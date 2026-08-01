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Ze studentů se stali vojáci, jejich výcvik ukončila slavnostní přísaha

Dalibor Maňas
  6:48
Instruktor vyhodnocuje výsledky střelby se studenty a poskytuje jim zpětnou...

Instruktor vyhodnocuje výsledky střelby se studenty a poskytuje jim zpětnou vazbu k dalšímu zlepšení. (červenec 2026) | foto: Army.cz, Petr Dohnal

Účastníci při registraci k dobrovolnému vojenskému cvičení pro studenty...
Studenti u kasáren 22. základny vrtulníkového letectva před začátkem...
Studenti středních škol při registraci k dobrovolnému vojenskému cvičení v...
Účastník při registraci k dobrovolnému vojenskému cvičení pro studenty...
43 fotografií
Pro tisícovky středoškoláků vyvrcholilo 31. července čtyřtýdenní dobrovolné vojenské cvičení slavnostní přísahou u deseti posádek české armády včetně té opavské. Studenti při náročném výcviku získali dovednosti ve střelbě, taktické i zdravotnické přípravě a prověřili si svou fyzickou i psychickou odolnost. Díky přísaze se ze studentů stali vojáci v záloze, kteří mohou v budoucnu posílit aktivní zálohy nebo vstoupit do profesionální armády.

Slavnostní přísaha všech absolventů letního dobrovolného vojenského cvičení v Opavě se konala v pátek 31. července. „Symbolicky završila několikatýdenní intenzivní vojenský výcvik,“ přiblížila Barbora Popovová, tisková mluvčí Generálního štábu Armády České republiky.

Složením vojenské přísahy se absolventi stali vojáky v záloze. „Získali možnost vstupu do aktivní zálohy nebo do služby vojáka z povolání,“ řekla mluvčí.

Tři týdny výcviku pro studenty znamenaly každodenní ranní nástupy, střelby, taktické úkoly i náročné dny v terénu. „Dobrovolné vojenské cvičení pro středoškoláky (DVC) nabízí mladým lidem ve věku 18 až 22 let víc než kontakt s vojenským prostředím a ukazuje, že moderní armáda není tvořena pouze technikou, ale především lidmi, kteří jsou schopni společně obstát v náročných situacích,“ doplnila.

Instruktor vyhodnocuje výsledky střelby se studenty a poskytuje jim zpětnou vazbu k dalšímu zlepšení. (červenec 2026)
Účastníci při registraci k dobrovolnému vojenskému cvičení pro studenty středních škol v kasárnách 22. základny vrtulníkového letectva (7. července 2026)
Studenti u kasáren 22. základny vrtulníkového letectva před začátkem dobrovolného vojenského cvičení pro studenty středních škol (7. července 2026)
Studenti středních škol při registraci k dobrovolnému vojenskému cvičení v kasárnách 22. základny vrtulníkového letectva (7. července 2026)
43 fotografií

Letošního cvičení se zúčastnilo 998 studentů (tento počet platil k 23. červenci, pozn. red.).

„Zkušenost, kterou během výcviku získají, sahá daleko za hranice vojenských dovedností. Ukazuje jim, že obrana státu stojí především na lidech, kteří jsou připraveni převzít odpovědnost, spolupracovat a obstát i ve chvílích, kdy musejí překonat vlastní limity,“ řekl náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Miroslav Hlaváč, který studenty navštívil u 4. brigády rychlého nasazení nebo 73. tankového praporu.

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Mladí absolvovali pořadovou, střeleckou, taktickou, ženijní i zdravotnickou přípravu, osvojili si základy topografie a výcvik v terénu. „Jednotlivé disciplíny na sebe navazují a vytvářejí celek, v němž úspěch jednotlivce závisí na spolupráci celé jednotky,“ poznamenala mluvčí.

„Armáda tím, že mladým lidem pomáhá překračovat a rozšiřovat jejich komfortní zónu, přispívá k rozvoji generace vyrůstající ve 21. století. Přechod do vojenského prostředí, které se vyznačuje vysokými nároky na disciplínu, odpovědnost, výkon i týmovou spolupráci, proto představuje pro většinu účastníků zásadní životní změnu,“ uvedla armádní psycholožka Olga Dziaková.

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Část studentů se adaptuje během dvou až tří dnů. „Většina však potřebuje přibližně jeden až dva týdny, během nichž se vyrovnává se změnou životního stylu, novým prostředím, kolektivem, způsobem vedení i dlouhodobou fyzickou a psychickou zátěží,“ poznamenala psycholožka.

„U některých účastníků se mohou vyskytnout psychické obtíže, například poruchy spánku, změny příjmu potravy, úzkostné či panické stavy nebo depresivní ladění. Tyto projevy s postupným přivyknutím na nové podmínky odeznívají. Armáda proto ve všech lokalitách cvičení zajišťuje nepřetržitou psychologickou péči,“ dodala Dziaková.

Cílem cvičení ovšem není přesvědčit každého účastníka, aby se stal vojákem z povolání. „Smyslem je umožnit mladým porozumět významu obrany státu, poznat principy fungování ozbrojených sil a vytvořit prostor pro rozhodnutí o případné budoucí službě,“ zdůraznil Hlaváč.

17. července 2025
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