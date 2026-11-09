Divočák na videu působí velmi vystresované a naštvaně vráží do všeho co má v cestě. Po několika neúspěšných nárazech do plotu, se mu ho nakonec podařilo rozbít a následně utekl do pole.
„Divočáka na OKD bych teda nečekal, dávejte pozor na procházkách se psy. Utekl k nádraží. To je ulice Pavla Strádala,“ napsal pod video Rudinský.
Podle opavského policejního mluvčího Jana Segsulky mohl být divočák, který se pohyboval v ulicích Hlučína, vystresovaný z mysliveckého honu.
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Ten se podle něj konal mezi Kozmicemi a Hlučínem. Policisté přitom v sobotu vyjížděli kvůli hlášení o divočákovi pouze do Kozmic, kde však zvíře před jejich příjezdem zmizelo.
Podle policisty je možné, že šlo v obou případech o stejné zvíře. Kozmice s Hlučínem totiž spojuje stará nevyužívaná železniční trať, po které mohl divočák přeběhnout.
„V tuto chvíli nemáme hlášený žádný další incident ani zranění týkající se pohybu divokého prasete,“ uvedl policejní mluvčí po sobotní 17. hodině.
Mluvčí města Hlučína Kristina Skulinová pro iDNES.cz uvedla, že městský úřad nikdo z obyvatel o pohybu divočáka neinformoval. O incidentu se radnice dozvěděla skrze sociální sítě. Do dnešního rána na městě nezaznamenali jakoukoliv stížnost nebo dotaz ohledně řešení situace či uhrazení škody škody na majetku.
Radnice nehodá podnikat další kroky ohledně zabezpečení. Podle Skulinové je nereálně oplotit pole a lesy okolo města, protože většina pozemků připadá soukromým vlastníkům.