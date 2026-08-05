Nejprve radní rozhodli loni v prosinci o uvolnění 40 milionů korun, poté letos 200 milionů korun.
„Nemocnice v Havířově je krajskou příspěvkovou organizací financovanou z příspěvků zřizovatele. Jejím úkolem není generovat zisk, ale zajišťovat zdravotní péči pro obyvatele. Proto bylo naší povinností přijmout opatření, která zajistí pokračování této důležité veřejné služby. Nemocnice má nové vedení, věříme, že se situace rychle stabilizuje,“ řekla k poskytnutí mimořádných příspěvků krajská mluvčí Nikola Birklenová.
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Podobné příspěvky na dofinancování provozu jsou podle jejích slov běžné. Loni a letos tak kraj přidával peníze Moravskoslezské nemocnici Třinec a Moravskoslezské nemocnici Karviná.
„Příspěvek poskytnutý havířovské nemocnici lze označit za výjimečný vzhledem k objemu poskytnutých prostředků,“ podotkla Birklenová.
Vliv má konkurence i nízké sazby za péči
Příčin pro nutnost krajského zásahu je několik. „Mezi ty, které působí dlouhodobě, patří například nižší základní sazby úhrad za poskytovanou zdravotní péči oproti okolním nemocnicím, dále konkurenční prostředí, kdy v blízkém okolí funguje několik dalších nemocnic, vliv pak má i podzálohování ze strany některých zdravotních pojišťoven, ale například i rostoucí osobní náklady nekryté zdravotním pojištěním,“ vysvětlila mluvčí.
Mimořádný audit proveden nebyl a odpovědnost vůči vedení nemocnice dovozována nebyla.
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„Je třeba říct, že poskytnutí tohoto příspěvku na dofinancování hlavní činnosti nebylo rozhodnutím ze dne na den, ale bylo logickým výsledkem dlouhodobější komunikace o stavu finančních prostředků v dané organizaci, a to jak v orgánech kraje, tak ve zdravotním výboru či posléze zdravotní komisi,“ uzavřela Birklenová.
Nemocnici dlouho vedl Norbert Schellong, který letos v květnu odešel, a to na vlastní žádost. Ve funkci jej nahradil Aleš Zbožínek