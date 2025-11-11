Na Den veteránů v Ostravě dorazil i druhoválečný hrdina od Dukly či Kyjeva

Ostrava si dnes připomněla Den veteránů. Na oslavy, které se tradičně konají u Památníku válečných veteránů v Parku Čs. letců, dorazil i 103letý Jan Ihnatík, veterán bojů u Kyjeva, Bílé Cerekve, Dukly i Jasla. Patří k sedmi posledním žijícím bojovníkům z druhé světové války v Moravskoslezském kraji. Akce připomněla i příběhy novodobých veteránů.

Podle údajů Agentury pro podporu válečných veteránů eviduje kraj celkem 1 299 držitelů osvědčení válečného veterána, z toho sedm druhoválečných a 1 292 novodobých. Oldřich Novák, náčelník 5. skupiny Agentury pro podporu válečných veteránů Ministerstva obrany, ale poznamenal, že počet pamětníků rychle ubývá.

„Těchto veteránů bude bohužel stále méně. O to víc bychom si měli vážit těch, kteří ještě žijí, a důstojně připomínat, co pro republiku udělali,“ uvedl při příležitosti vzpomínky na vojáky všech armád.

Právě Den veteránů je podle něj příležitostí připomenout i širší podporu, kterou dnes stát veteránům poskytuje.

Oslavy Dne veteránů v Ostravě patří k nejdůležitějším v republice. Právě Ostravská operace, při níž bylo město v dubnu roku 1945 osvobozeno, totiž patřila k nejtěžším bojovým střetnutím na území současné České republiky.

V osmnácti byl v gulagu. Pak se Jan Ihnatík stal válečným hrdinou

Na straně Spojenců, včetně československých jednotek, tehdy zahynulo přibližně 24 tisíc vojáků a téměř 89 tisíc bylo zraněno.

Do bojů zasáhla i 1. čs. samostatná tanková brigáda a 1. čs. smíšená letecká divize. Podle dochovaných údajů padlo během operace zhruba tisíc příslušníků 1. čs. armádního sboru.

Novodobí veteráni působili v Iráku, Bosně i Mali

Den veteránů však připomíná nejen hrdinství druhoválečných pamětníků, ale i příběhy novodobých vojáků. V Moravskoslezském kraji jich žije téměř třináct stovek, veteránů misí v Afghánistánu, Iráku, Kosovu, Bosně nebo Mali.

Jedním z nich je Radim Pyszko, který se ostravských oslav zúčastnil jako stále aktivní příslušník armády. Sloužil u 43. výsadkového a průzkumného praporu, působil na Vojenské akademii ve Vyškově a za sebou má čtyři operační nasazení v Afghánistánu.

Veterán vnímá 11. listopad jako silný symbol propojující minulost se současností. „Připomínáme si den, kdy v roce 1918 skončila první světová válka. Je důležité nezapomínat na ty, kteří prošli bojem, ať už v minulosti, nebo dnes,“ vysvětlil.

Obrana mění koncepci péče o válečné veterány. Podpoří i rodiny vojáků

Podle něj je třeba, aby se na novodobé veterány nezapomínalo ani ve veřejné debatě. „Čas nezastavíme. Veteránů druhé světové války bude bohužel stále méně. O to víc bychom měli slyšet i příběhy těch, kteří se vrátili z nových misí,“ konstatoval Pyszko.

Zároveň upozornil, že i současní veteráni často potřebují větší podporu, zejména po skončení služby. „Pomoc veteránům podle mě není dostatečná. Potřebovali bychom větší podporu, i ze strany státu, při přechodu z armády do civilu,“ doplnil.

Podle něj chybí především praktická pomoc. „Nejvíc chybí aktivní podpora při hledání zaměstnání a celkově větší zájem státu o to, jak se vojákům po skončení služby daří,“ představil nejčastější neduhy.

Do nového muzea se přesune i Zeď hrdinů s podpisy veteránů, říká historik

Součástí Dne veteránů je také tradiční sbírka Vlčí mák, jejíž výtěžek putuje na podporu Vojenského fondu solidarity. Květ vlčího máku je celosvětovým symbolem obětí válek i solidarity mezi vojáky.

Veterány podporuje i Moravskoslezský kraj. Vedle jízdného zdarma, kdy veteráni nemusí platit jízdné v krajských spojích ani v ostravské MHD, to jsou další akce.

„Letos kraj pomohl 200 tisíci korunami na zajištění provozu a další činnosti Sdružení válečných veteránů ČR v kraji,“ konstatovala Miroslava Chlebounová z kanceláře hejtmana.

