Dny NATO 2025 se vracejí po roční pauze. Kdy se konají, jaké je vstupné a lákadla

Matouš Waller
  12:00
Na mošnovské letiště u Ostravy se po roční pauze vrací Dny NATO. Letošní jubilejní dvacátý pátý ročník je spojený s šestnáctým ročníkem Dnů Vzdušných sil Armády České republiky – ta na přehlídku přiveze zcela novou techniku a zároveň se tu symbolicky rozloučí s tou starou.
DNY NATO 2023: Závěrečná třešinka na dortu. Kvůli silnějšímu větru odkládané...

DNY NATO 2023: Závěrečná třešinka na dortu. Kvůli silnějšímu větru odkládané vystoupení britského stroje F-35B nakonec viděly ještě tisíce diváků, kteří trpělivě počkali. | foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz

DNY NATO 2023: Zájem diváků vzbudil i letoun Embraer, o kterém se často hovoří...
DNY NATO 2023: Západ na letové stojánek účastníků.
DNY NATO 2023: V obležení. Velké transportní stroje patří na Dnech NATO vždy...
Legendární britští Red Arrows na Dnu NATO v Ostravě v roce 2006. První...
36 fotografií

Dvoudenní zářijová akce je největší bezpečnostní přehlídkou nejen v České republice, ale v celé Evropě. Návštěvníci si budou moci prohlédnout pestrou nabídku techniky či vybavení, jimiž disponují domácí vojenské síly i spojenci. Kromě ukázek se mohou těšit také na oblíbené letecké show.

Kdy a kde budou Dny NATO 2025

Dny NATO se již tradičně konají o třetím zářijovém víkendu. Jubilejní ročník proběhne 20. a 21. září 2025 na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově. Možností, jak se na na místo dostat, je několik. Vstup na Dny NATO je – stejně jako v minulých letech – zdarma.

DNY NATO 2023: Zájem diváků vzbudil i letoun Embraer, o kterém se často hovoří v souvislosti s modernizací AČR.

Jak se dostat na letiště

Přímo k letišti jezdí z Ostravy pravidelné vlakové i autobusové spoje. Dopravci během víkendu Dnů NATO počítají s jejich posílením. V plánu je vypravení zvláštních vlaků i speciální autobusové linky.

Letecky

Na letiště se samozřejmě můžete dopravit i vzduchem – v provozu zůstává po celou dobu trvání Dnů NATO. Přiletět můžete soukromým letadlem či běžným spojem. Aerolinky spadající pod Lufthansa Group nabízejí návštěvníkům akce zvýhodněné letenky.

Vlakem

V okolí letiště jsou dvě vlakové stanice – Studénka a Mošnov, Ostrava Airport. Obě obsluhují pravidelné vlaky, o festivalovém víkendu však posílené. Ve Studénce budou mimořádně zastavovat vlaky, které jinak jen projíždějí.

České dráhy také nasadí zvláštní přímé spoje na nádraží Mošnov, Ostrava Airport s označením „Dny NATO.“ V dopoledních hodinách o víkendu vyjedou z Prahy, Brna a Olomouce. Nástup bude možný i ve stanicích na trase.

SpojVýchozí bodČas odjezdu
IC 645Praha hl. n.6:31
R 647Brno hl. n7:02
R 643Olomouc hl. n.8:17

Od nádraží ve Studénce bude k letišti jezdit kyvadlová doprava.

Autobusem

Kromě běžných spojů bude v provozu hned pětice zvláštních linek. Jezdí do Albrechtiček a Petřvaldíku – obě obce jsou od vchodů do areálu letiště vzdálené zhruba kilometr.

Intervaly linek se liší – z Ostravy a Studénky jezdí celodenně v intervalu dvacet minut. Ostatní však jedou jen ve dvou párech – dvakrát dopoledne a dvakrát zpět. Přeprava autobusy je zpoplatněná. Jízdné se pohybuje v desítkách korun.

Číslo linkyVýchozí bodCena
910139Ostrava, Dubina60/30 Kč
910141Frýdek-Místek, autobusové nádraží60/30 Kč
910138Studénka50/25 Kč
910136Nový Jičín90/45 Kč
910142Kopřivnice70/35 Kč

Autem

Na Dny NATO je samozřejmě možné přijet i vlastním vozem. Parkoviště bude umístěné poblíž terminálu letiště, zhruba kilometr od areálu.

VozidloParkovné/den
Automobil400 Kč
Motocykl250 Kč
Autobus1200 Kč

Co bude k vidění

V areálu mošnovského letiště se nebude prezentovat jen armáda. Představit svou práci i techniku přijedou také hasiči a policie (včetně té městské). Chybět nebude ani Celní správa nebo Vězeňská služba.

Hlavním programem Dnů NATO na letištní ploše budou prezentace těžké vojenské, policejní i záchranářské techniky. Samozřejmostí jsou také letecké show, ukázky z výcviku speciálních jednotek či prezentace výstroje.

DNY NATO 2023: Západ na letové stojánek účastníků.

DNY NATO 2023: Velké transportní stroje patří vždy mezi nejatraktivnější statické ukázky.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout nově pořizovanou techniku i stroje, jejichž služba pomalu končí. Symbolicky se tu rozloučí například helikoptéry W-3A Sokol nebo Mi-171š. Naopak se tu představí dvojice vrtulníků UH-1Y Venom a AH-Z Viper.

Premiérově se tu předvede také protiraketový systém SPYDER, chybět však nebude ani starší RBS-70. Z vojenské techniky si návštěvníci budou také moci prohlédnout například radiolokátory RVR nebo MADR.

Součástí Dnů NATO je také bohatý doprovodný program. Zájemci budou moci navštívit besedy, filmové projekce nebo semináře.

Zrušený minulý ročník

V minulém roce museli organizátoři Dny NATO na posledních chvíli zrušit – kvůli náhlým katastrofálním povodním, kdy letiště sloužilo jako základna záchranných a humanitárních operací.

Předchozí ročník však navzdory počasí navštívilo přes sto tisíc lidí. Kromě českých bezpečnostních složek se na akci již tradičně prezentovala technika například z Německa či Spojených států. Vrcholem bylo symbolické uvítání Finska a Švédska jako nových členů aliance, jehož se účastnily stíhačky několika zemí.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nemohl jsem se udržet a flákl mu, byl to zkrat. Útočník na Babiše promluvil

Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích k činu. Podle jeho slov to byl zkrat, který ani on sám nečekal. „Já vůbec nechápu, že jsem na veřejnosti byl něčeho...

Autobus plný studentů se v Beskydech převrátil na bok, ošetřili 34 zraněných

K nehodě autobusu převážejícího studenty vyjížděly v pondělí dopoledne do Beskyd všechny složky IZS. Vůz se převrátil na bok hluboko v horách v katastru obce Staré Hamry na Frýdecko-Místecku....

Tady gigafactory určitě nebude, prohlásil Babiš v Dolní Lutyni na Karvinsku

Nedůvěru až odmítavý postoj projevil šéf hnutí ANO a současně jeho moravskoslezský volební lídr Andrej Babiš k projektu gigafactory na Karvinsku. Řekl to na dotaz jedné z účastnic mítinku v obci...

Útočník, který napadl Babiše, se omluvil. Přidal také přání k narozeninám

Muž, který v pondělí odpoledne na předvolebním mítinku hnutí ANO v Dobré na Frýdecko-Místecku udeřil lídra moravskoslezské kandidátky Andreje Babiše berlí, se mu prostřednictvím sociální sítě...

Americká kampaň bývalé Miss. Lidovecká naděje bude voliče navštěvovat doma

Zazvonit, zeptat se, vysvětlil a jít dál. Dvojka kandidátky koalice SPOLU v Moravskoslezském kraji Monika Brzesková z KDU-ČSL chystá kampaň v americkém stylu. Voliče bude přesvědčovat přímo u nich...

Dny NATO 2025 se vracejí po roční pauze. Kdy se konají, jaké je vstupné a lákadla

Na mošnovské letiště u Ostravy se po roční pauze vrací Dny NATO. Letošní jubilejní dvacátý pátý ročník je spojený s šestnáctým ročníkem Dnů Vzdušných sil Armády České republiky – ta na přehlídku...

10. září 2025

Z odpadu v Jiříkově unikly toxické látky, podle studie jde o „věčné chemikálie“

Z nelegálního německého odpadu uloženého v Jiříkově na Bruntálsku se podle studie vypracované ekologickou organizací Arnika uvolnily toxické látky. V půdě zůstanou roky nebo napořád. Nejsou ale lidem...

10. září 2025  11:13

Proměna centra Opavy. Slezanka půjde k zemi, osud Divadelního klubu je nejistý

Horní náměstí v centru Opavy zásadně změní svou tvář – někdejší obchodní centrum Slezanka čeká po několika odkladech demolice. Opavský magistrát právě soutěží zhotovitele celé akce. Město se zároveň...

10. září 2025  9:05

Konec boje proti uhlí. Beskydská obec získala pozemky těžařů, důlní věže se promění

Po takřka půl století hrozby proměny podhorské krajiny v hornickou si lidé v Beskydech mohou definitivně oddychnout. Podpisem tří smluv se státní pozemky bývalého černouhelného Dolu Frenštát...

9. září 2025  18:09

Vyšetřování nehody autobusu se studenty potrvá, v nemocnici zůstalo osm zraněných

Vyšetřování pondělní nehody autobusu se studenty v Beskydech se podle policie protáhne. Možnou příčinou je totiž technická závada. Bude tedy nutné počkat na znalecké posudky, jejichž vypracování...

9. září 2025  12:08

Opavská sladká minulost zaujala muzejníky, hledají další artefakty

Od někdejší slavné oplatkářské firmy Fiedor přes tradiční Opavii až po dnešní, nadnárodní Mondelez. Centrum Opavy opanovala panelová výstava, která mapuje 185 let výroby oplatků a cukrovinek ve...

9. září 2025  11:45

Odvoz nelegálního německého odpadu začal, lidé slavili koláčky i pivem

V Jiříkově na Bruntálsku začal odvoz odpadů, které tam počátkem zimy nelegálně vyložily kamiony z Německa. Obyvatelé místní části Těchanov, kde černá skládka vznikla, to v úterý významně prožívali....

9. září 2025  11:23

Ústavní soud se zastal dívky s postižením, otevřel cestu k náhradě za špatnou péči

Justice zbytečně zkomplikovala dívce se zdravotním postižením cestu k odškodnění za nedostatečnou péči v novorozeneckém a kojeneckém věku. Před odebráním z péče rodičů byla podvyživená a vývojově...

9. září 2025  9:58

Třinečtí hokejisté doplnili sehraný tým a chtějí opět na nejvyšší příčky

Po pěti mistrovských titulech v minulé sezoně skončili už ve čtvrtfinále. Ambice hokejových Ocelářů Třinec se ovšem před středečním startem extraligy nemění. Znovu se chtějí vrátit na špici soutěže.

8. září 2025  19:42

Autobus plný studentů se v Beskydech převrátil na bok, ošetřili 34 zraněných

K nehodě autobusu převážejícího studenty vyjížděly v pondělí dopoledne do Beskyd všechny složky IZS. Vůz se převrátil na bok hluboko v horách v katastru obce Staré Hamry na Frýdecko-Místecku....

8. září 2025  11:20,  aktualizováno  18:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Když dítě nevychodí ani základku. V Ostravě řešili, jak tomu předcházet

Na zvýšení šance části dětí na úplné dokončení základní školy se v Ostravě zaměřil dvouletý projekt Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Zapojilo se do něj pět základních škol, které spojuje...

8. září 2025  16:24

Dopravu v Olomouci komplikují další uzavírky, rozsáhlé opravy potrvají do podzimu

Řidiči a cestující musejí v Olomouci počítat s dalšími dopravními komplikacemi. Přinesly je opravy silnic a ulic, které začaly dnes a potrvají až do podzimu. Rekonstrukce půlkilometrového úseku...

8. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.