Dny NATO 2025 program v sobotu: přelet B-52, nová technika i drsné zásahy

Matouš Waller
  18:03
Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády České republiky se konají v sobotu 20. a v neděli 21. září. Areál Letiště Leoše Janáčka v Mošnově se otevře už v půl deváté ráno. Na co se mohou návštěvníci těšit?

Letouny JAS-39 Gripen českých vzdušných sil na Dnech NATO v Ostravě | foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz

Dny NATO 2025 se vracejí po roční pauze. Kdy se konají, jaké je vstupné a lákadla
ZačátekUdálostNárodnost/Firma
08:58UH-60M Black Hawk
Adrenalinové vystoupení letových vlastností		Slovensko
09:10Pandur 8x8 Evo
Dynamická ukázka nového pěchotního kolového vozidla		Tatra Defense
09:20PC-9M Hudournik
Dynamické vystoupení turbovrtulového letounu		Slovinsko
09:30Leopard 2A4 a Titus KOVS
Ukázka hlavního bojového tanku a kolového obrněnce		Česko
09:40NH90 TTH
Světelná show s vypuštěním světlic bojového vrtulníku		Německo
09:50Dělostřelecký tahač SPA TL 37
Dynamická ukázka historické dělostřeleckého tahače		Česko
10:00Zásah operativního oddílu s využitím služebních koní a psů
Dynamická ukázka Městské policie Ostrava		Česko
10:15EC-665 Tiger
Premiérové vystoupení bitevního vrtulníku		Německo
10:25Ukázka ovládání motocyklů a doprovodu vozidla
Choreografie na speciálně upravených motocyklech BMW		Česko
10:40A400M Atlas
Ukázka manévrovatelnosti transportního obra		Německo
10:50Vystoupení přehlídkové jednotky Hradní stráže
Ukázka slavnostního pochodového cvičení		Česko

Doprava na Dny NATO 2025. Jak se tam dostat, kolik stojí parkování
ZačátekUdálostNárodnost/Firma
11:00Zahajovací průlet
Začátek slavnostního zahájení		Česko
11:25Bojové vozidlo CV90
Zahajovací výstřel
11:30CV90 a Leopard 2
Představení nové techniky těžké brigády 		BAE Systems,
KNDS
11:40RAF Falcons
Seskok devítičlenného parašutistického týmu		Spojené
království
12:05Mezinárodní spolupráce celních zásahových jednotek
Dynamická ukázka zásahových jednotek		Česko,
Slovensko
12:14Leopard 2A8
Samostatná ukázka budoucí páteře těžké brigády		KNDS
12:18Napadení dálkové eskortní kolony
Ukázka eliminace hrozby Vězeňskou službou ČR		Česko
12:28Krila Oluje
Vystoupení oceňované akrobatické skupiny		Chorvatsko
12:50L-39 Skyfox
Dynamická ukázka nově zařazovaného cvičného letounu		AERO
Vodochody
13:00Průlet B-52
Několik přeletů amerického strategického bombardéru		USA
13:20Osvobození rukojmích z rukou teroristů
Dynamická ukázka práce zásahových jednotek PČR a AGAT		Česko, Polsko
13:31Seskok s vlajkami
Výsadek a zahájení bloku ukázek italské techniky		Česko, Polsko
a Itálie
13:41M-346 Master
Debut cvičného a bitevního letounu s ukázkami		Itálie
13:50C-27J Spartan
Akrobatická show transportního letounu		Itálie

Bojové letouny se slétají do Ostravy. Generálka na Dny NATO vrcholí
ZačátekUdálostNárodnost/Firma
14:02Eurofighter Typhoon
Atraktivní vystoupení nadzvukového víceúčelového letounu		Itálie
14:12CV90
Samostatná ukázka budoucí páteře těžké brigády		BAE systems
14:17AV-8B+ Harrier II
Premiérová ukázka letových vlastností		Itálie
14:27Zteč předního okraje obrany
Ukázka koordinovaného útoku na pozici nepřítele		Česko
14:42Red Arrows
Akrobatická ukázka devítičlenné formace		Spojené
království
15:05Celní správa ČR
Ukázka násilného zásahu proti ujíždějícím pachatelům		Česko
15:15Mi-171š Display
Ukázka modernizovaného víceúčelového vrtulníku		Česko
15:27JAS-39 Gripen Solo Display
Atraktivní ukázka konstrukčních limitů stroje		Česko
15:37Leopard 2A4
Představení hlavního bojového tanku armády ČR		Česko
15:42Synchro demo - 2x W-3A Sokol
Poslední akrobatická ukázka vrtulníků před vyřazením		Česko
15:57Turkish Stars
Návrat oblíbené akrobatické letky		Turecko
16:37Přepad pozice nepřítele
Ukázka vysvobození vězněné osoby se slaňováním		Česko
16:49Rafale Solo Display
Agresivní ukázka dvoumotorového víceúčelového letounu		Francie
16:59Zadržení převaděčů po překročení hranice
Napínavá ukázka zásahu proti nelegálním převaděčům		Česko
17:06Eurofighter Typhoon
Atraktivní vystoupení nadzvukového víceúčelového letounu		Německo

Dny NATO v Ostravě: Jako malý jsem o Red Arrows snil, říká jeden z pilotů
