně další dobře strávenou hodinu.
Další atrakce jako Malý svět techniky U6, Bolt Tower či prohlídku celého areálu jsme nestihli. Pro návštěvu Dolních Vítkovic tak lze doporučit vyhradit si celý den, klidně i dva. Stále bude co objevovat.