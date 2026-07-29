Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Jak umí lákat Ocelové město. Pro děti je Svět techniky nekončící zábavou

Martin Pjentak
  15:27
Nápadité interaktivní exponáty ve Velkém světě techniky přibližují například i...

Nápadité interaktivní exponáty ve Velkém světě techniky přibližují například i různé fyzikální zákonitosti. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Nápadité interaktivní exponáty ve Velkém světě techniky přibližují různé obory...
Kdo najde Evropu? A kdo Indii? V sekci vesmíru si pořádně a ze všech stran...
Nápadité interaktivní exponáty ve Velkém světě techniky přibližují různé obory...
Jedna z novějších expozic ve Velkém světě techniky nazvaná Zoom se věnuje...
14 fotografií
Industriální areál v srdci Ostravy, Dolní oblast Vítkovice, patří už řadu let k nejvyhledávanějším turistickým cílům v celém Česku. V návštěvnosti jej předhánějí jen nejznámější pražské atraktivity. A není divu, už samotný rozsáhlý areál s k nebi se tyčícími rezavějícími vysokými pecemi a důlními stavbami je místem, které hned tak neuvidíte.

Dolní Vítkovice ale nesázejí jen na kouzlo průmyslové minulosti. Nachází se zde například Bolt Tower, unikátní vyhlídková věž vzniklá nástavbou jedné z vysokých pecí, multifunkční hala Gong uvnitř bývalého obřího plynojemu, pobočka Národního zemědělského muzea nebo populárně naučné centrum Velký a malý svět techniky.

Autem se do Dolních Vítkovic dostanete sjezdem z Místecké ulice, z jednoho z hlavních sídlištních tahů v Ostravě. V prázdninovém odpoledni, kdy bylo mírně pod mrakem a počasí nelákalo k vodním hrátkám, ale spíše k návštěvě podobných míst, jako je toto, bylo v areálu snadné zaparkovat.

Dolní Vítkovice v návštěvnosti dýchaly na záda Praze. Boduje i ostravská zoo

S dětmi jsme si jako hlavní cíl výpravy vybrali svět techniky. Velký svět techniky se nachází v nové moderní budově ze skla a betonu, kterou navrhl architekt Josef Pleskot, Malý svět techniky U6 zase v rekonstruovaném historickém objektu někdejší energetické ústředny.

„Ve Velkém světě techniky jsou expozice Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody, Malý svět techniky se zaměřuje na technologický pokrok. Všechny expozice jsou interaktivní,“ sděluje nám na dotaz, co si vybrat, mladík v recepci. Když se dozvídáme, že prohlídka prvního zabere až čtyři hodiny a prohlídka druhého jednu až dvě hodiny, volíme pouze Velký svět techniky, i když návštěva obou je za zvýhodněné vstupné. Tušíme, že i to bude až až.

Velký svět techniky

Ceny:
Základní vstupné činí 320 korun, zvýhodněné pro děti, studenty, seniory a další 240 korun. Výhodnější je rodinné vstupné: 1 + 3 za 820 korun nebo 2 + 3 za 1 140 korun.
Dojmy:
Nápaditost tvůrců interaktivních exponátů nezná mezí. Pobaví se a zároveň poučí děti i dospělí. Ani při velkém množství atrakcí se člověk nezačíná nudit. Zázemí:
Toalety jsou na každém patře snadno k nalezení. Vedle recepce je i obchůdek odpovídající zaměření Velkého světa techniky. Koupit se dají různé logické či naučné hry, lego, hlavolamy či mechanické a robotické hračky.
Jídlo:
Vedle recepce je i bistro s nápoji, zákusky, tousty či bagetami. Nápoje lze koupit i v nedalekém automatu.

Hned za vstupním turniketem je zřejmé, že nás čeká impozantní zážitek. V místnosti se až do stropu točí asi třímetrový prachový vír. Jak se pak na popisce dozvídáme, je to vzdušný vír rarášek, připomínající zmenšené tornádo.

Příležitostí k úžasu je ale připraveno mnohem více. V přízemí jsou dvě expozice: Svět objevů a Svět civilizace. V první čekají exponáty, které seznamují s výdobytky moderní vědy, všechny interaktivní, takže máte šanci zahrát si s robotem, navrhnout celé město, zjistit, co umí umělá inteligence udělat s vaším obrazem, s podivem sledovat, jak zvukové vibrace hýbou s hmotou. Druhá expozice zase interaktivní formou poučí, jaké jsou dopady naší civilizace na okolní prostředí a co se s tím dá ještě dělat.

V prvním patře je pak nejrozsáhlejší expozice Svět přírody. I když se zdálo, že množství aktivit, které skýtají výstavy v přízemí, děti dostatečně nasytily a možná i unavily, zde je laťka položena natolik vysoko, že začíná další nadšené zkoumání a objevování další možnosti interaktivních hrátek. Nutno říct, že i dospělý musí žasnout nad nápaditostí tvůrců. I když exponátů, které tentokrát seznamují s oblastmi přírody, lidského těla i vesmíru, je přehršel, každý další dokáže zaujmout či překvapit.

Nápadité interaktivní exponáty ve Velkém světě techniky přibližují například i různé fyzikální zákonitosti.
Nápadité interaktivní exponáty ve Velkém světě techniky přibližují různé obory vědy a jejích poznatků.
Kdo najde Evropu? A kdo Indii? V sekci vesmíru si pořádně a ze všech stran prohlédněte zeměkouli.
Nápadité interaktivní exponáty ve Velkém světě techniky přibližují různé obory vědy.
14 fotografií

Ačkoliv návštěvníků bylo poměrně dost, jen výjimečně bylo nutné čekat na některém z míst frontu, výjimkou byl přístroj pro výcvik postřehu a pak simulátor paraglidingu, ale ani zde nebylo čekání dlouhé.

Třetí patro aktuálně patřilo prezentaci organizací pomáhajících zdravotně postiženým. I zde si bylo možné na vlastní kůži aspoň na chvíli vyzkoušet, jak se žije lidem s hendikepem včetně disciplín, jako je střelba na terč pro nevidomé.

Tip iDNES.cz

Roztočte se jako kosmonaut
Ve vestibulu je možnost vyzkoušet si trenažér pro kosmonauty – gyroskop. Připoutejte se a nechte se roztočit tak, že nebudete vědět, kde je nahoře a kde dole.

Ve Velkém světě techniky jsme strávili tři hodiny, než nás i s mnoha dalšími návštěvníky „vyhnali“ zaměstnanci kvůli zavíračce. Dokážu si představit minimálně další dobře strávenou hodinu.

Další atrakce jako Malý svět techniky U6, Bolt Tower či prohlídku celého areálu jsme nestihli. Pro návštěvu Dolních Vítkovic tak lze doporučit vyhradit si celý den, klidně i dva. Stále bude co objevovat.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Socialistický mrakodrap se mění v bytovou rezidenci, novou podobu navrhla Jiřičná

Zchátralý mrakodrap v Ostrčilově ulici v Ostravě už obehnal stavební plot a...

Roky nevyužívaný dvaadvacetipatrový věžák naproti Nové radnici v centru Ostravy se začíná měnit ve staveniště. Odstartovala jeho zásadní rekonstrukce na moderní bytovou rezidenci, kterou navrhla...

Jelen v Beskydech přeskakoval motorkáře. Střet nepřežili jezdec ani zvíře

ilustrační snímek

Jednasedmdesátiletý motorkář zemřel v sobotu po střetu s jelenem v Bílé na Frýdecko-Místecku. Silnice I/35 musela být po nehodě zhruba dvě hodiny částečně uzavřená a policisté odkláněli dopravu.

Nepokoje v Ostravě po konfliktu kvůli videu. Romové skandovali před domem útočníka

Premium
Momentka z protestu Romů před údajným bydlištěm útočníka na jednoho z...

Protesty stovek Romů v Ostravě vyvolal nedělní incident, při kterém byl podle jejich tvrzení pobodán a těžce zraněn jeden z nich. Dav Romů se proto v úterý shromáždil na Mírovém náměstí v ostravském...

Tatran zřejmě padne dříve, než bude stát moderní hala. Nové Bazaly skluz nemají

Vizualizace nové haly pro míčové sporty v ulici U Stadionu v Ostravě –...

Stavba nové sportovní haly v Ostravě má zpoždění, ale jak uvedl primátor města Jan Dohnal (ODS), projekční práce se blíží do finále. „Aktuálně to vypadá, že v průběhu září bychom měli vypsat veřejnou...

Při nehodě auta s táborníky u Brušperku zemřela čtrnáctiletá dívka

Tři týmy záchranářů i vrtulník přistál u tragické nehody u Brušperku na...

Při tragické dopravní nehodě u Brušperku na Frýdecko-Místecku zemřela ve středu v noci čtrnáctiletá dívka, která byla účastnicí dětského tábora pořádaného spolkem Sarkander. Osobní automobil řízený...

Jak umí lákat Ocelové město. Pro děti je Svět techniky nekončící zábavou

Nápadité interaktivní exponáty ve Velkém světě techniky přibližují například i...

Industriální areál v srdci Ostravy, Dolní oblast Vítkovice, patří už řadu let k nejvyhledávanějším turistickým cílům v celém Česku. V návštěvnosti jej předhánějí jen nejznámější pražské atraktivity....

29. července 2026  15:27

VIDEO: Muž prodával ukradené koblihy, při rozhovoru s policistou se jimi ládoval

Muž v Ostravě ukradl v pekárně přepravky s koblihami, které pak prodával na...

Muž tlačící vozík s přepravkami s pečivem zaujal v úterý večer strážníky v Ostravě-Porubě. Jak následně zjistili, koblihy muž ukradl za pekárnou a po cestě stačil část prodat. „To je prostě byznys,“...

29. července 2026  12:22

Málo vody pro stromy. Deště pomohly jen mírně, s horky se sucho opět vrátí

Mapy z portálu intersucho ukazují, že ve svrchních vrstvách půdy je v...

Jen na krátkou dobu se v Moravskoslezském kraji zlepšil stav půdního sucha, a to díky srážkám z předchozích týdnů, které byly v regionu, zejména pak v Jeseníkách, vydatnější než ve zbytku Česka....

29. července 2026  11:35

Teď už mám vážnější roli, ví Grigar. V Opavě je trenérem i náhradníkem náhradníka

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký brankář...

Jiří Ciupa, Stefan Jovanoski a ... Tomáš Grigar. To je trojice brankářů na soupisce fotbalistů Slezského FC Opava. Osmadvacetiletý karvinský odchovanec Ciupa je v Opavě od minulé sezony a před tou...

29. července 2026  10:03

Ciencala vyměnil dresy rivalů: Chci hrát a chci ještě ukázat, že na to mám

Oceláři se připravují na sezonu s dobrou náladou, jak předvádí útočník David...

Ve třiceti letech se cítí na vrcholu sil a chce hrát co nejvíce. Proto hokejový útočník David Ciencala vyměnil třinecký dres za vítkovický. „Po sezoně jsme se sešli s panem Peterkem (sportovní...

29. července 2026  8:25

K českému titulu na překážkách se Tkáčová odrazila od zlatých z vícebojů

Adéla Tkáčová na MČR v Plzni.

Tři tituly mistryně republiky letos vybojovala atletka Adéla Tkáčová z Kopřivnice. Po triumfech na šampionátech pětibojařek a sedmibojařek o víkendu v Plzni slavila v běhu na 400 metrů překážek. „S...

29. července 2026  7:52

Zvířecí nemocnice má výběh pro vlky i jezevce. Míří za rekordem v počtu pacientů

Nový speciální výběh pro velké savce, například pro vlka, rysa a jezevce,...

Rok co rok ošetřují pracovníci Stanice na záchranu živočichů v Bartošovicích na Novojičínsku vyšší počty zvířat v nesnázích. A ani letošek není výjimkou. Už nyní tam vědí, že rok 2026 bude opět...

29. července 2026  5:33

Zámek v Kuníně zaplnily klobouky šlechticů. K vidění jsou i naprosté unikáty

Průvodce Matěj Dorazil na výstavě šlechtických pokrývek hlavy na zámku v Kuníně...

Prohlídky komnat a dalších prostor zámku v Kuníně na Novojičínsku dostaly ještě slavnostnější a unikátnější podobu. Až do konce října tam vystavují zhruba sto padesát klobouků a čepic šlechtických...

28. července 2026  16:46

Nízké ceny mléka drtí zemědělce. Musíme přežít, říkají, dojnice vybíjet nechtějí

ilustrační snímek

Hluboká krize postihla chovatele dojnic také v Moravskoslezském kraji. Nadbytek mléka v Evropě srazil výkupní ceny na víceletá minima, v některých obchodech dokonce nabízejí litr trvanlivého mléka za...

28. července 2026  13:25

K zemi půjde další část Slezanky v centru Opavy, řeší se i další využití prostoru

Na podzim se začne bourat zbývající část Slezanky v centru Opavy.

Postupné bourání Slezanky v centru Opavy pokračuje. Představitelé města hledají firmu pro demolici druhé části obchodního komplexu, který v historickém jádru města vznikl v 70. letech minulého...

28. července 2026  11:14

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Velká mužstva vyhrávají 1:0, radoval se ve Zlíně. Teď chce dát Jurečka gól Slavii

Václav Jurečka z Baníku Ostrava během utkání se Zlínem.

Trvalo třináct zápasů v lize, v domácím poháru a baráži, než se útočník fotbalistů ostravského Baníku Václav Jurečka opět radoval z gólu. Právě jeho trefa však v úvodním kole nejvyšší domácí soutěže...

28. července 2026  10:55

Vítkovický kouč Treille: Míříme vysoko. Chceme dostávat soupeře pod tlak

Francouzský kouč Yorick Treille na tréninku hokejistů Vítkovic.

Ze dna na vrchol. V tuhle cestu doufají před novou sezonou hokejové Vítkovice. V minulé sezoně se ostravský klub na poslední chvíli vyhnul extraligové baráži o záchranu, vedení pak ukončilo...

28. července 2026  7:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×