Případy drsné šikany školaček policie odložila, o trestech rozhodoval soud

Žaneta Motlová
  5:55
Policie odložila případy drsné šikany školaček v Kobeřicích na Opavsku a v Krnově kvůli nízkému věku útočníků. O případných výchovných opatřeních pro nezletilé agresory již pravomocně rozhodl soud.
Šikana dívky v Kobeřicích na Opavsku

Šikana dívky v Kobeřicích na Opavsku | foto: FB

Zhruba před rokem regionem otřásly dva případy šikany - bití a ponižování dívky v Kobeřicích a fackování školačky v Krnově.

Oba prověřovala policie pro podezření z výtržnictví, kobeřický případ i z vydírání. Pro nízký věk podezřelých je kriminalisté odložili.

„Všem bylo méně než patnáct let, tedy nejsou trestně odpovědní a věci jsou odložené,“ uvedl k událostem v Krnově i na Opavsku policejní mluvčí Jan Segsulka.

Dívky fackovaly v Krnově školačku. Z přihlížejících ji nebránil nikdo

Případy policisté uzavřeli už loni, soud pak ještě rozhodoval o případných výchovných opatřeních.

Obě události vyšly najevo díky videím, které si školáci při ponižování dívek pořizovali. Záběry ukázaly strkání, pohlavkování, fackování i slovní útoky na napadené školačky, které sledovala spousta dalších dětí. Přihlížející nezasáhli, naopak někteří agresory povzbuzovali a vše si natáčeli na mobil.

„Dokopej ji! To se mi líbí.“ Policie na Opavsku vyšetřuje děti, které zbily dívku

Policie obě události začala řešit jako výtržnictví. V Krnově se policisté zaměřili na trojici školaček.

„U dvou podezřelých osob ze tří došlo vzhledem k jejich nízkému věku k odložení věci s následným podáním návrhu státního zastupitelství k soudu na uložení opatření. U třetí mladistvé osoby došlo k odevzdání jejího protiprávního jednání ve formě přestupku k příslušnému správnímu orgánu,“ informoval mluvčí Segsulka.

V Kobeřicích bylo podezřelých pět a případ se později na základě videonahrávky dalšího incidentu rozrostl i o podezření z vydírání.

„Zde v obou událostech výtržnictví a vydírání došlo u pěti podezřelých nezletilých vzhledem k jejich nízkému věku k odložení věci. I v tomto případě státní zastupitelství podalo návrh na uložení opatření k soudu, a to ve čtyřech případech,“ doplnil mluvčí.

Zda soud uložil výchovné opatření a jaké, nelze zveřejnit. „Jde o nezletilé, nelze tedy podávat žádné informace,“ vysvětlila státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Bruntále Zuzana Ševčíková.

Totéž potvrdil její kolega Michal Koflák z Okresního státního zastupitelství v Opavě. „Ve všech případech již bylo rozhodnuto a je pravomocně skončeno,“ doplnil.

Obecně soud podle závažnosti jednání nezletilého může uložit napomenutí nebo například dohled nad jeho výchovou. Soudní jednání se uskuteční vždy, když to státní zástupce navrhne - za přítomnosti dětí, rodičů, opatrovníků a dalších.

Případy drsné šikany školaček policie odložila, o trestech rozhodoval soud

