U základních škol zaparkoval „dentobus“. Každý šestý školák má kaz, ukázalo se

Žaneta Motlová
  9:20
Téměř dvě třetiny školou povinných dětí mají zubní kaz a pětina navíc nechodí k zubaři, protože žádného nemá. Pilotní projekt hejtmanství a krnovské nemocnice ukazuje zoufalou situaci v dostupnosti stomatologické péče v Moravskoslezském kraji.

Preventivní prohlídky školáků obstarala v pohraniční oblasti, kde je zubní péče hůř dostupná, pojízdná zubní ordinace.

Podle zubařů je situace složitá. „Je úplně jiná, než jak prezentuje prezident České stomatologické komory, který ji popírá,“ uvedli hejtman Josef Bělica a ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Scénář je vždy stejný. Ráno před školou zastaví speciální pojízdná zubní ordinace, a zatímco si tam lékař chystá vyšetřovací sady, dentální hygienistky v jedné ze tříd dětem ukazují, jak si čistit zuby.

Pak jdou děti jedno po druhém na vyšetření. Tým odborníků objíždí deset vybraných škol, především na Bruntálsku, ale i v Opavě či Havířově.

„Dílčí výstup už máme, v sedmi školách bylo vyšetřeno přes osm set dětí a ukázalo se, že šedesát procent z nich má jeden nebo více kazů,“ popsal Václavec. „Dokonce jsme u jednoho dítěte zachytili třináct kazů. Na dvaceti zoubcích, to už je velmi hodně.“

Doplnil, že další alarmující skutečností je zjištění, že jednadvacet procent dětí nemá zubaře.

„Řada z nich dokonce nebyla nikdy u zubaře, byla to jejich první prohlídka,“ upřesnil Václavec.

Stomatologický tým zbylé tři základní školy objede do konce tohoto týdne. Celkem pak bude mít v ruce výsledky vyšetření více než tisícovky dětí z druhých až pátých tříd.

Minimum dětí má chrup v pořádku

Nemocnice kvůli pilotnímu projektu oslovila vybrané starosty a ředitele škol. Nikdo neodmítl. A projekt odsouhlasili také rodiče.

„Většina dětí, které měly souhlas rodičů, zubaře bohužel nemá,“ konstatovala stomatoložka takzvaného Dentobusu Tereza Bystřická. Doplnila, že jen minimum dětí má chrup zcela v pořádku.

Po návštěvě všech škol krnovská nemocnice připraví statistiku, na základě které se hejtmanství rozhodne, zda pořídí podobné sanitky, které by školy objížděly pravidelně.

„Záleží nám na prevenci,“ sdělil hejtman Bělica. „Obzvláště děti by měly mít zajištěnu řádnou stomatologickou péči. Nechci předjímat, ale nejen obrovský zájem ze strany škol a obcí, ale také první výsledky naznačují, že zvážíme zakoupení těchto sanitek pro účely pravidelného vyšetření zubů u školáků.“

Hejtman připustil, že výsledek ho velmi překvapil. A že zájem rodičů, škol i obcí jej potěšit.

„Mnoho dětí se zubařů bojí. Sám jsem byl zvědav, jak budou návštěvu Dentobusu vnímat. Přátelský duch uvolnil napětí,“ komentoval vyšetření Lubomír Grček, ředitel ZŠ Město Albrechtice, jež byla jednou z deseti navštívených.

Také starostové z odlehlých oblastí nápad kvitují. „V minulosti mělo každé dítě svého zubaře, bohužel dnes tomu tak není. Věřím, že Dentobus bude jen mezikrok v období, než se podaří v pohraničních regionech opět zajistit dostatek stomatologů pro malé i velké,“ komentoval starosta Rýmařova Luděk Šimko.

Šimko tak upozornil na problém obecného nedostatku zubařů na Bruntálsku.

„Je to největší problém obyvatel našeho okresu, někteří nebyli u zubaře i patnáct let,“ potvrdil ředitel Václavec.

Na 13 křesel 1 500 pacientů

Krnovská nemocnice proto postupně otvírá zubní ambulance. Zatím se podařilo zřídit třináct křesel, z nichž každé registruje patnáct set pacientů. Po jejím vzoru totéž zavádějí další nemocnice v kraji. Pacienty ošetřují i zubaři, kteří přišli ze zahraničí.

Bělica potvrdil rozšiřování spolupráce se stomatology. „Intenzivně podporujeme studium stomatologie na Ostravské univerzitě a snažíme se motivačními programy přilákat lékaře,“ naznačil. „Pomalu se nám to začíná dařit.“

