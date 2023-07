Jules Verne je zpátky, Malý svět techniky se znovu otevřel veřejnosti

„Jádrem U6 zůstala dvě obří plynová pístová dmychadla z let 1938 a 1948, která dohromady váží 1 800 tun. Nyní je však obklopují nové nebo značně renovované exponáty,“ přiblížil ředitel Dolních Vítkovic Tomáš Šiřina.

Pokud návštěvníci vystoupají na nově vybudovanou lávku nad dmychadly, mohou si je prohlédnout i z ptačí perspektivy.

Zachován zůstal i jednotící prvek expozice, a to svět Julesa Verna, který provází malé i velké návštěvníky celým interaktivním prostorem, ve kterém jsou nově instalovány exponáty zaměřené na lodní dopravu. Nejen, že si příchozí mohou vyzkoušet závody na vodních šlapadlech, ale i to, jaké je to být kapitánem lodi.

„Zvídaví zájemci si mohou otestovat i potrubní poštu, čili přijít na kloub principu dopravy materiálu přes potrubní tubusy,“ uvedla ředitelka Světa techniky Kateřina Bonito.

Dalším prvkem v U6 je kromě oblíbené obráběcí dílny i kovodílna. Děti i dospělí si mohou vyzkoušet stříhání, ohýbaní či ražení plechu, případně si vyrobit vlastní odznak.

Renovace Malého světa techniky U6 se uskutečnila díky projektu Postindustriální dědictví příhraničí, který spolufinancovala Evropské unie v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

V rámci tohoto česko-polského projektu byla už dříve vytvořena společná turistická trasa s názvem Stezka uhlí a oceli. Zájemci na ní mohou navštívit destinace provázané industriální historií a hornictvím, mezi něž patří jak Malý svět techniky U6, tak Velký svět techniky.