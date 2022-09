Doprava na Dny NATO bude komplikovaná, u letiště v Mošnově se čekají kolony

Proti oblíbenému a možná i nejjednoduššímu způsobu – na kole – zatím hovoří předpověď počasí. V sobotu odpoledne a hlavně v neděli meteorologové předpovídají přeháňky, které případnému cyklovýletu do Mošnova rozhodně nepřejí.

I tak ale budou pro cyklisty připraveny tři kolárny s celkovou kapacitou deset tisíc míst hlídané strážníky ostravské městské policie.

Se zájmem o přehlídku nejen letecké, ale i pozemní vojenské techniky jsou dlouhá léta spojeny i dlouhé kolony aut. Kdo se jim chce vyhnout, měl by zvolit hlavně vlak.

České dráhy totiž – jako již tradičně – posilují spoje ve směru na Mošnov. „Do stanice Mošnov, Ostrava Airport vypravíme speciální expresní spoje z Prahy, Brna a Olomouce a posilové osobní vlaky z Bohumína, Opavy a Ostravy-Svinova,“ přiblížila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. „Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka,“ uvedla.

Právě stanice Studénka je pro cesty na Dny NATO stěžejní. Z ní se mohou návštěvníci vydat k cíli buď pěšky, což ve výsledku znamená zhruba čtyřkilometrovou trasu, nebo pokračovat dál vlakem, až na zastávku u terminálu mošnovského letiště. I odsud je ale následně čeká pěší přesun do místa konání akce, v tomto případě zhruba tříkilometrový. Na zvýšený zájem se chystají i autobusoví přepravci.

„V souvislosti s akcí budou posíleny či zřízeny linky z Ostravy, Frýdku-Místku, Nového Jičína, Kopřivnice i ze Studénky,“ potvrdil přípravy na Dny NATO Miroslav Slaný, mluvčí skupiny Z-Group bus.

„Cena jízdného z Ostravy a Frýdku-Místku do Petřvaldíku bude padesát korun, stejně tak z Nového Jičína do Albrechtiček. Na stejném místě pak budou končit autobusy z Kopřivnice za čtyřicet korun a ze Studénky, odkud budeme cestující přepravovat za devatenáct korun,“ doplnil Slaný.

S dopravou poradí policisté i po telefonu

V obou případech, při vystoupení v Petřvaldíku i v Albrechtičkách, čeká cestující další, zhruba dvoukilometrový, pěší přesun do areálu letiště.

Stále nejoblíbenějším způsobem dopravy je ovšem příjezd autem. Pro řidiče je připraveno parkoviště na tradičním místě, několik desítek metrů napravo od odletové haly. Parkovné letošní rok činí 300 korun na den pro osobní automobil, 200 korun pro motocykl a tisíc korun pro autobus.

Na tradiční dopravní problémy se připravují i policisté. „Ze zkušeností z předchozích let vyplynulo, že největší nápor v dopravě je každoročně v době od sedmi do dvanácti hodin,“ konstatovala policejní mluvčí Soňa Štětínská. „Proto je také letos pro dotazy k dopravě zřízena informační linka 723 759 733, která bude v provozu v sobotu a neděli od sedmi do osmnácti hodin,“ doplnila.

Kvůli očekávaným kolonám doporučují policisté hlavně lidem, kteří z mošnovského letiště odlétají pravidelnými i charterovými linkami, aby vyrazili s předstihem.