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Program Dnů NATO 2026: na co se nejvíc vyplatí počkat v sobotu a v neděli?

Matouš Waller
  17:00
Na mošnovském letišti pokračují Dny NATO v Ostravě. (21. září 2025)

Na mošnovském letišti pokračují Dny NATO v Ostravě. (21. září 2025) | foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz

Italský letoun typ F-35 na akci Dny NATO 2025 v Ostravě.
Vrtulníky NH-90 německé armády opouštějí mošnovské letiště po Dnech NATO v...
Vrtulníky Mi-171Š a Viper českých vzdušných sil na Dnech NATO v Ostravě
Vrtulník Venom českých vzdušných sil na Dnech NATO v Ostravě
112 fotografií
Návštěvníci letošních Dnů NATO se mohou těšit na téměř osm desítek vrtulníků a letadel ze čtrnácti zemí. Česká armáda o víkendu v Mošnově představí zaváděnou výstroj, německé letectvo chystá ukázky unikátní techniky. Na letiště u Ostravy se vrátí i oblíbení akrobaté, celý program pak doplní praktické ukázky, ale i workshopy či přednášky.

Tradiční dvoudenní Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou nejen v České republice, ale v celé Evropě. Během nadcházející akce se návštěvníci mohou již tradičně těšit na pestrou nabídku techniky a dalšího vybavení, jimiž disponují domácí vojenské síly i spojenci.

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Letošním partnerem bude teprve podruhé Německo, které se této role zhostí po deseti letech. Na víkend Dnů NATO si nachystalo ukázky práce německých obranných i bezpečnostních složek, včetně několika premiér. Účastnit se však budou složky čtrnácti zemí, které přivezou na osmdesát kusů letecké techniky.

Kdy a kde budou Dny NATO 2026

Dny NATO se již tradičně konají o třetím zářijovém víkendu. Letošní už 26. ročník proběhne v sobotu 19. a neděli 20. září 2026 na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově. Vstup je – stejně jako v minulých letech – zcela zdarma.

Areál oba dny otevírá v 8:15, návštěvníci jej pak musí opustit do šesti hodin večer. Možností, jak se na místo dostat, je několik.

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Program Dnů NATO 2026

V areálu mošnovského letiště se nebudou prezentovat jen armádní složky. Představit svou práci či techniku přijedou také hasiči a policie (včetně té městské). Chybět nebude ani Celní správa nebo Vězeňská služba.

Jak je již zvykem, hlavním programem Dnů NATO na letištní ploše v Mošnově budou prezentace těžké vojenské, policejní i záchranářské techniky. Samozřejmostí jsou také letecké show, ukázky z výcviku speciálních jednotek či prezentace výstroje.

Dny NATO v Ostravě 2026
Nácvik na Dnech NATO v Ostravě 2026
Nácvik na Dnech NATO v Ostravě 2026
Nácvik na Dnech NATO v Ostravě 2026
27 fotografií

Části ukázek se jako partner ujme německé letectvo. Do Česka například po šestnáctileté přestávce přiveze legendární bojový letoun Panavia Tornado IDS, který disponuje měnitelnou geometrií křídel.

Výběr z chystaného programu Dnů NATO na sobotu 19. září 2026
ČasZemě / SložkaAkce
8:40Česko a PolskoÚvodní seskok parašutistů s vlajkami
9:23NěmeckoAkrobatická ukázka vrtulníku EC665 Tiger
10:15SlovenskoUkázka letounu F-16
10:55Česko a NěmeckoZahajovací průlet
12:39Vězeňská služby ČRTaktický zásah při napadení vězeňské eskorty
13:46Vojenský historický ústavJízda polopásového obrněného transportéru OT-810
13:53USAPrůlet dvojice bombardérů Rockwell B-1 Lancer
14:08NěmeckoUkázka stíhacího bombardéru Tornado IDS
15:29Velká BritánieVystoupení akrobatů Red Arrows
16:54BelgieUkázka synchronizovaného akrobatického seskoku

Předvede také manévry stíhačky Eurofighter Typhoon či překvapivou obratnost transportního letounu Airbus A400M Atlas. Chybět nebudou také bohaté ukázky pozemní techniky.

Na víkendové akci se samozřejmě předvede i domácí armáda. Poprvé veřejnosti představí například nový transportní letoun Embraer C-390 Millennium. Mezi nejnovější techniku bude patřit také tank Leopard 2A4, obrněné vozidlo Titus Kovs, nebo bojové vozidlo CV90.

Výběr z chystaného programu Dnů NATO na neděli 20. září 2026
ČasZemě / SložkaAkce
8:52NěmeckoUkázka víceúčelového vrtulníku NHIndustries NH90
9:12ItálieAkrobatická ukázka transportního letounu Alenia C-27J Spartan
9:35 SlovinskoVystoupení turbovrtulového letounu Pilatus PC-9M Hudournik
10:00ČeskoUkázka třetí generace tanků Leopard 2A4
10:05ŠpanělskoAkrobatické vystoupení stíhačky Eurofighter Typhoon
11:41Hradní strážUkázka motocyklů a doprovodu vozidla
13:57NěmeckoVystoupení transportního letounu Airbus A400M Atlas
14:32SlovenskoDynamická ukázka vrtulníku Sikorsky UH-60 Black Hawk
15:19Velká BritánieVystoupení akrobatů Red Arrows
16:25Česko a PolskoZávěrečný seskok parašutistů s vlajkami

Lákat budou také ukázky umu britských Red arrows – jedné z nejlepších akrobatických skupin světa. Její ikonické vystoupení mohli návštěvníci spatřit i vloni, kdy se do Česka vrátila po třinácti letech.

Součástí Dnů NATO bude též bohatý doprovodný program. Zájemci tak budou moci navštívit besedy, filmové projekce nebo semináře. K vidění bude například nová munice pro drony a zájemci si budou moci vyzkoušet výstroj dobrovolných hasičů či manipulaci s hadicemi a proudnicemi.

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Program ostravské městské policie pak představí práci kynologa, laserové střelnice, ale i workshopy. Armáda chystá ukázky 53. pluku průzkumu a elektronického boje, který představí moderní způsoby zjišťování informací z bojiště – součástí budou drony či systémy elektromagnetického průzkumu či rušení komunikace protivníka.

Jak přijet na Dny NATO 2026

Přímo k letišti jezdí z Ostravy pravidelné vlakové i autobusové spoje. Dopravci během víkendu Dnů NATO počítají s jejich posílením. V plánu je vypravení zvláštních vlaků, stejně jako speciální autobusové linky.

Letecky

Na akci je samozřejmě možné se dopravit i vzduchem – letiště zůstává v provozu po celou dobu trvání Dnů NATO. Na rozdíl od předchozího ročníku však organizátor zrušil možnost příletu vlastním letadlem. K cestě tak lze využít jen běžné spoje.

Vlakem

V okolí letiště jsou dvě vlakové stanice – Studénka a Mošnov, Ostrava Airport. Obě obsluhují pravidelné vlaky, o festivalovém víkendu navíc posílené. Ve Studénce budou mimořádně zastavovat vlaky, které stanicí jinak pouze projíždějí.

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České dráhy rovněž plánují nasadit zvláštní přímé spoje na nádraží Mošnov, Ostrava Airport označené jako „Dny NATO.“ V dopoledních hodinách obou víkendových dní vyjedou z Prahy, Brna a Olomouce. Nástup bude možný i ve stanicích na trase.

Zvláštní vlakové spoje na Dny NATO 2026
SpojVýchozí bodČas odjezdu
IC 645Praha hl. n.6:30
R 647Brno hl. n.7:57
R 643Olomouc hl. n.8:10

Spojení stanice Studénka a Albrechtiček nedaleko areálu bude zajišťovat zpoplatněná kyvadlová doprava, případná pěší alternativa je přibližně dva kilometry dlouhá. Pěší trasa od stanice Mošnov, Ostrava Airport k bráně areálu je dlouhá zhruba 2,5 kilometru.

Autobusem

Kromě běžných spojů bude v provozu hned pětice zvláštních linek. Jezdí z pěti okolních měst do Albrechtiček či Petřvaldíku – obě obce jsou od vchodů do areálu letiště vzdálené zhruba kilometr.

Zvláštní autobusové spoje na Dny NATO 2026
Číslo linkyVýchozí bod
910139Ostrava, Dubina
910136Nový Jičín
910138Studénka
910141Frýdek-Místek, autobusové nádraží
910142Kopřivnice

Intervaly jednotlivých linek se liší – z Ostravy a Studénky jezdí celodenně v intervalu dvacet minut. Ostatní spoje však jedou jen dvakrát dopoledne k letišti a odpoledne dvakrát zpět.

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Přeprava autobusy je zpoplatněná. Výši jízdného organizátoři zatím nestanovili, v minulém roce se však pohybovala v řádu desítek korun.

Autem

Na Dny NATO je samozřejmě možné přijet i vlastním vozem. Parkoviště leží na severovýchodním okraji letiště, nedaleko jednoho ze vstupů. Cesta k němu z okolních silnic bude osazená mimořádným značením.

Ceny parkovného na Dnech NATO 2026
VozidloParkovné/den
Automobil400 Kč
Motocykl250 Kč
Autobus1200 Kč

Výše parkovného se od minulého ročníku nezměnila. Platit lze pouze na místě a jen v hotovosti. Organizátoři apelují, aby si řidiči připravili přesné částky.

Začátky a loňský ročník

Dny NATO se poprvé konaly už v roce 2001, tehdy ještě v Ostravě, na současné letiště Leoše Janáčka se přesunuly o dva roky později. Akce probíhá každoročně, jedinou výjimkou byl ročník 2024, zrušený kvůli rozsáhlým povodním. Strategicky umístěné letiště tehdy sloužilo jako základna záchranných a humanitárních operací.

Jak vypadaly Dny NATO v roce 2025

Italský letoun typ F-35 na akci Dny NATO 2025 v Ostravě.
Vrtulníky NH-90 německé armády opouštějí mošnovské letiště po Dnech NATO v Ostravě
Vrtulníky Mi-171Š a Viper českých vzdušných sil na Dnech NATO v Ostravě
Vrtulník Venom českých vzdušných sil na Dnech NATO v Ostravě
Letoun Tornado byl společným projektem Velké Británie, Západního Německa a Itálie. Zde vidíme vzorek strojů z výzbroje letectev všech těchto tří zemí.
112 fotografií

Roční pauzu však bohatě vynahradil loňský jubilejní ročník, na který dle organizátorů dorazilo přes 150 tisíc návštěvníků. Čekala na ně armádní technika ze sedmnácti zemí a desítky letounů či vrtulníků.

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