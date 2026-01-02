Havárie uvěznila řidičku v autě, pomoc duchapřítomně zařídila malá spolujezdkyně

Dalibor Maňas
  10:52
Zaklíněnou a zraněnou řidičku museli z havarovaného auta vyprostit hasiči na Novojičínsku. Přivolat pomoc se podařilo dítěti, které z auta vylezlo a zářícím mobilem zastavilo projíždějící auto.

KRIMI

Nehodu na tísňovou linku oznámil ve čtvrtek 1. ledna po 17.00 svědek, jehož auto zastavila dívka, která vylezla z havarovaného vozu.

„1. ledna 2026 krátce po 17. hodině na silnici II. třídy číslo 647 v katastru obce Pohořilky u Bílova na Novojičínsku havarovala řidička ročník 1967 s automobilem Ford Focus, která jela ve směru do Bílovce,“ uvedl policejní mluvčí Jan Segsulka.

Podle policie řidička nepřizpůsobila rychlost jízdy stavu silnice a nezvládla projet levotočivou zatáčkou. „Dostala smyk a vyjela ze silnice do příkopu. Zde zůstala po převrácení automobilu na bok zaklíněná,“ uvedl policejní mluvčí.

Ve čtvrtek 1. ledna 2026 kolem 17.00 sjelo u obce Bílov na Novojičínsku v zatáčce auto mimo silnici a zůstalo ležet na boku. Zranění utrpěli dva lidé.
Ve čtvrtek 1. ledna 2026 kolem 17.00 sjelo u obce Bílov na Novojičínsku v zatáčce auto mimo silnici a zůstalo ležet na boku. Zranění utrpěli dva lidé.
Ve čtvrtek 1. ledna 2026 kolem 17.00 sjelo u obce Bílov na Novojičínsku v zatáčce auto mimo silnici a zůstalo ležet na boku. Zranění utrpěli dva lidé.
Ve čtvrtek 1. ledna 2026 kolem 17.00 sjelo u obce Bílov na Novojičínsku v zatáčce auto mimo silnici a zůstalo ležet na boku. Zranění utrpěli dva lidé.
„Osmiletá dívka, která po nehodě sama vylezla oknem ven, duchapřítomně použila mobilní telefon, na němž zapnula svítilnu. Použila ji k zastavení projíždějícího vozidla a tím také k zajištění pomoci,“ vysvětlil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

„Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla negativní. Následkem dopravní nehody byla hmotná škoda na vozidle, těžší zranění řidičky a lehké zranění spolujezdkyně. Obě byly zdravotníky transportovány do nemocničních zařízení,“ doplnil Segsulka.

U nehody přistál i vrtulník

Podle mluvčí hasičů Kamily Langerové u nehody zasahovali profesionálové i dobrovolníci z Bílovce.

„Hasiči zajistili vozidlo proti požáru, a protože řidička zůstala ve svém autě zaklíněna, byla vyproštěna pomocí hydraulického zařízení přes střechu automobilu a následně předána do péče zdravotníků,“ uvedla Langerová.

K havárii vyjeli zdravotničtí záchranáři z Mošnova a z Fulneku. „K misi byl povolán také ostravský záchranářský vrtulník,“ řekl Humpl s tím, že osmapadesátiletou řidičku záchranáři letecky dopravili do Fakultní nemocnice v Ostravě.

„Pacientka byla po celou dobu při vědomí, utrpěla poranění pánve a páteře. Záchranáři provedli potřebnou imobilizaci, nitrožilně podali léky proti bolesti a infuzní roztok a zajistili tepelný komfort pacientky. V době předání na urgentní příjem byla žena ve stabilizovaném stavu,“ doplnil Lukáš Humpl.

Dítě bylo s lehčím zraněním po poskytnutí přednemocniční péče transportováno na úrazovou ambulanci ostravské fakultní nemocnice.

