„Každodenně jsme vystavováni řevu, hádkám a rvačkám. Naše sídliště se stává českým Bronxem,“ konstatovala na zářijovém jednání zastupitelstva Andrea Urbanová žijící poblíž zmiňovaného dětského hřiště. Informovala také, že spolu se sousedy sepsali i petici za zlepšení situace.
Podle zástupců frýdecko-místeckého magistrátu se město problémem zabývá, na místě se uskutečnilo šetření za účasti zástupců města, městské policie i úředníků.
Výsledkem je bezpečnostní kamera, častější hlídky a prověřování možnosti oplocení celého hřiště.
„Hřiště bychom rádi oplotili, a kdyby to bylo možné, stalo se tak už dávno. Narážíme ale na vedení inženýrských sítí a další překážky, takže tam nemůžeme postavit pevný plot. Prověřujeme variantu jednoduššího montovaného oplocení s uzavíratelným vstupem,“ naznačil možné řešení náměstek primátora pro bezpečnost Lukáš Kmec.
Městští strážníci se problematickému území podle zástupců magistrátu výrazněji věnují už od roku 2022, podle současné situace ale zřejmě stále nepříliš úspěšně.
V okolí dětského hřiště se podle tamních obyvatel problémy opakují dlouhodobě.
Město přitom už v minulosti nechalo odstranit betonové zídky a lavičky. Hřiště bylo navíc částečně ohraničeno keři a provizorním oplocením z dřevěných kůlů a provazů.
Radnice chce do řešení situace v lokalitě zapojit i organizace působící v sociální oblasti.
