Letos se Dny NATO uskuteční o víkendu 20. a 21. září na mošnovském letišti. Možností, jak se na akci dopravit, je nespočet: od cesty autem, vlakem či autobusem, anebo na kole, případně i letadlem, jak avizují webové stránky akce.
Autem: počítejte s kolonami
Automobilem se lze na místo konání dostat po několika základních trasách:
- Pro příjezd z Ostravy: po silnici I/58 směr Mošnov, Příbor
- Pro příjezd po dálnici D1: sjeďte na exitu 336 (směr letiště a Studénka), pokračujte po silnici 464
- Pro příjezd z Frýdku-Místku: z dálnice D48 se na exitu 30 napojte na silnici I/58 směr Mošnov, letiště
Kvůli zvýšené intenzitě dopravy budou po oba dny hlídat plynulost provozu desítky dopravních policistů. Situaci v místě dění a provoz na silnicích bude ze vzduchu monitorovat také vrtulník Letecké služby Policie České republiky. „I přes toto maximální nasazení sil a prostředků bude komplikované, a to vzhledem ke kumulaci vysokého počtu vozidel na jednom místě a v jednu dobu, zajistit plynulost dopravy. Proto stejně jako v předchozích letech avizujeme možnost tvorby kolon,“ nastínila krajská policejní mluvčí Pavla Jiroušková.
Pozitivní letos je, že dopravu na silnicích v okolí areálu letos nebude komplikovat stavební činnost na silnicích či uzavírky. Provoz by letos měl být plynulejší i díky tomu, že se loni podařilo dostavět a zprovoznit obchvat Mošnova.
„Drobné dopravní komplikace mohou nastat při příjezdu po dálnici D1, kde v obou směrech příjezdu k exitu 336 Butovice budou probíhat opravy odvodňovacích žlabů. Zde dojde ke snížení rychlosti na 80 kilometrů v hodině. Současně by mělo docházet k výměně svodidel od Olomouce, ale budou zde zachovány dva jízdní pruhy,“ nastínila Jiroušková.
Aktuální informace
I letos bude pro dotazy k dopravě zřízena informační linka Policie ČR, kde policisté budou připraveni poskytovat informace o objízdných trasách a dopravních komplikacích, zejména pro projíždějící řidiče. Aktuální informace o dopravě budou policisté také zveřejňovat na sociální síti X.
Dopravní komplikace lze podle jejích slov očekávat v ostravské městské části Stará Bělá, Proskovice, kde z důvodu opravy povrchu dojde k úplnému uzavření ulice Proskovická. Objízdné trasy budou směřovány na silnici I/58.
Jako každý rok jsou hlavními příjezdovými komunikacemi silnice I/ 58 mezi Ostravou a Příborem a silnice II/464 spojující Mošnov s dálnicí D1 u Studénky. Doprava se pak ze všech příjezdových komunikací kumuluje v obci Mošnov, kde je směrována na centrální parkoviště, tudíž zde nárazově dochází k tvorbě kolon.
Dny NATO 2025 se vracejí po roční pauze. Kdy se konají, jaké je vstupné a lákadla
„Řidičům, kteří se i přesto rozhodnou cestovat osobním vozidlem, doporučujeme vyjet včas a počítat s případným zpožděním. Upozorňujeme také cestující, kteří mají ve dnech konání akce plánovány odlety z letiště, že se obvyklý čas potřebný k dojezdu na letiště může prodloužit i o desítky minut,“ upozornila Jiroušková.
Za parkování 400 korun na den
„Příjezdová komunikace na centrální parkoviště – ulice Gen. Fajtla - bude rozdělena pro automobilovou a pěší dopravu. V době příjezdu návštěvníků bude jednosměrná ve směru na centrální parkoviště a při odjezdu návštěvníků bude provoz převeden do opačného směru umožňujícího výjezd z centrálního parkoviště,“ popsala Jiroušková.
Z centrální odstavné plochy je docházková vzdálenost do areálu akce okolo jednoho kilometru. „Nachystejte si prosím peníze předem pro urychlení procesu odbavení vozů. Parkovné není možné hradit platební kartou a je nevratné,“ upozorňují organizátoři akce.
|Ceník parkovného
|Kč
|Euro
|Zloté
|Automobil
|400
|18
|80
|Motocykl
|250
|10
|50
|Autobus
|1200
|20
|250
Parkoviště bude po oba dny otevřeno od 5:30 do 18:30. „Vozidla nesmí zůstat v areálu letiště po ukončení akce přes noc a v případě nutnosti budou odtažena,“ varují organizátoři.
Speciální vlaky pojedou z Prahy i Brna
Vzhledem k dopravním komplikacím spojeným s návalem automobilů, doporučují organizátoři i policisté jiné druhy přepravy. České dráhy i letos připravily speciální spoje, včetně dálkových.
„Z Prahy, Brna a Olomouce jsou vypraveny vlaky označené v jízdním řádu jako Dny NATO. Lidé, kteří míří na akci, mohou využít i mimořádná zastavení vybraných dálkových vlaků v železniční stanici Studénka. U spojů z Brna a opačně upozorňujeme na omezení, protože na trati probíhá výluka, takže odjezd a příjezd do Brna musel být upraven a pro Kojetín byla zavedena náhradní autobusová doprava,“ sdělila mluvčí ČD Vanda Rajnochová, která doporučuje pro dálkové spoje raději koupit s předstihem místenku.
|Speciální vlaky Dny NATO 2025
|Odjezd tam
|Odjezd zpátky
|Praha – Mošnov
|6:31
|16:58
|Olomouc – Mošnov
|8:17
|15:55
|Brno – Mošnov
|7:02
|17:20
Pokud jde o regionální spoje, tak během Dnů NATO bude posílena kapacita vlaků z Ostravy do Mošnova (železniční zastávka Mošnov, Ostrava Airport – pozn. red.) a zpět. „Pojedou zdvojené jednotky CityElefant, což navýší kapacitu na zhruba 600 míst k sezení u jednoho vlaku. Dále pojedou speciální posilové vlaky tak, aby spojení z Ostravy na letiště dopoledne a pak zpět odpoledne bylo zhruba každých 30 minut,“ uvedla Rajnochová.
Jeden pár posilových vlaků do Mošnova jede z Opavy východ a také zpět. „Ještě doplňujeme, že pravidelné vlaky linky S8 (Ostrava - Studénka - Veřovice) v době konání akce nejedou přes zastávku Mošnov, Ostrava Airport,“ podotkla mluvčí ČD.
Autobusy z Ostravy pojedou co 20 minut
Další možností dopravy jsou mimořádné autobusové linky z okolních měst, které budou po oba dny vypravovány. Nejfrekventovanější budou spoje z Ostravy a od vlakového nádraží ve Studénce. Z Frýdku-Místku, Nového Jičína a Kopřivnice bude připraveno po dvou ranních spojích na místo konání akce a po dvou odpoledních spojích zpět.
- Z Ostravy: autobusy budou jezdit z Ostravy – Dubiny na zastávku Petřvald, Petřvaldík, garáže ČSAD a zpět. První spoj z Ostravy jede v 7:40 a poté co 20 minut až do 14:00. Zpáteční spoje začínají jezdit od 11:15 a pak co 20 minut až do 18:55. Cestující zaplatí 60 korun, ti se slevou polovic.
- Z Frýdku-Místku: autobusy pojedou oba dny ráno v 8:00 a 9:00 z autobusového nádraží ve Frýdku-Místku se zastávkou v Brušperku do Petřvaldu, Petřvaldíku. Zpátky po stejné trase v 17:00 a 18:00. Plná jízdenka z Frýdku-Místku stojí 60 korun, z Brušperku je za 30.
- Ze Studénky: kyvadlová autobusová linka bude jezdit od železničního nádraží ve Studénce k mateřské škole do Albrechtiček ve dvacetiminutových intervalech. První vyjíždí ze Studénky v 8:10 a poslední ve 14:30. Z Albrechtiček zpátky začnou autobusy jezdit od 11:20 až do 18:30. Cena jízdného je 50 korun, zlevněného za 25.
- Z Nového Jičína: odjezd autobusů z Nového Jičína do Albrechtiček je v 8:00 a 9:00. Odjezd zpátky v 17:35 a 18:35. Plné jízdné je za 90 korun, zlevněné za polovic.
- Z Kopřivnice: z Kopřivnice odjíždějí autobusy ze zastávky Čs. armády v 7:30 a 8:00, po cestě zastavují v Příboře U Volného. Zpátky z Albrechtiček se jede v 17:30 a 18:30. Z Kopřivnice stojí jízdné 70 korun, z Příbora 60.
„O dopravu autobusem do místa konání a zpět bývá velký zájem, za příznivého počasí můžeme očekávat až 10 tisíc přepravených cestujících během celého víkendu,“ uvedl Miroslav Slaný, mluvčí jednoho z dopravců, společnosti Z-Group bus.
Další možnosti: na kole či letadlem
Bez stání ve frontách by se na akci měli dostat cyklisté. Vchod do areálu Dnů NATO se nachází přímo u mezinárodní cyklistické trasy číslo 5, která vede Poodřím, a u žluté turistické trasy, která je vhodná i pro cyklisty. „Kolo je tak ideálním dopravním prostředkem, s nímž se lze vyhnout očekávaným komplikacím na silnicích,“ upozorňují pořadatelé.
Před všemi vstupy do areálu budou bezplatné kolárny provozované Městskou policií Ostrava s kapacitou více než 10 tisíc kol, k uschování však bude nutné mít u sebe občanský průkaz. Vstup do areálu není s jízdním kolem povolen.
|Přibližná vzdálenost na kole
|v kilometrech
|v minutách
|z Polanky nad Odrou
|12
|40
|z Ostravy – Svinova
|17
|60
|z Ostravy – Jihu
|18
|60
|z centra Ostravy
|25
|90
Na Dny NATO je možné se dopravit také letecky. Jednou z možností je vlastním letadlem, kdy si zájemci mohou rezervovat volné sloty pro přílet a odlet na stránkách Letiště Leoše Janáčka Ostrava, nebo některou z pravidelných či charterových linek, protože běžný letecký provoz zůstane po dobu akce nepřerušen.