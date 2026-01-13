Univerzita v Opavě založila dobrovolnické centrum, pečovat bude o lidi i zvířata

Autor:
  16:52
Na Slezské univerzitě v Opavě vzniklo Dobrovolnické centrum. Studenti i vyučující se jeho prostřednictvím zapojí do přímé péče o klienty, manuálních činností, dojednávají i péči o zvířata. Jednotlivé příležitosti jim nabídne speciální aplikace.

Slezská univerzita Opava založila dobrovolnické centrum. Zapojit se může kdokoliv. (13. ledna 2026) | foto: Slezská univerzita Opava

„Slezská univerzita v Opavě se prostřednictvím nově vzniklého Dobrovolnického centra oficiálně připojuje k Mezinárodnímu roku dobrovolnictví pro udržitelný rozvoj 2026,“ uvedla mluvčí Slezské univerzity Romana Císařová.

S rokem 2026 ale činnost centra neskončí, naopak zástupci univerzity plánují dlouhodobou spolupráci s organizacemi umožňujícími dobrovolnictví, zdravotnickými i dalšími zařízeními.

„Jde například o obecně prospěšné společnosti Elim a Eurotopia,“ řekla garantka Dobrovolnického centra Tatiana Matulayová.

Elim pomáhá rodinám s dětmi a jeho dobrovolnický program zprostředkovává pomoc i v domovech seniorů, kojeneckém ústavu či handicapovaným. Eurotopia pomáhá lidem překonávat těžká období a poskytuje mimo jiné sociální, právní, terapeutickou i psychologickou podporu.

Možnosti nabídne i speciální aplikace

„Skvělou spolupráci máme i se Slezskou nemocnicí a Psychiatrickou nemocnicí,“ řekla Matulayová. „Počítáme i s dalšími příležitostmi. Vnímáme také zájem v oblasti ochrany zvířat a budeme se snažit navázat spolupráci například s útulky. “ Příležitosti budou dlouhodobé i jednorázové, třeba manuální práce.

Možnosti nabídne speciální aplikace, kterou má Dobrovolnické centrum Slezské univerzity jako jediné z univerzitních center v zemi. „Už je v provozu. Do začátku nového semestru ji naplníme dobrovolnickými příležitostmi,“ dodala Matulayová.

Na duben pracovníci centra připravují univerzitní den dobrovolnictví, v plánu mají i osvětové a vzdělávací akce. „Cílem je pomáhat tam, kde je to potřeba, ale také rozvíjet kompetence studentů, posilovat jejich společenskou odpovědnost a podporovat solidaritu a udržitelnost,“ uzavřela Císařová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Stavba vysněné roubenky v CHKO Beskydy. Jak Richard a Tereza nadchli sousedy

Z důvodu umístění stavby v CHKO musela nová roubenka nekompromisně respektovat...

Když Richard s Terezou podědili chatu po jejím dědečkovi, nebyli si zprvu jistí, jak ji budou využívat. Chtělo to správný čas, místo a nápad, aby sebrali odvahu a proměnili ji v něco zbrusu nového. A...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Pardubickou výhru na Spartě zařídil Kelemen. Slaví i Litvínov, Plzeň a Olomouc

Momentka z utkání Sparta vs. Pardubice.

Pardubičtí hokejisté vyhráli šlágr neúplného 39. kola extraligy na Spartě 3:2 v prodloužení. Vítězství zařídil svým druhým gólem v utkání Miloš Kelemen. Důležité body vyválčil Litvínov, který zdolal...

Řidič, jehož auto blokovalo sanitku, se ozval policii. Proč stál tak nešikovně?

Řidič blokoval průjezd sanitce, k pacientovi přijel o několik minut později.

Dramatický novoroční výjezd sanitky v Ostravě-Hrabůvce měl dohru, když policie pátrala po řidiči, který své auto zaparkoval na sídlišti tak nešikovně, že kolem něj zdravotnický vůz nemohl projet....

OBRAZEM: Zamrzlé železárny, nečekaný titul. V čem byl český šampionát speciální?

Cyklokrosové mistrovství republiky se konalo v industriálním komplexu Dolních...

V průmyslovém areálu Dolní oblasti Vítkovic, proslulém vysokými pecemi na zpracování železa, už nepanuje neúprosné horko. Právě naopak. Nezaměnitelný symbol Ostravy se stal dějištěm mrazivého 75....

Univerzita v Opavě založila dobrovolnické centrum, pečovat bude o lidi i zvířata

Slezská univerzita Opava založila dobrovolnické centrum. Zapojit se může...

Na Slezské univerzitě v Opavě vzniklo Dobrovolnické centrum. Studenti i vyučující se jeho prostřednictvím zapojí do přímé péče o klienty, manuálních činností, dojednávají i péči o zvířata. Jednotlivé...

13. ledna 2026  16:52

Vojenské opravny v Šenově budou vyrábět pro Bundeswehr, přijmou až stovku lidí

Ve Vojenském opravárenském podniku v Šenově u Nového Jičína začali novou éru....

S přijetím až stovky nových zaměstnanců počítají ve Vojenském opravárenském podniku (VOP) v Šenově u Nového Jičína. Díky získání důležitých certifikátů tam totiž mohou nově vyrábět i pro německou...

13. ledna 2026  14:26

V Havířově na zasněžené silnici boural autobus plný dětí, vyvázly potlučené

Nehoda autobusu s nákladním vozem v centru Havířova. (13. ledna 2026)

V centru Havířova dopoledne na zasněžené silnici boural autobus s dětmi. Šofér podle všeho nedobrzdil a narazil do nákladního vozidla. Nehoda, která se obešla bez vážných zranění, se stala na...

13. ledna 2026  12:06

Test ekologické dopravy. Mezi Havířovem a Ostravou budou jezdit vodíkové autobusy

Dopravní společnost Transdev a Moravskoslezský kraj plánují nasadit mezi...

Od prosince roku 2027 budou v Moravskoslezském kraji, hlavně v okolí Havířova, jezdit čtyři vodíkové autobusy. Vyplývá to ze smlouvy, kterou zástupci kraje uzavřeli s dopravní společností Transdev.

13. ledna 2026  10:42

Záchrana v poslední chvíli. Ze zchátralé ostravské sýpky vznikne komunitní centrum

Fotografie z dubna 2024 dokazuje, jak v zuboženém stavu svinovská sýpka byla....

Na rekonstrukci a nové využití zchátralé sýpky v ostravském obvodu Svinov, která patří k vůbec nejstarším dochovaným stavbám ve městě, vyhlásí vedení Ostravy architektonickou soutěž. Skoro tři...

12. ledna 2026  18:05

Brankář Holec neodcestoval s Baníkem na soustředění. Řeší svoji budoucnost

Ostravský brankář Dominik Holec v utkání proti Slavii

Se 27 hráči v pondělí odletěli na soustředění do Turecka fotbalisté Ostravy. V kádru předposledního celku prvoligové tabulky překvapivě chyběl brankář Dominik Holec, který řeší svoji další budoucnost.

12. ledna 2026

Havířov chystá výměnu primátora, Baránek už nemá důvěru koalice

Celorepublikový výbor ANO pozastavil členství třem členům hnutí obviněným kvůli...

Koalice v Havířově na Karvinsku podala žádost o svolání mimořádného zasedání městského zastupitelstva. Řešit by se na něm měla výměna na postu primátora, kterým je od prosince 2024 Ondřej Baránek z...

12. ledna 2026  15:06

Lesní škola v Ostravě se rozšíří, další vznikne z bývalé hájenky v Hošťálkovicích

Vizualizace proměny hájenky na lesní školu v Ostravě - Hošťálkovicích. (12....

Nové zázemí pro lesní pedagogiku a také speciální expozici lesnictví chystá vedení města Ostravy v okrajové části Hošťálkovice. Za příznivých okolností začne příští rok přestavovat tamní hájenku na...

12. ledna 2026  12:38

Deset tisíc za poslední tři roky. Lidí bez práce v Moravskoslezském kraji přibývá

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě.

Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji roste už třetím rokem. Na konci každého jednotlivého byla vždy vyšší než v tom předchozím. Za celé zmíněné období přibylo deset tisíc lidí bez práce.

12. ledna 2026  9:45

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

11. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  20:30

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Stříbrní mladíci Kubiesa a Sikora šli hned z letadla do hry, pomohli porazit Spartu

Třinečtí útočníci Petr Sikora a Marko Daňo bojují před brankou Sparty s...

Potleskem a transparentem s poděkováním uvítali fandové třineckých hokejistů útočníky Petra Sikoru a Matěje Kubiesu, kteří se v pátek vrátili z mistrovství světa hráčů do 20 let se stříbrnými...

11. ledna 2026  20:06

Drahá těžba, levné uhlí. Polská „OKD“ má velké problémy, firmě hrozí bankrot

Polská těžební společnost JSW zaměstnávající desítky tisíc lidí má vážné...

Do velice složité situace se dostala největší polská těžební společnost Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), čelící hrozbě insolvence. Firmu z města v podstatě sousedícího s Karvinou a zaměstnávající...

11. ledna 2026  17:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.