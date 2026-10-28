Historická schránka byla vložena do věže kostela po její obnově. Věž totiž byla zničena při bojích na konci druhé světové války. K současné opravě kříže a výměně dřevěné hrotnice se farnost rozhodla kvůli poškozené nosné konstrukci.
Do makovice ve věži kostela sv. Mikuláše v Rychalticích tak přibude i nový odkaz příštím generacím.
„Farníci jej do měděné schránky zapečetili ve společenském centru. Původní časovou schránku z věžní báně vyňali Rychaltičtí začátkem září, kdy se pustili do opravy kříže na vrcholu věže,“ uvedla mluvčí biskupství Monika Pustková.
Kříž na vršku kostela se totiž začal naklánět a farnost zjistila, že má poškozenou část hrotnice, což je dřevěný nosný sloup umístěný uvnitř báně.
„Rozhodli se ji proto vyměnit, při tom se dočkal povrchové úpravy i kříž a trn, na kterém je umístěný. Časová schránka nalezená v makovici pocházela z roku 1945,“ vysvětlila mluvčí.
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Biskup vložil do věže katedrály poselství dalším generacím
„Na konci druhé světové války byla věž při osvobozování ostřelována, tuším sedmi ranami. Byla zasažena, začala hořet, od věže chytla střecha kostela i sakristie. Věž se tehdy zřítila, ale obvodové zdi zůstaly stát. Farníci tehdy od května do října kostel zastřešili, udělali novou věž. A po obnově střechy vložili do báně časovou schránku,“ zavzpomínal rychaltický farář David Tyleček.
Farníci k nalezeným dokumentům přidali současné bankovky a mince. „Ale také fotografie, pohlednice a noviny včetně diecézního zpravodaje. Schránky tak na vrcholek věže přibudou rovnou dvě,“ uvedl kněz.