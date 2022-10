Všichni tady známe pravidlo dvou stěn, zní z ostřelovaného Dnipra do Ostravy

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Alexej si ráno doma vařil kávu. Šel k oknu a najednou se ozval výbuch. Hned po něm vysklila okna jeho bytu tlaková vlna. Jeho samotného odhodila taky. Přes celou kuchyň. Kousek od Alexejova bytu ve městě Dnipro dopadly ruské rakety.

„V šest hodin ráno mi na mobil přišla známá zpráva o hrozbě náletu. Dostáváme je tak často, že si na ně člověk zvykne a vůči pocitu nebezpečí otupíte. Bydlím na okraji města. Vedle nás je velká tepelná elektrárna. Všichni v jejím okolí si uvědomovali, že zařízení je potenciální cíl a tím pádem pro nás všechny v okolí nebezpečné. Během osmi měsíců války došlo i k několika pokusům o jeho zasažení. Ale naše jednotky protivzdušné obrany si s tím zatím vždy poradily,“ líčí muž.

V úterý ne. „Výbuch odhodil okenní křídlo a s ním i mě. Všeho jsem nechal a utíkal na chodbu. Vždy dodržujeme pravidlo dvou stěn, máme to už zautomatizované. Když jedna spadne, druhá vás zachrání. Pak se ozvaly další dva silné výbuchy, světla začala blikat. Seděl jsem jak přikovaný a říkal si, že to může být můj konec. Myslel jsem na svou rodinu, na to, jak moc ji mám rád,“ uvedl Alexej.

Kdo mohl, utíkal do krytu. Ostatní zůstávali doma na chodbách nebo v koupelnách, všichni s pravidlem dvou stěn.

„Do dvou minut se vše vypnulo. Byli jsme bez elektřiny i bez vody. A pak se dům s každým dalším výbuchem otřásl. Bylo to velmi děsivé. Po chvíli jsem už ale slyšel, jak se ulicí řítí hasičské vozy a sanitky. Za zdí jsem slyšel pláč vyděšených sousedových dětí,“ popisoval Alexej.

Hrozba útoku neustává

Poplach neustával ani po dalších třech hodinách. „Až pak jsem vyšel ven, abych se podíval, co se stalo. Z elektrárny vycházel hustý černý dým,“ řekl Alexej. „Máme ještě jeden byt, který byl výbuchům blíž. A tak jsem ho šel zkontrolovat. Přišel o všechna okna. Polovina bytů v celé čtvrti byla bez oken. Výbuchy byly velmi silné. Dokonce i domy, které se nacházely kilometr a více od epicentra byly částečně bez oken.“

Policie a armáda elektrárnu okamžitě uzavřely. Do oběda místní úřady a podnikatelé obcházeli všechny domy, aby zaznamenali škody a u těch, kteří potřebovali plastové fólie k dočasné opravě oken.

První noc po výbuchu spal Alexej u kamaráda v centru. Teď už je zase doma. V bytě má aspoň elektřinu. Vodu začaly do postižené čtvrti dovážet cisterny, popřípadě si ji lidé kupovali v jiných částech města. „Doufejme, že elektrárna bude brzy úplně obnovena. Hrozba raketového nebo útoku drony tady však zůstane,“ dodal Alexej.