Bourá se tu každý týden, říká starosta. Křižovatku nahradí kruhový objezd

Autor:
  7:18
Častým dopravním nehodám by měla už za několik měsíců zabránit nová okružní křižovatka za 46,6 milionu korun. Krajský úřad ji začíná stavět namísto současné klasické křižovatky mezi Dobrou a Nošovicemi na Frýdecko-Místecku, na výjezdu z dálnice D48.
Fotogalerie2

Křižovatku v Dobré na Frýdeckomístecku známou množstvím vážných nehod nahradí kruhový objezd. | foto: archiv MSK

„Máme obrovskou radost, že jsme po mnoha letech snažení o vyřešení této nebezpečné křižovatky mohli spolupodepsat smlouvu se zhotovitelem,“ kvitoval zahájení stavby starosta Dobré Jiří Carbol. „Jsme rádi, že tady vznikne bezpečný kruhový objezd, který sníží riziko úrazů a dopravních nehod. Dnes se totiž srážky stávají prakticky každý týden, a některé úrazy byly bohužel i smrtelné.“

Nový kruhový objezd ocení nejen řidiči z Dobré, ale i z okolních vesnic. „Vše by mělo být hotovo na konci letošního léta. Řidiči se mohou těšit na bezpečnou okružní křižovatku,“ konstatoval Radek Podstawka, náměstek hejtmana pro dopravu. „Bude nás to všechny ale stát trošku trpělivosti, kvůli stavbě totiž musíme počítat s uzavírkami a objížďkami, využívat se bude také provizorní komunikace.“

Dopravu u automobilky na pět hodin ochromila nehoda tří vozů, zemřela žena

Na internetové databázi Portál nehod figuruje křižovatka v Dobré v seznamu rizikových míst. Od listopadu 2023 do října 2025 se zde podle statistiky portálu událo jedenáct dopravních nehod, výsledkem byl jeden mrtvý, jeden těžce zraněný a čtrnáct lehce zraněných. Nejčastější příčinou bylo nerespektování dopravní značky Stůj, dej přednost v jízdě.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Futuristické zjevení v zasněžených Beskydech, policisté zastavili velomobil

Futuristický velomobil na silniční kontrole v beskydské obci Ostravice na...

Velké překvapení zažila hlídka cizinecké policie, která na Frýdecko-Místecku narazila na na první pohled velmi futuristické vozidlo. Jak se záhy ukázalo, neobvyklý dopravní prostředek i jeho řidič...

Ozbrojenec zabarikádovaný v bytě je mrtvý, při přestřelce zranil policistu

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Na následky střelného zranění zemřel šestapadesátiletý ozbrojený muž, který v úterý odpoledne v centru Havířova ohrožoval své okolí a pak se zabarikádoval v bytě. Nejprve proti němu zakročila...

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Sparťanský záložník Patrik Vydra se prosazuje v utkání proti Baníku.

Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Dvě rány do hlavy. Agresor z Havířova se zastřelil sám, na zbraň nepotřeboval průkaz

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Agresivní šestapadesátiletý muž, který v úterý v Havířově ohrožoval střelnou zbraní lidi ve večerce, poté se zabarikádoval v bytě a při přestřelce zranil policistu, se zabil sám. Střelil se do hlavy...

Bourá se tu každý týden, říká starosta. Křižovatku nahradí kruhový objezd

Křižovatku v Dobré na Frýdeckomístecku známou množstvím vážných nehod nahradí...

Častým dopravním nehodám by měla už za několik měsíců zabránit nová okružní křižovatka za 46,6 milionu korun. Krajský úřad ji začíná stavět namísto současné klasické křižovatky mezi Dobrou a...

3. března 2026  7:18

Nával v novém Lidl Outlet v Ostravě. Polák jel kvůli nákupu 150 kilometrů

Obrovský zájem zákazníků a velké pozdvižení vzbudilo otevření nového Lidl...

Obavy obyvatel obcí v okolí ostravské Outlet Arena Moravia, že se v pondělí ráno nedostanou do práce nebo do školy, se nenaplnily. Otevření pobočky Lidl Outlet Ostrava k dopravním zácpám v pondělí...

2. března 2026  15:40

VIDEO: Ikonická Slezanka jde k zemi, v okolí sledují vibrace i případné trhliny

Do zdí Slezanky v centru Opavy se zakousla těžká technika, začala demolice...

Do někdejšího obchodního centra Slezanka v centru Opavy se v pondělí zakousl bagr. Reálně tak začalo bourání objektu, pro nějž město nenašlo žádné vhodné využití. Místo Slezanky má v místě vzniknout...

2. března 2026  13:22

Lidé v Hrabůvce si oddechnou. Obávaná ubytovna Hlubina zřejmě brzy skončí

Pohled na Hotelový dům Hlubina v ostravské části Hrabůvka. jeden muž tam chtěl...

Zastupitelé radnice Ostravy-Jih rozhodnou v druhé polovině března o záměru majitele hotelového domu Hlubina v Hrabůvce přestavět současnou ubytovnu na bytový dům. „Vyjádření našeho zastupitelstva k...

2. března 2026  12:14

Vodík v očekávání. Veolia plánuje jeho výrobu také v Krnově, záleží na zájmu

Vodíková čerpací stanice Total v německém Berlíně

Moravskoslezský kraj získal další místo, kde lze ekologicky vyrábět vodík. Krajský úřad rozhodl, že projekt „Výroba vodíku z obnovitelných zdrojů v Teplárně Krnov“ nemůže mít významný vliv na životní...

2. března 2026  6:49

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

Že by se nám po dvou výhrách dýchalo lépe? To vůbec, odmítl trenér Skuhravý

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka, v Jablonci.

Fotbalisté Slovácka se po překvapivé výhře 2:0 v Karviné znovu vzdálili sestupové příčce v Chance Lize. „Ta výhra je pro mě důležitá, neboť vím, jak cenná je pro klub, pro lidi, s nimiž se denně...

1. března 2026  19:26

Čtvrtý pokus. Nový Jičín se opět snaží prodat přístavbu hotelu v centru města

Z přístavby hotelu Praha v Novém Jičíně měl vzniknout kulturní dům, nyní město...

Už počtvrté nabízí novojičínská radnice k prodeji přístavbu hotelu Praha. Poprvé byla k mání loni, od té doby ji město nabízelo ještě dvakrát. Žádný zájemce se zatím nepřihlásil.

1. března 2026  16:55

Karviná - Slovácko 0:2, hosté udrželi vedení i v deseti, v nastavení ještě zvýšili

Záložník Karviné Emmanuel Ayaosi se snaží obejít Adoniju Ouandeho ze Slovácka.

Nelichotivou bilanci ze začátku jara se ve 24. kole Chance Ligy nepodařilo zlepšit fotbalistům Karviné. Ti zatím ještě nezískali ani bod a také z nedělního domácího zápasu se Slováckem odchází...

1. března 2026  15:33

Ústecký kraj, házené ráj! Po Mostu oslavily pohár i Lovosice díky superfiniši

Házenkáři Lovosic vyhráli Český pohár po finálovém vítězství nad Karvinou 38:37.

Ústředím české házené se pro sobotu stal Ústecký kraj. Nejdřív oslavily už jedenáctý pohárový triumf házenkářky Mostu, které ve finále v pražské UNYP Aréně zdolaly Slavii 32:30, po nich se do extáze...

1. března 2026  13:20

Pod zemí exponáty, nahoře vzdělávání. Hlučín chce zachránit dotaci na depozitář

Vizualizace nového depozitáře Muzea Hlučínska

Třicetimilionový úvěr na stavbu depozitáře Muzea Hlučínska schválili hlučínští zastupitelé. V rozpočtu pro letošní rok totiž na investici nezbyly peníze, je však nutné ji zahájit, jelikož Hlučínští...

1. března 2026  7:43

Na rohy máme našeho Guardiolu! Ševínský o prvním gólu za Spartu: Je to splněný sen

Sparťanský stoper Adam Ševínský se raduje z rychlého gólu do sítě ostravského...

Ve čtvrté minutě se rychlým pohybem odpoutal od obránce, hlavou poslal do sítě přesný centr kapitána Haraslína a otevřel skóre utkání s Baníkem (5:2). Na tenhle gól stoper Adam Ševínský nikdy...

1. března 2026  7:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.