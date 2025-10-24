„Jedním z velkých problémů dětské obezity je její skokový nárůst. Zhruba před dvaceti lety se začaly častěji objevovat děti s vyšší tělesnou hmotností. Tehdy to vyplývalo především ze špatné výživy. Dnes už ale nejde jen o stravovací zvyklosti,“ říká Jan Boženský, který se dětské obezitě věnuje zhruba čtvrt století.
O kolik procent dětí víc má dnes obezitu?
Ze tří procent v roce 1991 jsme v roce 2021 měli už více než 16 procent dětí s obezitou. Tedy obrovský nárůst. A hlavně se změnil poměr, máme mnohem více dětí s obezitou než s nadváhou. Kromě toho se věkově posouváme stále níže a níže.
Dokážeme odolat hladu, nedostatku potravy, ale neumíme si geneticky dobře poradit s nadbytkem stravy, neumíme příjem potravy dobře regulovat.