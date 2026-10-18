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Čerpadlo nevydrželo náročný zásah u lesního požáru, hasiči si jej vyměnili sami

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  7:38
Členové SDH Slatina si svépomocně vyměnili čerpadlo ve starší cisterně, která...

Členové SDH Slatina si svépomocně vyměnili čerpadlo ve starší cisterně, která zasahovala při velkém lesním požáru v místní části Větřkovic – Novém Vrbně na Opavsku. (září 2026) | foto: Sbor dobrovoných hasičů Slatina

Členové SDH Slatina si svépomocně vyměnili čerpadlo ve starší cisterně, která...
Členové SDH Slatina si svépomocně vyměnili čerpadlo ve starší cisterně, která...
Členové SDH Slatina si svépomocně vyměnili čerpadlo ve starší cisterně, která...
Členové SDH Slatina si svépomocně vyměnili čerpadlo ve starší cisterně, která...
21 fotografií
Liazka dobrovolných hasičů ze Slatiny prošla zásadní obnovou. Původní čerpadlo ze starší cisterny totiž dosloužilo kvůli náročnému nasazení při rozsáhlém požáru lesa ve Větřkovicích na Opavsku, kde hodiny čerpalo vodu pod vysokou zátěží. Členové jednotky si celé zařízení kompletně vyměnili sami přímo ve zbrojnici a po úspěšném testování na hřišti je technika z roku 1990 opět plně připravena k výjezdům.

Za dvě dopoledne bylo čerpadlo venku a za tři zase zpět. „Naše cisternová automobilová stříkačka dostala zcela nové čerpadlo, původní již bylo ohlodáno zubem času a nevydrželo nepřetržitý intenzivní provoz u požáru lesa ve Větřkovicích,“ uvedl velitel SDH Slatina Jakub Kozák.

V poslední době si hasiči při provozu čerpadla všimli poklesu tlaku. „Vzhledem ke stáří vozu jsme vyhodnotili, že se jedná o opotřebení komponent – oběžného kola, ložisek a dalších prvků, které nelze řešit jinak než výměnou,“ naznačil velitel.

Při rozsáhlém srpnové požáru lesa ve Větřkovicích, kdy jejich liazka několik hodin ve vysoké zátěži čerpala, došlo k selhání ucpávek a z čerpadla začala unikat voda.

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„Stále bylo použitelné, ale prakticky už jen v nouzovém režimu,“ uvedl velitel, který se se starostou dohodl na jeho kompletní výměně.

„Nové čerpací zařízení pro nás sestavila firma z Plzně, prakticky jediná v Česku, která se stavbám těchto původních čerpadel z nově vyrobených komponent věnuje. Když jsme měli materiál, byl už zbytek jen o ochotě a šikovnosti našich hasičů,“ naznačil Kozák.

Členové SDH Slatina si svépomocně vyměnili čerpadlo ve starší cisterně, která zasahovala při velkém lesním požáru v místní části Větřkovic – Novém Vrbně na Opavsku. (září 2026)
Členové SDH Slatina si svépomocně vyměnili čerpadlo ve starší cisterně, která zasahovala při velkém lesním požáru v místní části Větřkovic – Novém Vrbně na Opavsku. (září 2026)
Členové SDH Slatina si svépomocně vyměnili čerpadlo ve starší cisterně, která zasahovala při velkém lesním požáru v místní části Větřkovic – Novém Vrbně na Opavsku. (září 2026)
Členové SDH Slatina si svépomocně vyměnili čerpadlo ve starší cisterně, která zasahovala při velkém lesním požáru v místní části Větřkovic – Novém Vrbně na Opavsku. (září 2026)
21 fotografií

Během dvou dopolední v hasičárně bylo staré čerpadlo venku. „A když už bylo venku, opravili hasiči i všechny okolní klapky, vyčistili nebo vyměnili těsnění, provedli kompletní revizi a úpravu všech dalších komponent,“ popsal Kozák.

Místo cisterny jezdil mercedes

Po dobu, kdy byla cisterna mimo provoz, zajišťoval SDH Slatina výjezd s automobilem Mercedes-Benz, který je díky svému provedení – s nádrží na vodu a hasicím zařízením – schopen zásahu u jakéhokoli typu události.

„A vyjel hned dvakrát – poprvé k ohlášenému požáru v areálu skladu pohonných hmot Čepro v Sedlnicích, podruhé k požáru domu v Bílovci,“ prozradil Kozák.

Nové čerpadlo hasiči namontovali za tři odpolední směny. „A ve čtvrtek 24. září 2026 jsme ho na hřišti úspěšně vyzkoušeli,“ prohlásil velitel.

Hasičská cisterna ze Slatiny

Hasičské auto bylo vyrobeno v roce 1990 a sloužit začalo nejprve v novojičínské „tabačce“. Okolo roku 2000 bylo zařazena do služby na stanici HZS v Novém Jičíně.

V roce 2006 byla liazka převedena do obce Starý Jičín. Od listopadu 2011 stojí v garážích SDH obce Slatina, která ji odkoupila za odhadní cenu 73 tisíc korun. Vzhledem ke stavu automobilu byla následně přímo ve zbrojnici zahájena celková oprava automobilu.

Na výměně čerpadla se podílel velitel Jakub Kozák, jeho zástupce Michal Richter a strojníci Jaroslav Kozák a Miroslav Hlaváč.

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