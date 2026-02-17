Plánovanou zástavbu po Slezance komplikuje osud Divadelního klubu, řeší ho soud

Žaneta Motlová
  12:58
Přiléhá k někdejšímu obchodnímu centru Slezanka v Opavě a po její demolici měl být takzvaný Divadelní klub součástí nově plánované zástavby. Jeho prohlášení kulturní památkou ale tuto vizi nabouralo. Nepomohlo ani odvolání a věc má na stole správní soud.
Divadelní klub přiléhá k někdejšímu obchodnímu centru Slezanka v Opavě a po její demolici měl být součástí nově plánované zástavby.

Demolici Slezanky a vizi nové zástavby jižní části Horního náměstí opavští zastupitelé schválili v roce 2021. První část obchodního centra právě stavbaři připravují ke zbourání a na jeho místě představitelé města plánují postavit bytové domy, kulturní sál, hotel a podzemní parkoviště.

Právě kulturní a společenský sál měl zasahovat i do objektu sousedního Divadelního klubu, mělo tam být jeho zázemí.

Opava začíná bourat Slezanku. Podívejte se dovnitř naposledy před demolicí

„V průběhu projektování ale byl Divadelní klub, do kterého měl být zapracovaný kulturní sál, prohlášen kulturní památkou,“ uvedl primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Kulturní památkou se Divadelní klub, jenž vznikl v roce 1709 a v různých časových obdobích sloužil jako šlechtické sídlo, sirotčinec, knihovna i divadelní budova, stal loni v dubnu.

Opava opraví Divadelní klub, blok za obchodním centrem Slezanka odsouvá

„V interiérech jsou dochovány unikátní a autentické stavební konstrukce a materiály a umělecko-řemeslné prvky reprezentující jednotlivé stavební fáze, kterými objekt prošel,“ uvedla tehdy Petra Hrušová z tiskového oddělení ministerstva.

Opavští se proti rozhodnutí odvolali. Nejprve poslali rozklad do rukou bývalého ministra Martina Baxy. „Ministr pět dnů před ukončením v demisi rozhodl, že to bude kulturní památka. Odvolali jsme se tedy ke správnímu soudu,“ popsal primátor Navrátil.

Nejvyšší správní soud má podnět na stole. Přímo o statusu kulturní památky pro Divadelní klub ale rozhodnout nemůže. Pokud by dal Opavským za pravdu, vrátí agendu na ministerstvo kultury. Na dotazy iDNES.cz, jaký bude v tomto případě další postup, zástupci ministerstva ani po urgencích nereagovali.

Záložní plán

Opavané mají i záložní plán. „Budeme čekat na rozhodnutí správního soudu, jestli to vrátí ministerstvu. Pokud se tak nestane, s Národním památkovým ústavem jsme se domluvili na změně pozic nové zástavby,“ uvedl Tomáš Navrátil.

Multifunkční sál by se z původní pravé strany stávající Slezanky přesunul na levou. Zároveň by byl větší, pojal by až tisíc lidí. „Bude i mimo půdorys současné Slezanky, ale dodrží rozsah historické zástavby, která v této části byla,“ dodal primátor.

Divadelní klub je kvůli zoufalému stavu už téměř dvacet let nepřístupný. Zeď historické stavby směrem ke Slezance dokonce protíná rozsáhlá prasklina.

9. února 2026
