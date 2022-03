Ostrava-Jih prodá pozemky pro výstavbu dvou stovek bytů

Zájemci zaplatí nejméně dva tisíce korun za metr čtvereční, tedy přes 24 milionů bez DPH.

„Jde o zatravněné parcely o celkové výměře 12 151 metrů čtverečních. V jejich okolí je občanská vybavenost i veřejná doprava, proto se mohou stát žádanou adresou,“ nastínila mluvčí města Gabriela Pokorná s tím, že zájemci o koupi musí podat své nabídky do 29. července.

S návrhem zástavby lokality přišla radnice Jihu. „Po dohodě s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA) jsme nechali zpracovat urbanistickou studii, pro jejíž přípravu odborníci využili i podněty ze setkání s veřejností,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Podle studie může v lokalitě vzniknout až 217 bytů, záměr města ale počítá s komplexním pojetím lokality včetně nezbytné okolní infrastruktury a poprvé také obsahuje podmínku „dostupného bydlení.“

„Jde o to, že minimálně deset procent nového bytového fondu by mělo být vyčleněno pro dostupné bydlení. To znamená, že jejich nájemníci budou platit méně, než je průměrná hodnota nájmu, a to maximálně 75 procent obvyklého nájemného v době uzavření smlouvy. Cílem je alespoň mírně korigovat strmý růst cen nájemního bydlení,“ vysvětlila Bajgarová.

Každý zájemce musí kromě nabídky kupní ceny uvést i popis plánovaného využití pozemků včetně přínosu zástavby pro rozvoj celé lokality a vhodnosti řešení z hlediska urbanistického, architektonického, dopravního i funkčního.

Chybět nesmí časový harmonogram výstavby, včetně její případné etapizace, materiálové řešení veřejného prostoru a předpokládané vymezení bytového fondu pro dostupné bydlení.