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S Dny NATO se blíží i kolony na cestách. Dohlížet na provoz bude také vrtulník

Martin Pjentak
  13:20
Kolony aut, ucpané cesty, masy návštěvníků, to vše čeká o nadcházejícím víkendu mošnovské letiště, kde se uskuteční další ročník Dnů NATO. Akce proto bude vyžadovat také zvýšené nasazení ze strany policistů či ostravských strážníků

Loni 150 tisíc návštěvníků, v předchozím předpovodňovém ročníku ještě o 50 tisíc lidí více. Dny NATO jsou už řadu let jednou z nejvyhledávanějších akcí v regionu, míří na ni i velké množství zájemců z Polska, Slovenska i další zemí. Nemenší zájem čekají organizátoři i letos. Bezpečnost v areálu i jeho okolí budou tradičně zajišťovat moravskoslezští policisté.

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„Jedním z úkolů bude dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v okolí areálu letiště a na příjezdových komunikacích, na němž se budou podílet desítky dopravních policistů. Budou na pevných stanovištích, další samozřejmě i mobilní, včetně motohlídek,“ informovala policejní mluvčí Soňa Štětínská. Situaci v místě dění a provoz bude podle jejích slov ze vzduchu monitorovat také vrtulník Letecké služby Policie ČR.

I přes to všechno se předpokládá, že zajistit plynulou dopravu bude složité. „Důvodem je kapacita komunikací a vysoký počet vozidel na jednom místě a v jednu dobu. Ze zkušenostní z minulých let proto avizujeme možnost tvorby kolon, zejména v Mošnově, kde se kumuluje doprava ze všech příjezdových komunikací,“ podotkla Štětínská.

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Lidé, kteří pojedou autem, by tak měli počítat se zpožděním. „Upozorňujeme také cestující, kteří mají v sobotu a v neděli plánovány odlety z letiště, že se obvyklý čas potřebný k dojezdu na letiště může prodloužit i o desítky minut,“ uvedla mluvčí.

V okolí letiště letos nejsou zásadní dopravní omezení, která by provoz brzdila. „Během akce dojde ke zjednosměrnění a uzavření komunikace pro veřejnost v úseku Petřvald Sokolovna – Albrechtičky,“ uvedla mluvčí. Vjezd pro obyvatele lokality bude řešen samostatně.

Řidičům pomůže informační linka

Pro případné dotazy k dopravě bude o víkendu na čísle 723 759 733 zřízena informační linka. „Policisté budou připraveni informovat o objízdných trasách a dopravních komplikacích, zejména pro projíždějící řidiče a řidiče směřující na letiště,“ vysvětlila Štětínská.

Aktuální informace o dopravě najdou lidé také na sociálních sítích policie, především pak na síti X.

Policisté budou dohlížet i na dění v areálu a jeho okolí s cílem zajistit bezpečnost návštěvníků. „Budou dohlížet například na pravidla pro vstup do areálu, včetně zákazu vnášení zakázaných předmětů,“ sdělila mluvčí.

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Na akci se budou podílet i ostravští strážníci, kteří budou mít na starosti především cyklisty. „Po celou dobu konání akce se budou na příjezdových trasách pohybovat cyklohlídky Městské policie Ostrava, vybaveny nejen místní znalostí, ale také lékárničkami, připraveny poskytnout jak radu, tak základní ošetření v případě potřeby,“ uvedla mluvčí ostravských strážníků Helena Badurová.

Podle jejích slov budou vzhledem k rostoucímu počtu návštěvníků přijíždějících na kole cyklostezky vedoucí k letišti vybaveny orientačními tabulemi pro snadnější navigaci.

V místě konání akce budou navíc otevřeny tři kolárny také zajišťované Městskou policií Ostrava s celkovou kapacitou pro deset tisíc bicyklů. Podmínkou pro úschovu kola je předložení občanského průkazu.

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