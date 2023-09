Srdce šotoušů plesala. Návštěvníky Dne železnice v Bohumíně neodradil ani déšť

„Největším lákadlem jsou nostalgické jízdy, které probíhají celý den. Je tady taky přehlídka na točně, kdy třikrát během dne uvidí návštěvníci ty největší historické skvosty české železnice. Ale i večerní show, která se odehraje za svitu reflektorů a za doprovodu živé hudby je určitě velkým lákadlem,“ řekl mluvčí Českých drah (ČD) Lukáš Kubát.

Návštěvníky nejvíce přitahovaly parní lokomotivy. Obrovskou atrakcí pro fotografující či natáčející diváky obklopující trať byly například odjezdy parních vlaků, při nichž se nástupiště zahalila do oblaků kouře. Velkým lákadlem byla i ruční drezína, kterou si návštěvníci mohli zkusit rozpohybovat vlastníma rukama.

„Nostalgie hodně táhne a projet si třeba nějaký železniční úsek a opravdu mít kousky uhlí ve vlasech a zažít tu nostalgickou historii je velké lákadlo. Ale i novinky lákají. Člověk vidí, jaká je situace naší dopravy, vidí moderní vlaky, které jsou nízkopodlažní, mají wi-fi připojení a splňují nejpřísnější normy, které jsou na moderní dopravu kladeny,“ řekl Kubát.

Nejstarší vlak pochází z roku 1931

Nejstarším vozidlem, které mohli lidé v Bohumíně vidět, byl motorový vůz M 120.417, jenž byl vyroben roku 1931 v Tatře Kopřivnice. Na první pohled zaujme stanovištěm strojvedoucího, které se nachází v jakési věžičce uprostřed vozu. „Ušetřili místo, co týče stanovišť. Není vepředu, není vzadu, je tam človíček jenom navrchu. Když jedeme nějakou jízdu, tak nejvíc dětí se nahrne dopředu, tam, kde nejvíc vidí. Pro lidi je to vzácné,“ řekl strojvedoucí Karel Štoppel.

Pěkný rozhled je ale i z věžičky strojvedoucího. „Trošku hůř se tam leze. A je tam potom po chvilce hrozné horko, protože vlastně člověk sedí nad motorem. Když máme nějaké delší ježdění během dne, tak je člověk večer zfetovaný výpary benzinu. Ale jezdí se s tím pěkně,“ řekl Štoppel.

Vůz předvedený v Bohumíně kdysi jezdil na pivovarské vlečce. Podle strojvedoucího jde o unikát své doby, který má hlavně velmi jednoduché ovládání. Motor například nemá zpátečku, když chce strojvůdce změnit směr jízdy, musí otočit páku a změnit směr otáčení motoru. „Motor tím, že je vyrobený meziválečném období, kdy byl nedostatek benzinu, tak je schopen jezdit na svítiplyn a v podstatě na všechno, co hoří,“ řekl strojvedoucí.

Součástí Dne železnice byl doprovodný program na nádraží i na nedalekém na náměstí T. G. Masaryka. Jeho hlavním bodem je večerní vystoupení Janka Ledeckého.

Historické soupravy projedou krajem i v neděli. ČD vypraví v 08:45 parní vlak z ostravského hlavního nádraží do Ostravice na Frýdecko-Místecku, z Ostravice zpět bude vlak vyjíždět v 11:45. Vlak bude sestaven z patrové soupravy Bpjo a v jejím čele pojede parní lokomotiva Papoušek (477.013). V 10:45 pojede z Ostravy další vlak do Beskyd, ale pojede jen jedním směrem, do Valašského Meziříčí. Soupravu poveze parní lokomotiva Skaličák (433.001) a budou v ní zařazené historické vozy řady Ce, takzvané Rybáky.