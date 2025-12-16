Ostravě scházejí pěstouni na přechodnou péči, jejich práce je extrémně náročná

Petra Sasínová
  10:28
Sociální pracovníci ostravského magistrátu evidují devětadvacet rodin, které mohou vykonávat dočasnou náhradní rodinnou péči o děti v krizových situacích. Potřebovali by jich však více.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

„Letos jsme přijali osm nových žádostí o péči na přechodnou dobu, ale potřeby města to stále nepokrývá,“ sdělila Iva Sokolovská z odboru sociálních věcí a zdravotnictví ostravského magistrátu.

Nepostradatelnost krizových pěstounů, kteří se o děti starají maximálně rok, ještě vzrostla od letošního ledna v souvislosti se zákazem umísťovat děti do čtyř let do ústavů.

„Zatímco loni jsme v rámci pěstounské péče na přechodnou dobu zajišťovali pomoc pro čtyřicet šest dětí, letos bylo zapotřebí najít dočasnou rodinu pro padesát devět dětí,“ shrnul primátor Jan Dohnal.

Kdysi a dnes? To je hodně jiné, říkají ženy pečující o nejmenší děti

Ostravští pěstouni přitom přijali třicet dětí, dvacet devět museli sociální pracovníci umístit do rodin jinde v Moravskoslezském kraji. „Kapacity našich pěstounů byly totiž naplněné,“ dodala Sokolovská.

Přechodní pěstouni přijímají i ze dne na den děti, jejichž rodiny se o ně nejsou schopny postarat. Pokud krize nepomine a ani do roka se nemohou vrátit k biologickým rodičům, sociální pracovníci pro ně hledají trvalou náhradní rodinu.

Podle náměstka primátora pro sociální záležitosti Zbyňka Pražáka je úloha těchto pěstounů mimořádně náročná.

„Musí ke své roli přistupovat velmi profesionálně, být stále připraveni na přijetí cizího dítěte, poskytnou mu chybějící pocit bezpečí, zvládnout jeho stres a někdy i trauma předchozích událostí,“ poznamenal. Dodal, že zároveň musí dítě citlivě připravovat na odloučení.

Sourozenci udělali u pěstounů velký pokrok

Z devatenácti ostravských dětí, jimž letos skončila pěstounská péče na přechodnou dobu, se jich sedm mohlo vrátit k biologickým rodičům, devíti našli sociální pracovníci náhradní rodinu a tři starší děti skončily v ústavním zařízení.

Přechodnou péči letos poznávají například sourozenci ve věku šest let a deset měsíců. „Soud rozhodl o jejich odebrání rodičům z důvodu závažného zanedbání péče,“ přiblížila Sokolovská.

Rodiče přišli o bydlení a matka odmítla jít s dětmi do azylového zařízení. „Obě děti udělaly u pěstounů velký pokrok. Rodiče však svou situaci nějak aktivně neřeší, a tak pro sourozence hledáme adoptivní rodinu,“ líčila Sokolovská.

Moravskoslezský kraj má podle mluvčí Nikoly Birklenové momentálně 150 aktivních dočasných pěstounů, což je nejvíce ze všech krajů. V republice jich je téměř 850.

