Slavnostní přísaha všech absolventů letního dobrovolného vojenského cvičení v Opavě se konala v pátek 31. července. „Symbolicky završila několikatýdenní intenzivní vojenský výcvik,“ přiblížila Barbora Popovová, tisková mluvčí Generálního štábu Armády České republiky.
Složením vojenské přísahy se absolventi stali vojáky v záloze. „Získali možnost vstupu do aktivní zálohy nebo do služby vojáka z povolání,“ řekla mluvčí.
Tři týdny výcviku pro studenty znamenaly každodenní ranní nástupy, střelby, taktické úkoly i náročné dny v terénu. „Dobrovolné vojenské cvičení pro středoškoláky (DVC) nabízí mladým lidem ve věku 18 až 22 let víc než kontakt s vojenským prostředím a ukazuje, že moderní armáda není tvořena pouze technikou, ale především lidmi, kteří jsou schopni společně obstát v náročných situacích,“ doplnila.
Letošního cvičení se zúčastnilo 998 studentů (tento počet platil k 23. červenci, pozn. red.).
„Zkušenost, kterou během výcviku získají, sahá daleko za hranice vojenských dovedností. Ukazuje jim, že obrana státu stojí především na lidech, kteří jsou připraveni převzít odpovědnost, spolupracovat a obstát i ve chvílích, kdy musejí překonat vlastní limity,“ řekl náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Miroslav Hlaváč, který studenty navštívil u 4. brigády rychlého nasazení nebo 73. tankového praporu.
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Mladí absolvovali pořadovou, střeleckou, taktickou, ženijní i zdravotnickou přípravu, osvojili si základy topografie a výcvik v terénu. „Jednotlivé disciplíny na sebe navazují a vytvářejí celek, v němž úspěch jednotlivce závisí na spolupráci celé jednotky,“ poznamenala mluvčí.
„Armáda tím, že mladým lidem pomáhá překračovat a rozšiřovat jejich komfortní zónu, přispívá k rozvoji generace vyrůstající ve 21. století. Přechod do vojenského prostředí, které se vyznačuje vysokými nároky na disciplínu, odpovědnost, výkon i týmovou spolupráci, proto představuje pro většinu účastníků zásadní životní změnu,“ uvedla armádní psycholožka Olga Dziaková.
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Část studentů se adaptuje během dvou až tří dnů. „Většina však potřebuje přibližně jeden až dva týdny, během nichž se vyrovnává se změnou životního stylu, novým prostředím, kolektivem, způsobem vedení i dlouhodobou fyzickou a psychickou zátěží,“ poznamenala psycholožka.
„U některých účastníků se mohou vyskytnout psychické obtíže, například poruchy spánku, změny příjmu potravy, úzkostné či panické stavy nebo depresivní ladění. Tyto projevy s postupným přivyknutím na nové podmínky odeznívají. Armáda proto ve všech lokalitách cvičení zajišťuje nepřetržitou psychologickou péči,“ dodala Dziaková.
Cílem cvičení ovšem není přesvědčit každého účastníka, aby se stal vojákem z povolání. „Smyslem je umožnit mladým porozumět významu obrany státu, poznat principy fungování ozbrojených sil a vytvořit prostor pro rozhodnutí o případné budoucí službě,“ zdůraznil Hlaváč.
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17. července 2025