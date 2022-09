Zájem o školní obědy zdarma v kraji roste, i kvůli ekonomické krizi

I kvůli ekonomické krizi školy očekávají větší zájem. „Seznamy budeme uzavírat na konci září. Zřejmě dojde k mírnému nárůstu. Teď se počty pohybují okolo tří stovek – to míváme každoročně – a máme už další dodatky,“ uvedl ředitel Zařízení školního stravování Opava Dalibor Zeman.

Organizace sdružuje všechny opavské školní jídelny. Projekty na podporu stravování dětí ohrožených chudobou zde dlouhodobě využívá pět až šest procent strávníků.

Podíl dětí se meziročně nemění ani jinde – vyšší ročníky, jež ze škol odcházejí, nahradí další.

„U projektu jsme od samého začátku a máme s ním velmi dobrou zkušenost. Využívá jej u nás zhruba dvacítka dětí a číslo je poměrně stálé. Rodiny, kterých se tato možnost týká, zájem o obědy mají,“ popsala ředitelka ostravské ZŠ Porubská Hana Petrová.

Děti by jinak oběd v poledne neměly

Žádat o podporu určenou dětem z rodin v hmotné nouzi musí zájemci na úřadě práce. Ten pak školským zařízením pošle seznam dětí, jež na stravné mají nárok. Jídelna každý měsíc vykazuje, kolikrát který žák obědval, a rodiče musí hlásit absence, jinak o obědy zdarma přijdou.

„To, co děti jedí v jídelně, by jinak v poledne neměly. Vypěstujeme u nich zdravé stravovací návyky a díky obědům se spolužáky se lépe zapojí i do kolektivu a posiluje to jejich sociální vazby,“ komentoval náměstek hejtmana Jan Krkoška.

Na právě zahájený školní rok má kraj schváleno 21,4 milionu korun, což pokryje stravu pro 3 117 dětí. Obědy dětem v nouzi kraj zprostředkovává už šestým rokem. „Dosud bylo celkově za všechny realizované školní roky vyplaceno 37,5 milionu korun,“ sdělila mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.

Ani covid v uplynulých letech zájem neovlivnil. Vydaných jídel bylo sice kvůli zavřeným školám méně, počty přihlášených příjemců podpory ale neklesaly.

Kraj překonává celorepublikový průměr

A naopak roste počet zapojených školských zařízení v kraji. Před rokem se navýšil ze 108 na 114 a teď je ještě vyšší. „V minulém školním roce bylo zapojeno 114 školských zařízení, v novém školním roce jejich počet vzrostl na 126,“ uvedl Jakub Augusta z oddělení mediální komunikace ministerstva práce a sociálních věcí.

Moravskoslezský kraj je nejpodporovanějším regionem a pokrývá také nadprůměrnou část dětí v hmotné nouzi.

„V minulém školním roce počet dětí potvrzených úřadem práce pro zapojení do projektu představoval v Moravskoslezském kraji 27 procent cílové skupiny, tedy dětí ve věku 3 až 15 let v hmotné nouzi. Kraj tak překonal celorepublikový průměr, který představuje 23 procent. Pro nový školní rok ještě nelze poměr určit, protože ještě potvrzování dětí nebylo ukončeno,“ uzavřel Augusta.

Školáci v kraji navíc mohou využít i projektu obecně prospěšné společnosti Women for Women Obědy pro děti, kde peníze pocházejí z podpory soukromých dárců a ministerstva školství. I tady severní Morava a Slezsko stojí v čele, loni projekt podpořil na dva tisíce dětí. Letošní školní rok bude podle zástupců společnosti ještě náročnější.

„Obáváme se nového školního roku. Řada rodin bude k úhradě drastických nedoplatků na zálohách vyzvána až v druhé polovině roku. Dětí, kterým jejich rodiče nebudou moci zaplatit školní obědy, proto na podzim razantně přibude,“ uvedla Ivana Tykač, ředitelka a zakladatelka Women for Women.