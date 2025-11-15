Nechceme Turka a Macinku. Přes sto lidí v Ostravě protestovalo proti Motoristům

,
  17:35
Přes sto lidí v sobotu odpoledne v Ostravě demonstrovalo proti tomu, aby se Filip Turek a Petr Macinka (Motoristé sobě) stali ministry zahraničních věcí a životního prostředí. Vadí jim jejich údajná nekompetentnost, prohřešky proti slušnému chování a spojení s oligarchy.

Současně na Masarykově náměstí dávali najevo nesouhlas s bouráním v ostravské kolonii Bedřiška. Demonstraci pořádala skupina Bludičky pro přírodu.

„Prvním z našich témat je navržení Petra Macinky do čela ministerstva životního prostředí. S tímto rozhodnutím absolutně nesouhlasíme. Ministrem tohoto resortu má být někdo, kdo se v této oblasti vyzná, má potřebné kvalifikace a vzdělání, nepopírá vědecky prokázaná fakta, jako je klimatická změna, a na přírodě mu skutečně záleží,“ řekla na demonstraci za Bludičky Ema Chramostová.

Bludičky žádají, aby vládní koalice na post vybrala někoho, kdo uvedené podmínky splňuje.

Demonstrace na Masarykově náměstí v Ostravě proti Filipu Turkovi a Petru Macinkovi z Motoristů. (15. listopadu 2025)
Demonstrace na Masarykově náměstí v Ostravě proti Filipu Turkovi a Petru Macinkovi z Motoristů. (15. listopadu 2025)
Demonstrace na Masarykově náměstí v Ostravě proti Filipu Turkovi a Petru Macinkovi z Motoristů. (15. listopadu 2025)
Demonstrace na Masarykově náměstí v Ostravě proti Filipu Turkovi a Petru Macinkovi z Motoristů. (15. listopadu 2025)
Demonstrace na Masarykově náměstí v Ostravě proti Filipu Turkovi a Petru Macinkovi z Motoristů. (15. listopadu 2025)
10 fotografií

„Nejde zde jen o politiku, jde hlavně o naši planetu a o to, jak dlouho nám ještě vydrží. Pan Macinka je známý svými antiekologickými názory, kterými jde přímo proti tomu, čemu by ministerstvo mělo sloužit. Současné klimatické problémy nejen ignoruje, ale staví se přímo proti nim,“ řekla Chramostová.

Mluvčí Bludiček Klára Švihálková řekla, že chtěli, aby Ostrava nezaostala za Prahou a za Brnem, kde se konaly demonstrace proti Macinkovi už dříve, a k situaci se také vyjádřila. S nominováním Macinky a Turka do vlády podle ní nesouhlasí většina mladých.

„U Petra Macinky nám nepřijde, že by byl na pozici kvalifikovaný. Hodně i z jeho názorů jde poznat, že úplně mu na ekologii nezáleží. Zároveň má vztahy na Pavla Tykače, na uhlobarona, což se bojíme, že by upřednostnil jeho požadavky před požadavky přírody a krajiny,“ řekla Švihálková.

U Turka Bludičkám vadí jeho údajné výroky, které zveřejnil Deník N. „Dokud nebude řádně prokázáno, že nejsou jeho, tak si nemyslíme, že by měl ve vládě co dělat, protože nám nepřijde jako někdo, kdo by měl reprezentovat Českou republiku,“ řekla Švihálková.

Demonstranti zmiňovali i Bedřišku

Demonstranti měli řadu transparentů jako „Příroda není na prodej“, „Auta do CHKO nepatří“, „Turek do hrnku, ne do politiky“ nebo „Chceme politiku bez nácků“.

Někteří účastníci připomněli také aktuální situaci v ostravské kolonii Bedřiška, kde tento týden začala likvidace prázdných finských domků, proti čemuž podporovatelé Bedřišky protestují.

Řadu hesel účastníci demonstrace vypsali i na plochu náměstí. Po proslovech se pak vydali na pochod Ostravou, přičemž skandovali například: „Přírody se nevzdáme, MŽP vám nedáme.“

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Boj o Bedřišku. Obránci kolonie opustili střechu domu, zastal se jich i prezident

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě okolo sedmnácté hodiny opustili střechu jednoho z finských domů určených k demolici, který ve čtvrtek ráno obsadili. Situaci na místě celý den...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Žaloba Dětí Země zamítnuta. Mimoúrovňová křižovatka v Nošovicích se může stavět

Dálnice D48 u Nošovic s plánovanou mimoúrovňovou křižovatkou, jež na dálnici...

Stát se po letech slibů znovu přiblížil zahájení stavby okružní křižovatky u Nošovic, která má odlehčit dopravě kolem závodu Hyundai. Jde o poslední z velkých závazků, které někdejší vláda Jiřího...

V Bedřišce začala demolice finských domků. Nehoráznost, zlobí se lidé z kolonie

Ostravská kolonie Bedřiška z výšky. (12. listopadu 2025)

V někdejší hornické kolonii Bedřiška v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky začala demolice vyprázdněných finských domků. Lidé podporující zachování někdejší hornické kolonie ale postup...

Podpora narůstá. Zůstaneme, dokud bude potřeba, říkají aktivisté z Bedřišky

Aktivisté svolávají do Bedřišky příznivce této bývalé ostravské hornické...

Boj o bývalou hornickou kolonii Bedřiška v Ostravě zřejmě jen tak neskončí. Aktivisté, kteří ve čtvrtek a v pátek obsadili střechu jedné z budov určených k demolici, plánují zůstat i během týdne....

Nechceme Turka a Macinku. Přes sto lidí v Ostravě protestovalo proti Motoristům

Demonstrace na Masarykově náměstí v Ostravě proti Filipu Turkovi a Petru...

Přes sto lidí v sobotu odpoledne v Ostravě demonstrovalo proti tomu, aby se Filip Turek a Petr Macinka (Motoristé sobě) stali ministry zahraničních věcí a životního prostředí. Vadí jim jejich údajná...

15. listopadu 2025  17:35

Křísí příběhy ze Sudet. Každé rozhodnutí bylo za války náročné, říká publicista

Premium
Pavel Šuba

Nejprve znovu probudil k životu Morgenland, osadu u Malé Morávky, jež po odsunu původních obyvatel zanikla a zůstal po ní jediný dům a starý jasan. Pak zmapoval téměř zapomenutý divoký odsun...

15. listopadu 2025

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

14. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  21:50

Podpora narůstá. Zůstaneme, dokud bude potřeba, říkají aktivisté z Bedřišky

Aktivisté svolávají do Bedřišky příznivce této bývalé ostravské hornické...

Boj o bývalou hornickou kolonii Bedřiška v Ostravě zřejmě jen tak neskončí. Aktivisté, kteří ve čtvrtek a v pátek obsadili střechu jedné z budov určených k demolici, plánují zůstat i během týdne....

14. listopadu 2025  10:15,  aktualizováno  15:49

Hellebranda outsider překvapil: Chtěli jsme hnát dopředu, někdy se to nedařilo

Český reprezentant Patrik Hellebrand

Válí v polském Górniku Zabrze, který je po 15 kolech v čele polské ekstraklasy. I díky tomu si záložník Patrik Hellebrand vysloužil pozvánku do fotbalové reprezentace. Premiéru měl ve čtvrtek v...

14. listopadu 2025  13:48

Neobydlené stavení hořelo, kouř z něj ve vedlejším domě dusil rodinu

Čtyři lidi včetně dvou dětí dnes ošetřili záchranáři v souvislosti s požárem...

Čtyři lidi včetně dvou dětí dnes ošetřili záchranáři v souvislosti s požárem neobydleného objektu ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Hustý kouř totiž zasáhl i vedlejší dům, z něhož...

14. listopadu 2025  12:31,  aktualizováno  13:23

Ostravská nemocnice přestane vařit zaměstnancům, kvůli výskytu žloutenky

Ilustrační snímek

Městská nemocnice Ostrava (MNO) od soboty pozastaví přípravu a výdej jídel pro své zaměstnance. U jednoho z pracovníků stravovacího provozu se potvrdila žloutenka typu A. Nemocnice prostory...

14. listopadu 2025  13:16

Sloní puberťák už zamířil z Ostravy do Francie, na cestu musel pořádně trénovat

Z ostravské zoo odjel do Francie sloní puberťák. Mladý samec slona indického...

Mladý samec slona indického odjel z Ostravy do nového domova ve Francii. Ve čtvrtek opustil ostravskou zoo a zamířil do nového působiště ve francouzském Les Terres de Nataé blízko pobřeží Atlantiku,...

14. listopadu 2025  12:02

Věda se stále více obrací k vesmíru, musí i Ostrava, říká děkan Martinek z VŠB-TUO

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava...

Snaží se dostat Ostravu do vesmíru a možná se mu to i povede. Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) Radek Martinek věří, že se na...

14. listopadu 2025  6:36

Brno je dál stoprocentní. Opava padla i s navrátilcem Jurečkou v sestavě

Luděk Jurečka z Opavy zakončuje v zápase s Brnem.

Basketbalisté Brna v utkání 11. kola porazili 91:85 Opavu a vyhráli i osmý zápas v ligové sezoně. Vicemistři tak mají stoprocentní bilanci stejně jako šampioni z Nymburka, kteří zvítězili desetkrát.

13. listopadu 2025  20:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Boj o Bedřišku. Obránci kolonie opustili střechu domu, zastal se jich i prezident

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě okolo sedmnácté hodiny opustili střechu jednoho z finských domů určených k demolici, který ve čtvrtek ráno obsadili. Situaci na místě celý den...

13. listopadu 2025  9:06,  aktualizováno  18:24

Manželé z Kopřivnice zemřeli po užití fentanylu, policie obvinila dodavatele drogy

Při prohlídkách byly zajištěny důkazy, že jde o drogovou trestnou činnost. (13....

Moravskoslezští policisté zadrželi a obvinili narkomana z Novojičínska, který pro tuto oblast zajišťoval drogy. Kromě jiných také fentanylové náplasti, které prodal i manželům z Kopřivnice. Ti pak po...

13. listopadu 2025  10:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.