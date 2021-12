Práci hledali těžko. Dvěma stovkám lidí změnil projekt život k lepšímu

Zapojilo se do něj pět sociálních podniků, které nabídly práci za vstřícných podmínek na tři měsíce lidem ze znevýhodněných skupin: dlouhodobě nezaměstnaným, zadluženým, s nízkou kvalifikací, s duševními poruchami, samoživitelům, pečujícím osobám či lidem ve věku nad 50 let. Po zkušebním období mohli zájemci získat dotované pracovní místo na dobu devíti měsíců.

„Díky tříletému projektu prošlo osobní proměnou 188 lidí. Celkem 150 účastníků zvládlo úspěšně absolvovat roční pracovní praxi a 41 lidí našlo uplatnění u běžných zaměstnavatelů,“ uvedla Kateřina Chlebišová, projektová manažerka z neziskové organizace Moravskoslezský pakt zaměstnanosti.

Projekt pomohl zaměstnat například Radima Sýkoru z Třince. „Asi osm let jsem pečoval o babičku s dědou. Když náhle zemřeli, přihlásil jsem se na úřad práce. Ale sedm měsíců se mi nedařilo najít zaměstnání, protože mi chyběly zkušenosti. Bylo to stresující,“ vysvětlil muž, proč se zapojil do projektu.