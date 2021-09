Bezruči hrají „Špinarku“ jako poctu ostravské ikoně. Mají vyprodáno

„Věru nevzali na konzervu, protože je příliš malinká. Nehodí se ani do sboru, na to má moc výrazný hlas. Věra žije v blbé době. Nezáleží na tom, jak zpíváte, ale jak jste politicky uvědomělá. Naštěstí talent se prosadí vždycky,“ píše se v textu, kterým ostravské Divadlo Petra Bezruče představuje jednu ze svých letošních novinek – Špinarku. Premiéru měla minulý pátek.

Autorem hry je dramatik Tomáš Dianiška, který se sám ujal i režie. Kus vznikl na objednávku divadla a inspiruje se pozoruhodným osudem slavné ostravské zpěvačky Věry Špinarové.



„Když budu cynický, řeknu, že Špinarová je ideální představitelka postavy, která prochází divokým 20. stoletím. Její turbulentní život nabízí po dramatické stavbě skvělý oblouk. Je to jako psát komiksový film o zrodu superhrdiny,“ komentoval vznik díla Tomáš Dianiška.

Příběh osobnosti, kterou společnost zničí

„Je to story talentované osobnosti, kterou nechápavá společnost zničí, v případě Špinarové naštěstí jenom na pár let. Je to v podstatě téma, které mě na divadle nejvíc zajímá. Tenká linie mezi slávou a pohrdáním,“ podotkl autor hry.

S nápadem na hru o Věře Špinarové oslovilo vedení divadla Dianišku krátce po uvedení jeho předchozí hry napsané pro ostravskou scénu Transky, body vteřiny.



„Je málo osobností, které jsou tak spjaté s Ostravou jako právě Věra Špinarová. Přestože se narodila 22. prosince 1951 v Pohořelicích u Brna, většina lidí ji považuje za ostravskou rodačku,“ uvedla dramaturgyně Anna Smrčková.

V titulní roli diváci uvidí Markétu Matulovou, která se musela pečlivě připravovat. „Hodně záleží na hlasové technice. Kdybych ji neměla a díky hodinám zpěvu nevěděla, jak pracovat s hlasem, tak bych to nemusela utáhnout.“ uvedla Matulová.

V představení, v němž nechybí živá kapela, zazní nejen řada „Špinarčiných“ hitů včetně Bílé Jawy 250 nebo Jednoho dne se vrátíš s hudbou z filmu Tenkrát na Západě, ale i různé rockové klasiky od The Beatles, The Doors nebo Electric Light Orchestra.