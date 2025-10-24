Některé děti přiberou až dvacet kilo za rok, upozorňuje odborník na obezitu

Obezitolog Jan Boženský je od roku 2000 primářem dětského oddělení Nemocnice Agel v Ostravě-Vítkovicích. (17. říjen 2025) | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Martin Pjentak
  16:00
Ultrazpracované potraviny, energetické nápoje, nadužívání moderních technologií a s tím spojený nedostatek pohybu, i to jsou kromě covidové pandemie faktory, které stojí za nárůstem obezity u dětí. „Věk dětí, u nichž se s tím setkáváme, je stále nižší. Některé už ve třech letech váží 45 kilogramů,“ říká primář dětského oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice Jan Boženský, který je předním českým odborníkem na dětskou obezitu.

„Jedním z velkých problémů dětské obezity je její skokový nárůst. Zhruba před dvaceti lety se začaly častěji objevovat děti s vyšší tělesnou hmotností. Tehdy to vyplývalo především ze špatné výživy. Dnes už ale nejde jen o stravovací zvyklosti,“ říká Jan Boženský, který se dětské obezitě věnuje zhruba čtvrt století.

O kolik procent dětí víc má dnes obezitu?
Ze tří procent v roce 1991 jsme v roce 2021 měli už více než 16 procent dětí s obezitou. Tedy obrovský nárůst. A hlavně se změnil poměr, máme mnohem více dětí s obezitou než s nadváhou. Kromě toho se věkově posouváme stále níže a níže.

Dokážeme odolat hladu, nedostatku potravy, ale neumíme si geneticky dobře poradit s nadbytkem stravy, neumíme příjem potravy dobře regulovat.

