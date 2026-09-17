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Jak se dostat na Dny NATO 2026? Mimořádnou linkou z Prahy, Brna či Olomouce

Martin Pjentak
  11:37
Dny NATO jsou každoročně lákadlem pro desítky tisíc návštěvníků nejen z Česka.

Dny NATO jsou každoročně lákadlem pro desítky tisíc návštěvníků nejen z Česka. | foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz

Dny NATO jsou každoročně lákadlem pro desítky tisíc návštěvníků nejen z Česka.
Dny NATO jsou každoročně lákadlem pro desítky tisíc návštěvníků nejen z Česka.
Dny NATO jsou každoročně lákadlem pro desítky tisíc návštěvníků nejen z Česka.
Dny NATO jsou každoročně lákadlem pro desítky tisíc návštěvníků nejen z Česka.
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Celkem 150 tisíc lidí se loni přijelo podívat do Mošnova na přehlídku Dny NATO. Návaly návštěvníků očekávají pořadatelé i letos o nadcházejícím víkendu 19. a 20. září. S akcí jsou pravidelně spojeny také kolony aut v okolí na příjezdových komunikacích. Jakou tedy zvolit nejlepší cestu? A kde na Dnech NATO 2026 zaparkujete auto, případně i kolo?

Dny NATO 2026 se konají ve dnech 19. a 20. září tradičně na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově. Možností, jak se na akci dopravit, je nespočet: od cesty autem, vlakem či autobusem, anebo na kole, případně i letadlem, jak avizují webové stránky akce.

Autem: počítejte s kolonami

Automobilem se lze na místo konání dostat po několika základních trasách:

  • Pro příjezd z Ostravy: po silnici I/58 směr Mošnov, Příbor
  • Pro příjezd po dálnici D1: sjeďte na exitu 336 (směr letiště a Studénka), pokračujte po silnici 464
  • Pro příjezd z Frýdku-Místku: z dálnice D48 se na exitu 30 napojte na silnici I/58 směr Mošnov, letiště

V okolí letiště bývají kvůli vysoké intenzitě dopravy v době konání akce pravidelné kolony, aby byl provoz co nejplynulejší, budou nasazeny desítky dopravních policistů. „I přes maximální nasazení sil a prostředků může být zajištění plynulé dopravy komplikované. Důvodem je kapacita komunikací a vysoký počet vozidel na jednom místě a v jednu dobu. Ze zkušenostní z minulých let proto avizujeme možnost tvorby kolon, zejména v Mošnově, kde se kumuluje doprava ze všech příjezdových komunikací,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.

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Lidem, kteří pojedou autem, doporučují policisté vyjet včas a počítat s případným zpožděním. „Upozorňujeme také cestující, kteří mají v sobotu a v neděli plánovány odlety z letiště, že se obvyklý čas potřebný k dojezdu na letiště může prodloužit i o desítky minut,“ dodala Štětínská.

V místě nejsou zásadní dopravní omezení. V souvislosti s akcí dojde ke zjednosměrnění a uzavření komunikace Petřvald Sokolovna – Albrechtičky pro veřejnost, přičemž vjezd pro lidi bydlící v oblasti je řešen samostatně.

Za parkování 400 korun na den

Pro motorová vozidla je připravena centrální odstavná plocha poblíž terminálu letiště, odkud je to do areálu akce asi kilometr pěšky. „Nachystejte si prosím peníze předem pro urychlení procesu odbavení vozů. Parkovné není možné hradit platební kartou a je nevratné,“ upozorňují organizátoři akce.

Ceník parkovnéhoEuroZloté
Automobil4001880
Motocykl2501050
Autobus120020250

Parkoviště bude po oba dny otevřeno od 5:00 do 19:00 hodin. „Vozidla nesmí zůstat v areálu letiště po ukončení akce přes noc a v případě nutnosti budou odtažena,“ varují organizátoři.

Speciální vlaky pojedou z Prahy i Brna

Vzhledem k dopravním komplikacím spojeným s návalem automobilů, doporučují organizátoři i policisté jiné druhy přepravy. České dráhy letos opět připravily speciální spoje, včetně dálkových. Z Prahy, Brna a Olomouce jsou vypraveny přímé vlaky až do Mošnova označené v jízdním řádu jako Dny NATO, které v odpoledních hodinách pojedou i opačným směrem. Spoj z Prahy je povinně místenkový.

Speciální vlaky Dny NATO 2025Odjezd tamOdjezd zpátky
Praha – Mošnov6:3017:02
Olomouc – Mošnov8:1015:50
Brno – Mošnov7:5717:14

Zájemci se na akci mohou dopravit také dalšími dálkovými vlaky Českých drah, které o víkendu mimořádně zastaví ve stanici Studénka, a to včetně vlaků kategorie SuperCity. Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně.

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Posílena bude také regionální vlaková doprava. Do zastávky Mošnov, Ostrava Airport budou vypraveny zvláštní osobní vlaky ze stanic Ostrava-Svinov, Bohumín a Opava východ a více vlaků pojede také v opačném směru. S prokladem pravidelných spojů tak budou v úseku mezi stanicí Ostrava-Svinov a mošnovským letištěm jezdit vlaky zhruba každou půlhodinu až hodinu. Zároveň budou od cca 8 do 18 hodin posíleny vybrané soupravy mezi Ostravou a zastávkou Mošnov, Ostrava Airport. Na spojích budou jezdit dvě jednotky CityElefant, kapacita této zdvojené soupravy je cca 600 míst k sezení a celkově pojmou více než 1 200 cestujících..

Mapa ukazuje, jak se dostat ze zastávek hromadné dopravy (vlaku a autobusů) na Dny NATO.

Autobusy z Ostravy pojedou co 20 minut

Další možností dopravy jsou mimořádné autobusové linky z okolních měst, které budou po oba dny vypravovány. Nejfrekventovanější budou spoje z Ostravy a od vlakového nádraží ve Studénce. Z Frýdku-Místku, Nového Jičína a Kopřivnice bude připraveno po dvou ranních spojích na místo konání akce a po dvou odpoledních spojích zpět.

  • Z Ostravy: autobusy budou jezdit z Ostravy – Dubiny na zastávku Petřvald, Petřvaldík, garáže ČSAD a zpět. První spoj z Ostravy jede v 7:40 a poté co 20 minut až do 14:00. Zpáteční spoje začínají jezdit od 11:15 a pak co 20 minut až do 18:55. Cestující zaplatí 65 korun, ti se slevou polovic.
  • Z Frýdku-Místku: autobusy pojedou oba dny ráno v 7:50 a 9:10 z autobusového nádraží ve Frýdku-Místku se zastávkou v Brušperku do Petřvaldu, Petřvaldíku. Zpátky po stejné trase v 17:00 a 18:00. Plná jízdenka z Frýdku-Místku stojí 65 korun, z Brušperku je za 40.
  • Ze Studénky: kyvadlová autobusová linka bude jezdit od železničního nádraží ve Studénce k mateřské škole do Albrechtiček ve dvacetiminutových intervalech. První vyjíždí ze Studénky v 8:10 a poslední ve 14:30. Z Albrechtiček zpátky začnou autobusy jezdit od 11:30 až do 18:30. Cena jízdného je 60 korun, zlevněného za 25.
    • Z Nového Jičína: odjezd autobusů z Nového Jičína do Albrechtiček je v 8:00 a 9:00. Odjezd zpátky v 17:35 a 18:35. Plné jízdné je za 100 korun, zlevněné za polovic.
    • Z Kopřivnice: z Kopřivnice odjíždějí autobusy ze zastávky Čs. armády v 7:30 a 8:00, po cestě zastavují v Příboře U Volného. Zpátky z Albrechtiček se jede v 17:30 a 18:30. Z Kopřivnice stojí jízdné 80 korun.

Další možnosti: na kole či letadlem

Bez stání ve frontách by se na akci měli dostat cyklisté. Vchod do areálu Dnů NATO se nachází přímo u mezinárodní cyklistické trasy číslo 5, která vede Poodřím, a u žluté turistické trasy, která je vhodná i pro cyklisty. „Kolo je tak ideálním dopravním prostředkem, s nímž se lze vyhnout očekávaným komplikacím na silnicích,“ upozorňují pořadatelé.

Mapa ukazuje příjezdové cesty na kole (růžové trasy) na Dny NATO.

Před všemi vstupy do areálu budou bezplatné kolárny provozované Městskou policií Ostrava s kapacitou více než 10 tisíc kol, k uschování však bude nutné mít u sebe občanský průkaz. Do areálu se totiž s kolem nesmí.

Přibližná vzdálenost na kolev kilometrechv minutách
z Polanky nad Odrou1240
z Ostravy – Svinova1760
z Ostravy – Jihu1860
z centra Ostravy2590

Na Dny NATO je možné se dopravit také letecky některou z pravidelných či charterových linek, protože běžný letecký provoz zůstane po dobu akce nepřerušen.

16. září 2026
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