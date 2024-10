Mimořádně i plošně. V městech postižených povodněmi začal boj s hlodavci

„V prvních týdnech, než došlo k přerušení prací, probíhala deratizace v oblasti městského obvodu Ostrava-Poruba. Měla pokračovat v dalších obvodech s očekávaným dokončením ve druhé polovině prosince 2024, bohužel do ní razantně zasáhly prudké deště a povodeň,“ řekla mluvčí Ostravských vodáren a kanalizací Radka Vanková.

Stoky v celé Ostravě po povodni začala kvůli odstraňování povodňových škod čistit kanalizační vozidla, což deratizační akci zastavilo. „Při čištění by došlo k odstranění nástrah z kanalizace a provedená deratizace by tak ztratila smysl. Jelikož tento stav potrvá i ve zbylých měsících roku, plánujeme znovu začít s plošnou deratizací v prvním pololetí 2025,“ vysvětlila mluvčí.

Dodala však, že ani přes povodeň přemnožení hlodavců nehrozí a společnost proti nim dál bojuje v ohniscích výskytu. „V reakci na podněty o výskytu hlodavců pokládáme nástrahy v konkrétních ohraničených lokalitách v rozsahu jednotlivých samostatných větví kanalizace nebo celých kratších ulic.“

Příští rok pak nástrahy poputují do stok a kanalizačních vpustí plošně v celé Ostravě, postupně po jednotlivých obvodech. „Původní rozpočet 450 tisíc korun bude letos výrazně nižší. Pro rok 2025 bude naopak navýšen,“ uzavřela Vanková.

Z deratizace plánované v září sešlo i v Krnově. „Po povodni pracovníci Krnovských vodovodů a kanalizací monitorovali hlavní řady, které museli vyčistit a zbavit nánosů. Deratizace se uskuteční až v listopadu,“ uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Krnované zatím zvýšený výskyt hlodavců nehlásí. Město se přesto zaměřilo na potenciálně rizikové oblasti, a ty podrobilo speciálnímu ošetření. „V době odklízení povodňového odpadu řešíme lokální deratizaci, a to v místě dočasné deponie ve Vrchlického ulici. Pravidelné kontroly dosud přinesly negativní výsledek výskytu, objevilo se pouze pár myší,“ nastínila Círová.

Pokládku návnad Krnov chystá i v objektech, kde se dosud drží voda. „Až bude odčerpána voda a odklizeno bahno, přijde na řadu umístění návnad,“ popsala Círová s tím, že na boj s hlodavci teď míří zhruba sto tisíc korun, podobně jako v předchozích letech.

Velká voda vyhnala potkany ven z kanálů

Místa postižená vodou nechal mimořádně proti hlodavcům ošetřit už po povodni opavský magistrát. „Nicméně občané hlásí mírné zvýšení výskytu škůdců, což může vyžadovat další monitoring,“ uvedla Markéta Drešlová z odboru životního prostředí opavské radnice.

Celoplošné hubení hlodavců v Opavě začalo tento týden, kdy na lidmi vytipovaná místa zamířily první nástrahy. Pokládka se plánuje také na týden příští a přespříští.

V Bohumíně začal plošný boj proti hlodavcům už na přelomu září a října. Boj s potkany tam každoročně spolkne čtyřicet tisíc korun.

„Na základě požadavků občanů pak necháváme provádět jednorázové deratizace na konkrétních místech veřejných ploch,“ upřesnila mluvčí Jana Končítková s tím, že pracovníci radnice a občané však ani po povodních zvýšený výskyt potkanů zatím neevidují.

V kraji návnady do kanalizace, děr na volných prostranstvích, ke kontejnerovým stáním či do kotelen a výměníků míří vždy na jaře a na podzim. Brání to nekontrolovatelnému šíření hlodavců, jichž ve větších městech žijí i stovky tisíc. Při a po povodních mohou být více vidět, protože je voda a odstraňování škod tlačí ven z kanálů.