Diamo pod tlakem kvůli heřmanické haldě. Padají žaloby, Ostrava jedná s koksovnami

Žaloba společnosti Ridera Bohemia navazuje na pokutu 1,5 milionu korun, kterou Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) letos v srpnu uložila státnímu podniku Diamo. Inspekce konstatovala, že podnik na haldě Heřmanice nakládal se zeminou bez schváleného plánu sanace a rekultivace a neměl povolené zařízení pro zasypávání.
Ve svém vyjádření po obdržení pokuty Diamo naznačilo, že odpovědnost může nést právě dodavatel zeminy – společnost Ridera Bohemia. „Pokud je pravda, co tvrdí ČIŽP, pak byl státní podnik Diamo podveden,“ uvedl tehdy podnik.
Ridera to však považuje za nepodložené obvinění. „Inspekce se námi ani naším materiálem vůbec nezabývala. Pokutovala výhradně Diamo, které se následně pokusilo přehodit odpovědnost na nás,“ reagoval Roman Rohel, člen představenstva Ridery Bohemia.
Firma zdůrazňuje, že na haldě Heřmanice nepůsobí od poloviny roku 2022, přesto ji Diamo podle jejích slov opakovaně a neprávem spojuje s podvodem. V žalobě proto požaduje, aby státní podnik odstranil ze svého webu článek s nepravdivými tvrzeními, zveřejnil omluvu a zdržel se podobných výroků v budoucnu. Součástí žaloby je i nárok na náhradu škody za zásah do dobré pověsti.
Podle Ridery Bohemia dodávala firma v letech 2020 až 2022 recyklovanou zeminu, kterou Diamo po celou dobu bez námitek přebíralo. Pozdější tvrzení Diama o překročení limitů polycyklických aromatických uhlovodíků firma odmítá s tím, že změny vlastností způsobuje samotná halda, která dlouhodobě prohořívá. Tento vliv podle Ridery potvrzují i odborné posudky, včetně těch, které si nechal zpracovat sám státní podnik.
„Diamo má k dispozici řadu odborných stanovisek, z nichž vyplývá, že materiál je následně ovlivněn samotnou haldou. Přesto se snaží vzbudit dojem, že pokuta souvisela s kvalitou naší zeminy. To není pravda,“ dodal Rohel.
Na pochybení v postupu Diamo upozornil také Obvodní báňský úřad, podle něhož podnik neměl schválený plán sanace a rekultivace severních svahů odvalu Heřmanice.
Ostrava žádá konec Diama
Heřmanická halda zaměstnává státní podnik Diamo dlouhodobě. Server iRozhlas.cz přišel ve středu se zprávou, že město Ostrava žádá, aby sanační práce od Diama převzal nový vlastník poloviny odvalu, firma OKK Koksovny miliardáře Petra Otavy. Podle primátora Ostravy Jana Dohnala (ODS) trvá Diamu sanace už příliš dlouho a koksovny by do ní mohly vložit nový impulz.
Stejně se vyjádřil i náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč. „Díky našim upozorněním začaly být řešeny problémy s oddělovacími stěnami, Česká inspekce životního prostředí provedla několik kontrol a Diamo slíbilo nápravu a navrhlo postup řešení. Bohužel do dnešního dne nejsme přesvědčeni, že státní podnik bere problematiku zastavení termicky aktivní části haldy vážně,“ řekl Boháč.
Státní podnik Diamo o žádosti města podle mluvčího Tomáše Indreie ví. „OKK Koksovny nám doručily na vědomí vyjádření náměstka primátora Aleše Boháče, kde vyjádřil přání, aby sanaci dělal někdo třetí, nejlépe přímo společnost OKK Koksovny,“ potvrdil pro iRozhlas. Dodal, že státní podnik Boháčova slova překvapila.
Halda neboli odval Heřmanice má rozlohu asi 103,5 hektaru a objem uloženého materiálu se odhaduje na 30 milionů tun. Halda desítky let prohořívá, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky.
Kvůli haldě vzniklo několik sporů – se zhotovitelem, který tam dělal opatření proti šíření termické aktivity, i kvůli majetkovým poměrům.
Diamo odval provozuje od roku 2002. Plán na pokračování sanace představil podnik loni v červnu. Takzvaný sarkofág, který by měl na haldě vzniknout během deseti let za 2 až 3 miliardy korun, ale dodnes není schválen. Odborníci se přou, jestli je takový sanační postup vůbec vhodný. Diamo navíc nedávno zrušilo tendr na zhotovitele projektu sarkofágu.
20. června 2024