Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

V okolí hlučínského OKD děsil místní obyvatele vystrašený divočák

Autor:
  10:08
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Kolem hlučínského areálu OKD pobíhal v sobotu divočák. Na video ho natočil Jakub Rudinský, který záběry následně umístil i do facebokové skupiny Hlučínské fórum pro občany.

Divočák na videu působí velmi vystresované a naštvaně vráží do všeho co má v cestě. Po několika neúspěšných nárazech do plotu, se mu ho nakonec podařilo rozbít a následně utekl do pole.

„Divočáka na OKD bych teda nečekal, dávejte pozor na procházkách se psy. Utekl k nádraží. To je ulice Pavla Strádala,“ napsal pod video Rudinský.

Podle opavského policejního mluvčího Jana Segsulky mohl být divočák, který se pohyboval v ulicích Hlučína, vystresovaný z mysliveckého honu.

Divočák zaútočil na ženu venčící psy, s poraněnou nohou skončila v nemocnici

Ten se podle něj konal mezi Kozmicemi a Hlučínem. Policisté přitom v sobotu vyjížděli kvůli hlášení o divočákovi pouze do Kozmic, kde však zvíře před jejich příjezdem zmizelo.

Podle policisty je možné, že šlo v obou případech o stejné zvíře. Kozmice s Hlučínem totiž spojuje stará nevyužívaná železniční trať, po které mohl divočák přeběhnout.

„V tuto chvíli nemáme hlášený žádný další incident ani zranění týkající se pohybu divokého prasete,“ uvedl policejní mluvčí po sobotní 17. hodině.

Mluvčí města Hlučína Kristina Skulinová pro iDNES.cz uvedla, že městský úřad nikdo z obyvatel o pohybu divočáka neinformoval. O incidentu se radnice dozvěděla skrze sociální sítě. Do dnešního rána na městě nezaznamenali jakoukoliv stížnost nebo dotaz ohledně řešení situace či uhrazení škody škody na majetku.

Radnice nehodá podnikat další kroky ohledně zabezpečení. Podle Skulinové je nereálně oplotit pole a lesy okolo města, protože většina pozemků připadá soukromým vlastníkům.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Na ledu v Orlové havarovalo přes dvacet aut včetně hasičů a vězeňské služby

Hasiči, policisté i zdravotní záchranka 9. listopadu 2026 zasahovali u hromadné...

Třiadvacet aut se v pondělí ráno srazilo na zledovatělé silnici v Orlové na Karvinsku. Mezi nimi také auta hasičů, zásilkové společnosti a vězeňské služby. Šest lidí se lehce zranilo, upřesnili...

Dlažební kostka nemá být program. Taťána Malá o financování ČT a ČRo i protestech

Premium
Taťána Malá (ANO)

Koncesionářské poplatky jsou nespravedlivé, říká v rozhovoru pro iDNES.cz šéfka poslanců hnutí ANO Taťána Malá k vládnímu návrhu i postupu při prosazování změn financování veřejnoprávních médií....

Proč Arabové hltají izraelský seriál Fauda? Zvědavost i to, že „naši“ už nejsou naši

Premium
Lior Raz (vpravo) v seriálu Fauda

Izraelský seriál Fauda trhá rekordy sledovanosti ve státech, kde by to asi nikdo nečekal. Vysvětlení, proč Arabové seriál s takovou oblibou sledují, může být několik.

Baník - Plzeň 0:4, po dvou čistých kontech výprask. Gabriel byl blízko hattricku

Sestřih zápasu
Plzeňský Adam Gabriel se snaží udržet míč před ostravským Matúšem Kmetěm.

Dva zápasy a půlku třetího vydrželi fotbalisté Baníku bez inkasované branky. Po poločase utkání 13. kola Chance Ligy s Plzní se jim ale obrana sesypala jako domeček z karet. Východočeši v Ostravě...

Zbrojovka - Baník 1:3, Kubalova show, hattrick završil gólem nůžkami

Sestřih zápasu
Filip Kubala z Baníku slaví gól proti Zbrojovce.

Ostravští fotbalisté vyhráli ve 14. kole Chance Ligy na hřišti brněnské Zbrojovky 3:1. Všechny góly Baníku zařídil Filip Kubala, který se prosadil hned dvakrát během tří minut v prvním poločase. A...

Ostravu vede Vereš z ANO, třetí největší město má nejmladšího primátora od roku 1861

Nový primátor Ostravy Richard Vereš z hnutí ANO

Novým primátorem Ostravy se stal Richard Vereš z hnutí ANO. Ve svých 31 letech to je nejmladší primátor třetího největšího města od roku 1861, tedy od začátku volby starostů a primátorů centrální...

9. listopadu 2026  10:24

Na ledu v Orlové havarovalo přes dvacet aut včetně hasičů a vězeňské služby

Hasiči, policisté i zdravotní záchranka 9. listopadu 2026 zasahovali u hromadné...

Třiadvacet aut se v pondělí ráno srazilo na zledovatělé silnici v Orlové na Karvinsku. Mezi nimi také auta hasičů, zásilkové společnosti a vězeňské služby. Šest lidí se lehce zranilo, upřesnili...

9. listopadu 2026  8:25,  aktualizováno  10:16

V okolí hlučínského OKD děsil místní obyvatele vystrašený divočák

V okolí hlučínského OKD v sobotu děsil místní obyvatele vystrašený divočák

Kolem hlučínského areálu OKD pobíhal v sobotu divočák. Na video ho natočil Jakub Rudinský, který záběry následně umístil i do facebokové skupiny Hlučínské fórum pro občany.

9. listopadu 2026  10:08

Věřitelé OKD čekají už deset let na peníze, konec insolvenčního řízení nejistý

ilustrační snímek

Věřitelé někdejší těžební společnosti OKD nemají ani po deseti letech od zahájení insolvenčního řízení jasno, kolik peněz ze svých pohledávek nakonec získají. Rozhodující přitom může být výsledek...

9. listopadu 2026  6:49

Z rudé deky nad Ostravou jsem emigrovala do Kanady, vzpomíná výtvarnice

Cesta výtvarnice Aleny Foustkové vedla z ostravských Radvanic do kanadského...

Výtvarnice Alena Foustová se z ostravských Radvanic ještě za socialismu dostala do kanadského Toronta. V roce 1984 tam emigrovala se svým manželem přes zájezd do Jugoslávie s tehdejší Cestovní...

8. listopadu 2026  14:21

Stoletý sad ve Vítkovicích čeká proměna. Altány budou dva a přibude jezírko

Sad Jožky Jabůrkové v Ostravě-Vítkovicích čeká rozsáhlá obnova. (19. října 2026)

Zatraktivnit sad Jožky Jabůrkové v Ostravě-Vítkovicích novými altány či jezírkem i obnovenou zelení hodlají zástupci tamní obvodní radnice. Zásadní revitalizace sadu v centru vítkovického obvodu má...

8. listopadu 2026  7:17

Zbrojovka - Baník 1:3, Kubalova show, hattrick završil gólem nůžkami

Sestřih zápasu
Filip Kubala z Baníku slaví gól proti Zbrojovce.

Ostravští fotbalisté vyhráli ve 14. kole Chance Ligy na hřišti brněnské Zbrojovky 3:1. Všechny góly Baníku zařídil Filip Kubala, který se prosadil hned dvakrát během tří minut v prvním poločase. A...

7. listopadu 2026  18:04,  aktualizováno  20:49

Dejte na vytížené tratě troleje, žádají dopravci. Bateriové vlaky nestačí

Mezi Ostravou, Frýdkem-Místkem a Frenštátem pod Radhoštěm stále jezdí dieselové...

Ještě letos by mohla Správa železnic začít vybírat firmu, která se postará o modernizaci a elektrizaci železniční trati mezi Ostravou-Kunčicemi a Frýdkem-Místkem. Samotné stavební práce by pak měly...

7. listopadu 2026  14:02

Děsivý útok, děravá obrana. A Baník živoří dál. Střelili jsme se do nohy, vidí Skuhravý

Trenér ostravských fotbalistů Roman Skuhravý během utkání proti Plzni

Čekal, že po vydařených zápasech se Spartou Praha v lize (0:0) a poháru (2:0) se fotbalisté Baníku Ostrava konečně rozjedou. Leč ostravský trenér Roman Skuhravý se nedočkal. Místo toho po domácím...

7. listopadu 2026  9:45

Metoda IPS pomůže duševně nemocným v Moravskoslezském kraji k běžné práci

ilustrační snímek

Lidé s duševním onemocněním v Moravskoslezském kraji získají šanci na uplatnění na běžném trhu práce díky osvědčené mezinárodní metodě IPS, kterou zavádí ostravská organizace Spirála. Projekt...

7. listopadu 2026  5:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kraj jedná s Agelem o budoucnosti nemocnice v Novém Jičíně. Možný je i odkup

Nemocnice v Novém Jičíně

Nemocnice v Novém Jičíně možná změní majitele. Kraj, který areál vlastní, jedná se společností Agel, jež má nemocnici od roku 2011 v pronájmu, o tom, jak bude vzájemná spolupráce dále fungovat. A...

6. listopadu 2026  16:43

Krnov, Havířov, Opava i další. Vítězové voleb míří do opozice, slaví jiní

Dosavadní starosta Krnova a také volební vítěz Tomáš Hradil (Patrioti Krnova)...

Hned v několika městech v Moravskoslezském kraji vítězové voleb nesestavili koalici. Radnice tam povedou jiní. Volební úspěch k vedení města nestačil například v Krnově, v Opavě, Hlučíně, Havířově a...

6. listopadu 2026  13:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.