Z chátrajícího paláce v Opavě padá omítka, opravy komplikuje spor města a státu

„Opava přijímá bezpečnostní opatření kvůli velmi špatnému stavu fasády budovy na Rybím trhu, v níž dříve sídlil Divadelní klub. Záchytná síť má omezit riziko pádu dalších částí fasády,“ sdělil mluvčí opavské radnice Roman Konečný.
Budova přiléhá k právě bouranému bývalému obchodnímu centru Slezanka. Je součástí takzvaného Mariánského ústavu – městského paláce, který vznikl v roce 1709 a postupně sloužil jako šlechtické sídlo, sirotčinec i knihovna.
Divadelní klub tam byl od roku 1981, v letech 1990 a 1993 přibyla i komorní Malá scéna.
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Ministerstvo kultury v dubnu 2025 palác prohlásilo kulturní památkou. Opava, jež objekt vlastní, neuspěla ani s odvoláním.
„Město mělo připravenou rekonstrukci budovy. Tu však zásadně zkomplikovalo a prakticky zastavilo rozhodnutí ministerstva kultury. Město nesouhlasí, a proto se obrátilo na soud,“ upřesnil Konečný.
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Objekt se totiž měl stát součástí společenského sálu v nové zástavbě po demolici Slezanky. Počítalo se s vybouráním některých jeho částí, což prohlášení památkou nepovoluje. Bylo i jednou z příčin časového posunu demolice Slezanky a jejího rozdělení do etap – část Slezanky přiléhající ke klubu stále stojí a čeká se na výsledek soudu.
Divadelní klub je kvůli zoufalému stavu už dvacet let nepřístupný. Jeho zeď směrem ke Slezance protíná rozsáhlá prasklina. „V budově se stále nachází část provozního zázemí Slezského divadla. To se během srpna přestěhuje do náhradních prostor,“ dodal mluvčí.
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