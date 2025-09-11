Doprava na Dny NATO 2025. Jak se vyhnout kolonám, kolik stojí parkování

Téměř dvě stě tisíc lidí dorazilo předloni do Mošnova na zatím poslední ročník přehlídky Dny NATO. Ty se letos budou po přestávce zapříčiněné povodněmi konat znovu a i tentokrát čekají pořadatelé návaly návštěvníků. S těmi jsou pravidelně spojeny také kolony aut na příjezdových komunikacích. Jakou tedy zvolit nejlepší cestu? A kde zaparkujete auto, případně i kolo?
DNY NATO 2023: Zájem diváků vzbudil i letoun Embraer, o kterém se často hovoří...

DNY NATO 2023: Zájem diváků vzbudil i letoun Embraer, o kterém se často hovoří v souvislosti s modernizací AČR. | foto: Ondřej Charvát

DNY NATO 2023: Transportní obr A400M Atlas německých vzdušných sil.
Bezpečnostní přehlídka Dny NATO v Mošnově (17. září 2023)
DNY NATO 2023: Impozatní ohňostroj na obloze vytvořil stroj NH-90 německé...
DNY NATO 2023: V obležení. Velké transportní stroje patří na Dnech NATO vždy...
11 fotografií

Letos se Dny NATO uskuteční o víkendu 20. a 21. září na mošnovském letišti. Možností, jak se na akci dopravit, je nespočet: od cesty autem, vlakem či autobusem, anebo na kole, případně i letadlem, jak avizují webové stránky akce.

Autem: počítejte s kolonami

Automobilem se lze na místo konání dostat po několika základních trasách:

  • Pro příjezd z Ostravy: po silnici I/58 směr Mošnov, Příbor
  • Pro příjezd po dálnici D1: sjeďte na exitu 336 (směr letiště a Studénka), pokračujte po silnici 464
  • Pro příjezd z Frýdku-Místku: z dálnice D48 se na exitu 30 napojte na silnici I/58 směr Mošnov, letiště

Kvůli zvýšené intenzitě dopravy budou po oba dny hlídat plynulost provozu desítky dopravních policistů. Situaci v místě dění a provoz na silnicích bude ze vzduchu monitorovat také vrtulník Letecké služby Policie České republiky. „I přes toto maximální nasazení sil a prostředků bude komplikované, a to vzhledem ke kumulaci vysokého počtu vozidel na jednom místě a v jednu dobu, zajistit plynulost dopravy. Proto stejně jako v předchozích letech avizujeme možnost tvorby kolon,“ nastínila krajská policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Mapa ukazuje příjezdové cesty (modře) k centrálnímu parkovišti pro Dny NATO.

Pozitivní letos je, že dopravu na silnicích v okolí areálu letos nebude komplikovat stavební činnost na silnicích či uzavírky. Provoz by letos měl být plynulejší i díky tomu, že se loni podařilo dostavět a zprovoznit obchvat Mošnova.

„Drobné dopravní komplikace mohou nastat při příjezdu po dálnici D1, kde v obou směrech příjezdu k exitu 336 Butovice budou probíhat opravy odvodňovacích žlabů. Zde dojde ke snížení rychlosti na 80 kilometrů v hodině. Současně by mělo docházet k výměně svodidel od Olomouce, ale budou zde zachovány dva jízdní pruhy,“ nastínila Jiroušková.

Aktuální informace

I letos bude pro dotazy k dopravě zřízena informační linka Policie ČR, kde policisté budou připraveni poskytovat informace o objízdných trasách a dopravních komplikacích, zejména pro projíždějící řidiče. Aktuální informace o dopravě budou policisté také zveřejňovat na sociální síti X.

Dopravní komplikace lze podle jejích slov očekávat v ostravské městské části Stará Bělá, Proskovice, kde z důvodu opravy povrchu dojde k úplnému uzavření ulice Proskovická. Objízdné trasy budou směřovány na silnici I/58.

Jako každý rok jsou hlavními příjezdovými komunikacemi silnice I/ 58 mezi Ostravou a Příborem a silnice II/464 spojující Mošnov s dálnicí D1 u Studénky. Doprava se pak ze všech příjezdových komunikací kumuluje v obci Mošnov, kde je směrována na centrální parkoviště, tudíž zde nárazově dochází k tvorbě kolon.

Dny NATO 2025 se vracejí po roční pauze. Kdy se konají, jaké je vstupné a lákadla

„Řidičům, kteří se i přesto rozhodnou cestovat osobním vozidlem, doporučujeme vyjet včas a počítat s případným zpožděním. Upozorňujeme také cestující, kteří mají ve dnech konání akce plánovány odlety z letiště, že se obvyklý čas potřebný k dojezdu na letiště může prodloužit i o desítky minut,“ upozornila Jiroušková.

Za parkování 400 korun na den

„Příjezdová komunikace na centrální parkoviště – ulice Gen. Fajtla - bude rozdělena pro automobilovou a pěší dopravu. V době příjezdu návštěvníků bude jednosměrná ve směru na centrální parkoviště a při odjezdu návštěvníků bude provoz převeden do opačného směru umožňujícího výjezd z centrálního parkoviště,“ popsala Jiroušková.

Z centrální odstavné plochy je docházková vzdálenost do areálu akce okolo jednoho kilometru. „Nachystejte si prosím peníze předem pro urychlení procesu odbavení vozů. Parkovné není možné hradit platební kartou a je nevratné,“ upozorňují organizátoři akce.

Ceník parkovnéhoEuroZloté
Automobil4001880
Motocykl2501050
Autobus120020250

Parkoviště bude po oba dny otevřeno od 5:30 do 18:30. „Vozidla nesmí zůstat v areálu letiště po ukončení akce přes noc a v případě nutnosti budou odtažena,“ varují organizátoři.

Speciální vlaky pojedou z Prahy i Brna

Vzhledem k dopravním komplikacím spojeným s návalem automobilů, doporučují organizátoři i policisté jiné druhy přepravy. České dráhy i letos připravily speciální spoje, včetně dálkových.

„Z Prahy, Brna a Olomouce jsou vypraveny vlaky označené v jízdním řádu jako Dny NATO. Lidé, kteří míří na akci, mohou využít i mimořádná zastavení vybraných dálkových vlaků v železniční stanici Studénka. U spojů z Brna a opačně upozorňujeme na omezení, protože na trati probíhá výluka, takže odjezd a příjezd do Brna musel být upraven a pro Kojetín byla zavedena náhradní autobusová doprava,“ sdělila mluvčí ČD Vanda Rajnochová, která doporučuje pro dálkové spoje raději koupit s předstihem místenku.

Speciální vlaky Dny NATO 2025Odjezd tamOdjezd zpátky
Praha – Mošnov6:3116:58
Olomouc – Mošnov8:1715:55
Brno – Mošnov7:0217:20

Pokud jde o regionální spoje, tak během Dnů NATO bude posílena kapacita vlaků z Ostravy do Mošnova (železniční zastávka Mošnov, Ostrava Airport – pozn. red.) a zpět. „Pojedou zdvojené jednotky CityElefant, což navýší kapacitu na zhruba 600 míst k sezení u jednoho vlaku. Dále pojedou speciální posilové vlaky tak, aby spojení z Ostravy na letiště dopoledne a pak zpět odpoledne bylo zhruba každých 30 minut,“ uvedla Rajnochová.

Jeden pár posilových vlaků do Mošnova jede z Opavy východ a také zpět. „Ještě doplňujeme, že pravidelné vlaky linky S8 (Ostrava - Studénka - Veřovice) v době konání akce nejedou přes zastávku Mošnov, Ostrava Airport,“ podotkla mluvčí ČD.

Mapa ukazuje, jak se dostat ze zastávek hromadné dopravy (vlaku a autobusů) na Dny NATO.

Autobusy z Ostravy pojedou co 20 minut

Další možností dopravy jsou mimořádné autobusové linky z okolních měst, které budou po oba dny vypravovány. Nejfrekventovanější budou spoje z Ostravy a od vlakového nádraží ve Studénce. Z Frýdku-Místku, Nového Jičína a Kopřivnice bude připraveno po dvou ranních spojích na místo konání akce a po dvou odpoledních spojích zpět.

  • Z Ostravy: autobusy budou jezdit z Ostravy – Dubiny na zastávku Petřvald, Petřvaldík, garáže ČSAD a zpět. První spoj z Ostravy jede v 7:40 a poté co 20 minut až do 14:00. Zpáteční spoje začínají jezdit od 11:15 a pak co 20 minut až do 18:55. Cestující zaplatí 60 korun, ti se slevou polovic.
  • Z Frýdku-Místku: autobusy pojedou oba dny ráno v 8:00 a 9:00 z autobusového nádraží ve Frýdku-Místku se zastávkou v Brušperku do Petřvaldu, Petřvaldíku. Zpátky po stejné trase v 17:00 a 18:00. Plná jízdenka z Frýdku-Místku stojí 60 korun, z Brušperku je za 30.
  • Ze Studénky: kyvadlová autobusová linka bude jezdit od železničního nádraží ve Studénce k mateřské škole do Albrechtiček ve dvacetiminutových intervalech. První vyjíždí ze Studénky v 8:10 a poslední ve 14:30. Z Albrechtiček zpátky začnou autobusy jezdit od 11:20 až do 18:30. Cena jízdného je 50 korun, zlevněného za 25.
    • Z Nového Jičína: odjezd autobusů z Nového Jičína do Albrechtiček je v 8:00 a 9:00. Odjezd zpátky v 17:35 a 18:35. Plné jízdné je za 90 korun, zlevněné za polovic.
    • Z Kopřivnice: z Kopřivnice odjíždějí autobusy ze zastávky Čs. armády v 7:30 a 8:00, po cestě zastavují v Příboře U Volného. Zpátky z Albrechtiček se jede v 17:30 a 18:30. Z Kopřivnice stojí jízdné 70 korun, z Příbora 60.

„O dopravu autobusem do místa konání a zpět bývá velký zájem, za příznivého počasí můžeme očekávat až 10 tisíc přepravených cestujících během celého víkendu,“ uvedl Miroslav Slaný, mluvčí jednoho z dopravců, společnosti Z-Group bus.

Další možnosti: na kole či letadlem

Bez stání ve frontách by se na akci měli dostat cyklisté. Vchod do areálu Dnů NATO se nachází přímo u mezinárodní cyklistické trasy číslo 5, která vede Poodřím, a u žluté turistické trasy, která je vhodná i pro cyklisty. „Kolo je tak ideálním dopravním prostředkem, s nímž se lze vyhnout očekávaným komplikacím na silnicích,“ upozorňují pořadatelé.

Před všemi vstupy do areálu budou bezplatné kolárny provozované Městskou policií Ostrava s kapacitou více než 10 tisíc kol, k uschování však bude nutné mít u sebe občanský průkaz. Vstup do areálu není s jízdním kolem povolen.

Přibližná vzdálenost na kolev kilometrechv minutách
z Polanky nad Odrou1240
z Ostravy – Svinova1760
z Ostravy – Jihu1860
z centra Ostravy2590

Mapa ukazuje příjezdové cesty na kole (růžové trasy) na Dny NATO.

Na Dny NATO je možné se dopravit také letecky. Jednou z možností je vlastním letadlem, kdy si zájemci mohou rezervovat volné sloty pro přílet a odlet na stránkách Letiště Leoše Janáčka Ostrava, nebo některou z pravidelných či charterových linek, protože běžný letecký provoz zůstane po dobu akce nepřerušen.

