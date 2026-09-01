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Řidičák mladíkovi vydržel jen chvíli, rychlost v obci překročil téměř o stovku

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  9:59
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Jako smyslů zbavený se osmnáctiletý řidič nedávno řítil se svým vozem obcí na Frýdecko-Místecku. Radar ukázal policistům o neuvěřitelných 94 km/h více, než povolují dopravní pravidla. A tak řidičské oprávnění získané jen před několika měsíci mladík pozbyl velmi záhy.

Policisté byli v obci Dolní Domaslavice v rámci preventivní akce BESIP, jejíž součástí bylo i měření rychlostí automobilů. Když okolo prosvištělo audi, bylo zřejmé, že se od nejvyšší povolené rychlosti 50 km/h notně odchýlilo.

A radar ukázal rychlost 148 km/h, po odečtení možné odchylky pak nevyvratitelných 143 km/h. Audi jelo rychleji takřka o stovku. Když policisté řidiče zadrželi, zjistili, že jen před pár měsíci dovršil osmnácti let.

„Touto nebezpečnou jízdou neohrožovat jen svůj život, ale také životy třech dalších osob, které převážel. Dvě byly dokonce mladistvé,“ zdůraznila policejní mluvčí Petra Hrubá.

Policisté viníkovi na místě zadrželi řidičský průkaz, v jízdě tedy nemohl pokračovat. Navíc jeho počínání posuzuje úřad kvůli podezření z přestupku podle zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Horlivý řidič se řítil rychlostí nejméně 143 km/h obcí Dolní Domaslavice na Frýdecko-Místecku.

Horlivý řidič se řítil rychlostí nejméně 143 km/h obcí Dolní Domaslavice na Frýdecko-Místecku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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