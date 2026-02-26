Demolice Slezanky v Opavě. Architekti kritizují nepřipravenost, město výtky odmítá

Žaneta Motlová
  15:39
Komunita architektů napříč republikou vyzvala Opavu ke změně postupu při přeměně historického jádra města. Opavská radnice tam bourá někdejší obchodní centrum Slezanka, nahradit jej má nová zástavba. Architekti kritizují nepřipravenost projektů a vyzývají k otevřené komunikaci. Radnice ohlásila, že na novou podobu zástavby vypíše architektonicko-urbanistickou soutěž.
Nová historie Horního náměstí v Opavě se začala psát 9. února 2026 v 11.00...

Nová historie Horního náměstí v Opavě se začala psát 9. února 2026 v 11.00 hodin. Začala tam totiž první etapa demolice Slezanky – v úseku od stávajícího vstupu po průchod u kostela. Srovnaná se zemí má být v dubnu. Na místě vyrostou nové bytové domy, podzemní parkoviště a velkokapacitní sál pro kulturu i společenské akce. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Od průchodu směrem ke kostelu se bude Slezanka bourat. Od průchodu na druhou...
Takto vypadala zástavba jižní strany Horního náměstí před Slezankou.
Horní náměstí před stavbou Slezanky, 60. léta 20. století.
Slezanka – část určená k demolici k 9. 2. 2026 (žlutě).
17 fotografií

Otevřený dopis podepsalo 163 architektů, akademiků a dalších odborníků na architekturu a příbuzné obory napříč republikou. Zareagovali tak na demolici první části panelového obchodního centra Slezanka, která odstartovala před více než dvěma týdny. Nelíbí se jim, jak představitelé Opavy při přeměně klíčové části města postupují. Primátorovi Tomáši Navrátilovi i všem opavským zastupitelům dopis odeslali ve středu.

Opava začíná bourat Slezanku. Podívejte se dovnitř naposledy před demolicí

„Celý proces práce se Slezankou je nekontinuální a na několik let tam vznikne provizorium. Chybí jasné regulativy a jednoznačná pravidla pro tuto oblast. Informovanost laické i odborné veřejnosti je špatná, informace kusé, mnohdy na soukromých účtech sociálních sítí,“ nastínil opavský architekt Tomáš Bindr, který společně s kolegyní Alžbětou Varyš Majnušovou otevřený dopis inicioval.

Primátor Opavy Tomáš Navrátil v reakci na dopis uvedl, že Opava dlouhodobě pokračuje ve vizi, jejíž základy položila architektonická soutěž z roku 2017, v níž zvítězilo studio Re:Architekti. „Ti navrhli urbanistické prvky, se kterými jsme pořád ve shodě. Vize byla několikrát prezentována, záměry jsme prezentovali i na jednání zastupitelů v roce 2021, kdy byla demolice Slezanky schválena,“ uvedl.

Primátor: Postup komplikují okolnosti

Dodal, že do vývoje vstoupila řada okolností, jako jsou dlouhodobě řešené majetkové vztahy jednotlivých částí Slezanky, ale také prohlášení sousední budovy tzv. divadelního klubu, do kterého měla nová zástavba zasahovat, kulturní památkou.

Nová historie Horního náměstí v Opavě se začala psát 9. února 2026 v 11.00 hodin. Začala tam totiž první etapa demolice Slezanky – v úseku od stávajícího vstupu po průchod u kostela. Srovnaná se zemí má být v dubnu. Na místě vyrostou nové bytové domy, podzemní parkoviště a velkokapacitní sál pro kulturu i společenské akce.
Od průchodu směrem ke kostelu se bude Slezanka bourat. Od průchodu na druhou stranu je potřeba ještě dořešit majetkoprávní vztahy.
Takto vypadala zástavba jižní strany Horního náměstí před Slezankou.
Horní náměstí před stavbou Slezanky, 60. léta 20. století.
17 fotografií

Informoval zároveň, že město připravuje architektonicko-urbanistickou soutěž, která by měla ukázat, jak bude nová zástavba vypadat. „Bude definovat přesné objemy zástavby a celkové napojení této lokality. Právě diskutujeme její zadání,“ dodal Navrátil s tím, že vyhlášení soutěže odhaduje na přelom května a června letošního roku.

Architekti v dopise formulovali tři body, které považují za závažné. Proti proměně podoby centrálního náměstí nestojí. „Samotnou demolici nevnímáme apriori negativně. Naopak ji považujeme za mimořádnou příležitost k transformaci jednoho z nejvýznamnějších veřejných prostorů města,“ stojí v otevřeném dopise.

Problematické je podle nich to, co má následovat.

„Z veřejně dostupných informací vyplývá, že projekt kulturního sálu a podzemních garáží se nachází pouze ve fázi architektonické studie. U plánovaných bytových domů není známo, že by byla zahájena jakákoli fáze projektové přípravy,“ upozorňuje dopis s tím, že vznik projektové dokumentace a povolovací proces staveb je otázkou let.

Plánovanou zástavbu po Slezance komplikuje osud Divadelního klubu, řeší ho soud

„Demolice má být dokončena letos v dubnu. Bez dostatečně připravených projektů tak hrozí vznik dlouhodobé, 65 metrů dlouhé proluky,“ varují architekti.

Vyjádřili se i k vizualizaci zástavby, která má Slezanku nahradit. Domy mají mít historizující vzhled, který bude připomínat podobu jižní fronty domů na Horním náměstí před rokem 1945. „Takto významné místo si zaslouží architektonické řešení vysoké kvality, odpovídající současné době. Architektura je vždy odrazem kulturní a hospodářské úrovně společnosti v daném čase a místě,“ namítají signatáři.

Chystané regulativy určí pravidla pro zástavbu

Rovněž žádají otevřený dialog s odbornou veřejností i občany a průběžné informování o vývoji všech projektů. Je podle nich zároveň důležité, aby investoři, kteří se mají na nové výstavbě podílet, znali pravidla, podle kterých postupovat, a občané věděli, co konkrétně na místě vznikne, a pro celý blok domů by tak měl existovat regulační plán.

Podle hlavního architekta Opavy Petra Stanjury se regulativy právě připravují. „Jde zejména o prostorovou regulaci, kde budou dány jednotlivé parcely, ale bude daná i funkční regulace – městský parter, který bude komunikovat s veřejným prostorem, bytové funkce, nevylučujeme hotelovou funkci navázanou na funkci multifunkčního sálu,“ uvedl s tím, že podrobnosti jsou předmětem diskuse.

Primátor Tomáš Navrátil odmítl špatnou informovanost a dodal, že veškerý postup město komunikuje s veřejností a bude v tom pokračovat. „Po finálním zpracování zadání architektonické soutěže bychom informovali odbornou i laickou veřejnost.“

Dětský koutek, přístupná střecha i bourání. Opava řeší, co se Slezankou

Autor otevřeného dopisu Tomáš Bindr zdůraznil, že cílem dopisu bylo profesně ukázat, že centrum bývalého knížecího města je složitý prostor a je potřeba mu věnovat potřebnou pozornost. Proto jej signovali jen lidé, kteří se v architektuře a urbanismu aktivně pohybují.

Právě vyhlášení architektonické soutěže je krokem, který signatáři žádali. „V dopise vyzýváme k tomu, aby soutěž proběhla. To, že se chystá, je nová informace, která nikde nezazněla. Jsem přesvědčený o tom, že přípravy vyvolal náš otevřený dopis a sbírání podpisů,“ sdělil Bindr.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Futuristické zjevení v zasněžených Beskydech, policisté zastavili velomobil

Futuristický velomobil na silniční kontrole v beskydské obci Ostravice na...

Velké překvapení zažila hlídka cizinecké policie, která na Frýdecko-Místecku narazila na na první pohled velmi futuristické vozidlo. Jak se záhy ukázalo, neobvyklý dopravní prostředek i jeho řidič...

Ozbrojenec zabarikádovaný v bytě je mrtvý, při přestřelce zranil policistu

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Na následky střelného zranění zemřel šestapadesátiletý ozbrojený muž, který v úterý odpoledne v centru Havířova ohrožoval své okolí a pak se zabarikádoval v bytě. Nejprve proti němu zakročila...

Dvě rány do hlavy. Agresor z Havířova se zastřelil sám, na zbraň nepotřeboval průkaz

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Agresivní šestapadesátiletý muž, který v úterý v Havířově ohrožoval střelnou zbraní lidi ve večerce, poté se zabarikádoval v bytě a při přestřelce zranil policistu, se zabil sám. Střelil se do hlavy...

Byznys s potraty. Zdravotníci čelí obvinění, že kšeftovali s nelegálními zákroky

Premium
Ilustrační snímek

Ženského lékaře Marka Rozbroje, který provozuje gynekologické ambulance v Ostravě, Havířově a Bílovci, zadrželi v úterý kriminalisté. A ve čtvrtek odpoledne jej soudce poslal do vazby. Současně s...

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

Demolice Slezanky v Opavě. Architekti kritizují nepřipravenost, město výtky odmítá

Nová historie Horního náměstí v Opavě se začala psát 9. února 2026 v 11.00...

Komunita architektů napříč republikou vyzvala Opavu ke změně postupu při přeměně historického jádra města. Opavská radnice tam bourá někdejší obchodní centrum Slezanka, nahradit jej má nová zástavba....

26. února 2026  15:39

V Ostravě letos léčili už tři lidi se záškrtem. Seniorku neochránilo staré očkování

Infekční oddělení Krajské nemocnice v Liberci má kapacitu 24 lůžek. V pondělí...

Hned tři případy záškrtu řešili v posledních dvou měsících lékaři Kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). Tato infekční nemoc v Česku téměř vymizela po zavedení povinného...

26. února 2026

Po povodni zůstaly z knihovny jen holé stěny. Rok a půl nato znovu otvírá

Ředitelka Knihovny Petra Bezruče Markéta Beyerová v obnovených prostorách...

Před rokem tam ve dne v noci hučela trojice vysoušečů a vlhkosti bylo tolik, že z nich bylo potřeba vylévat vodu několikrát denně včetně víkendů. Teď se pobočka opavské Knihovny Petra Bezruče v...

26. února 2026  11:29

Třinecký Hudáček o olympiádě: Dali jsme slovenský národ trošku dohromady

David Cienciala z Třince přijímá gratulaci ke gólu od spoluhráče Libora...

Přechod z olympiády, z jeviště hokejových snů, zpátky do všedního extraligového kolotoče zvládl slovenský reprezentant Libor Hudáček excelentně. Dvěma gólovými přihrávkami vytáhl Třinec ke středeční...

26. února 2026

Vědci z ostravské Technické univerzity pomohou lékařům s inovacemi

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB...

Zlepšit kvalitu a efektivitu zdravotní péče v Česku má pomoci nová iniciativa Zdravotnictví 4. 0 Challenge, kterou představil na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity...

26. února 2026  6:59

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

25. února 2026  21:20

Roztavený kov vystříkl dělníkům v třineckých slévárnách do obličeje

Moravskoslezští záchranáři v akci (11. srpna 2025)

K vážnému pracovnímu úrazu vyjížděli v úterý záchranáři do areálu Sléváren Třinec. Dva muži se v tamních slévárnách vážně popálili při práci s roztaveným kovem. Oba skončili v péči lékařů...

25. února 2026  14:40,  aktualizováno  14:46

Dvě rány do hlavy. Agresor z Havířova se zastřelil sám, na zbraň nepotřeboval průkaz

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Agresivní šestapadesátiletý muž, který v úterý v Havířově ohrožoval střelnou zbraní lidi ve večerce, poté se zabarikádoval v bytě a při přestřelce zranil policistu, se zabil sám. Střelil se do hlavy...

25. února 2026  13:12,  aktualizováno  14:32

Hádka ve večerce. Svědci popsali, co předcházelo běsnění střelce v Havířově

Premium
Dvakrát prostřelené dveře bytu v Havířově, kde se zabarikádoval 56letý muž,...

Z obrovského šoku se vzpamatovávají lidé žijící v havířovské ulici Jana Wericha a okolí. V úterý odpoledne tam šestapadesátiletý muž začal střílet přímo na ulici, pak vběhl do domu, zabarikádoval se...

25. února 2026  14:09

Starší byty zdražují nejrychleji. Nejvíce v Ostravě a Ústí nad Labem, ukazují data

Pohodlnější výhled na přehradu Mšeno a Jizerské hory si mohou nově užívat lidé...

Starší a nové byty zdražily loni podle dat České bankovní asociace o dvanáct procent. Rychleji rostly ceny bytů ve starších domech, které tak doháněly ceníky novostaveb. Například čtvereční metr v...

25. února 2026  13:38

Sázka na Čechy je v Opavě pořád priorita, věří křídelník Slavík

Opavský basketbalista Jakub Slavík sleduje míč na ruce ústeckého Nicholase...

První z cílů, které měli před sezonou, basketbalisté Opavy splnili – získali medaili v Českém poháru, byť bronzovou. Nyní plánují návrat do horních příček národní ligy a prosadit se chtějí také v...

25. února 2026  12:34

Obnova začala. Muzeum v Novém Dvoře lidem otevře starý břidlicový důl

Stěbořický farář Klement Rečlo vysvětil sošku svaté Barbory u vstupu do starého...

Zatím jde o malý otvor do břidlicové skalní stěny, za nímž se skrývají chodby vykutané před sto lety při těžbě břidlice, zčásti zasypané materiálem uvolněným ze stropu. Už dnes ale dělníci z celé...

25. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.