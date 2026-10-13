Když se v první polovině devadesátých let rozhořela vlna žánru eurodance, málokdo hádal, jak hlubokou stopu v popkultuře zanechá. Byla to doba plná euforie, chytlavých melodií, rychlého tempa a výrazných vokálů. Hudba nevznikala proto, aby ji kritici rozebírali v akademických esejích, ale aby bavila, spojovala lidi na parketu a šířila pozitivní energii. Právě DJ BoBo byl jedním z hlavních architektů tohoto zvuku.
Návrat devadesátek, který dnes sledujeme na velkých festivalech i streamovacích platformách, tak není náhodný výstřelek. Generace, která na této hudbě vyrostla, dnes hledá únik od všedního shonu a ráda si připomíná dobu svého mládí. Současně však charakteristické prvky eurodance – od výrazných basových linek až po euforické refrény – objevují i nejmladší posluchači a moderní popoví producenti.
Od pekařského učně k ikoně evropského popu
Málokdo z fanoušků, kteří v devadesátých letech šíleli u televizních obrazovek, ví, že se syn švýcarské matky a italského otce René Baumann původně učil pekařem a cukrářem. Vášeň k hudbě a tanci ho však brzy přivedla za DJský pult a do tanečních soutěží, kde si díky svému přirozenému charismatu a breakdance schopnostem získal přezdívku DJ BoBo.
Skutečný mezinárodní průlom přišel v roce 1992 se singlem Somebody Dance with Me. Píseň, která stavěla na chytlavém rytmu a výrazném refrénu, se doslova přes noc stala obřím hitem a ovládla hitparády napříč Evropou. Následovala lavina dalších skladeb, bez kterých si tehdejší diskotéky nešlo představit: optimistická Everybody, melodická Love Is All Around, dynamická Freedom nebo duchovně laděná Pray.
O desetiletí později dokázal, že neumí tvořit jen v rámci jednoho žánru – v roce 2002 dobyl svět chytlavým letním hitem Chihuahua, který oslovil zcela novou generaci posluchačů a stal se jednou z nejhranějších skladeb roku.
Podle údajů pořadatelů prodal DJ BoBo během své více než třicetileté kariéry přes 15 milionů alb a posbíral řadu prestižních ocenění. Na rozdíl od mnoha jiných projektů své éry však nezůstal pouhou studiovou vzpomínkou. Tajemstvím jeho dlouhověkosti se stala schopnost proměnit každý koncert v nezapomenutelný vizuální i hudební zážitek.
Dvě scény, živá kapela a velkolepé divadlo
Ostravské vystoupení v rámci turné The Great Adventure Tour 2026 ukáže švýcarského hitmakera v plné síle. Nejde o úsporné retro vystoupení s podkladem z reproduktorů, ale o komplexní koncertní produkci, jejíž příprava zabrala přibližně dva roky.
Scénografie je navržena tak, aby vytvořila maximální kontakt s publikem. Základem je nejen hlavní pódium, ale především dlouhé molo vedoucí k druhé scéně o rozměrech 10 × 14 metrů umístěné přímo mezi diváky v hale. Celá scénická plocha dosahuje přes 230 metrů čtverečních a umožní umělcům odehrát hlavní pasáže show přímo v srdci publika.
O hudební doprovod se postará živá kapela společně se zpěváky, což známým tanečním aranžím dodá rockovější a syrovější energii. Vizuální stránku podtrhne více než dvě desítky tanečníků a akrobatů, kteří se během večera vystřídají v přibližně 80 výpravných kostýmech. Chybět nebudou ani velkoplošné 4K projekce, videomapping a propracovaný světelný park.
Jediná zastávka v Česku
Pro příznivce devadesátkové hudby ze všech koutů republiky představuje ostravský koncert výjimečnou událost – jde totiž o jediné vystoupení v rámci celého českého turné.
Termín a čas: Sobota 17. října 2026 (otevření bran arény v 18:30, začátek hlavního programu ve 20:00)
Místo konání: Mustang Aréna (dříve Ostravar Aréna), Ruská 3077/135, Ostrava-Zábřeh
Vstupenky: Standardní vstupenky na koncert DJ BoBo v Ostravě jsou k dispozici v síti Ticketportal v cenách od 975 Kč do 1 850 Kč. V nabídce jsou rovněž speciální VIP balíčky.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností RestartStage Production.