Demolici první části opavské Slezanky brzdí spoluvlastník sousedního objektu

Autor:
  12:53
Bourání části někdejšího obchodního domu Slezanka v centru Opavy se přinejmenším o několik týdnů odkládá. Do demoličního řízení vstoupil spoluvlastník navazujícího objektu, který se odvolal proti demoličnímu rozhodnutí. Opava musela zrušit i výběrové řízení na firmu, která měla betonovou stavbu srovnat se zemí.
Od průchodu směrem ke kostelu se bude Slezanka bourat. Od průchodu na druhou...

Od průchodu směrem ke kostelu se bude Slezanka bourat. Od průchodu na druhou stranu je potřeba ještě dořešit majetkoprávní vztahy. | foto: město Opava

Tak vypadala jižní strana Horního náměstí v Opavě, kde nyní stojí Slezanka, v...
Ze strany od Horního náměstí by nová zástavba měla mít historickou podobu.
V nové zástavbě vznikne i kulturní a společenský sál.
Plánovaná zástavba po zbourání obchodního centra Slezanka.
6 fotografií

„K demoličnímu rozhodnutí, které vydává stavební úřad, se odvolal spolumajitel sousedního objektu. Záležitost se teď nachází ve fázi odvolání na krajském úřadě, čekáme na rozhodnutí a doufáme, že bude v náš prospěch,“ řekl náměstek primátora Opavy Vladimír Schreier.

Proměna centra Opavy. Slezanka půjde k zemi, osud Divadelního klubu je nejistý

Opava chce zbourat první část Slezanky v úseku od průchodu u konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie po současný vstup do budovy. Spolumajitel navazující části obchodního domu se ale domáhá přímé účasti v řízení.

Jde o pražskou developerskou společnost, jíž z necelých 28 procent patří sousední úsek Slezanky od průchodu na Horním náměstí směrem k Hrnčířské ulici.

Od průchodu směrem ke kostelu se bude Slezanka bourat. Od průchodu na druhou stranu je potřeba ještě dořešit majetkoprávní vztahy.
Tak vypadala jižní strana Horního náměstí v Opavě, kde nyní stojí Slezanka, v 19. století.
Ze strany od Horního náměstí by nová zástavba měla mít historickou podobu.
V nové zástavbě vznikne i kulturní a společenský sál.
6 fotografií

Zbylých více než 72 procent téhož objektu vlastní město Opava, které už část podílu koupilo od někdejšího třetího vlastníka, obchodního družstva Tempo. Usiluje i o zbytek a tedy odkup od developera, zatím se však nedohodli na ceně.

Kvůli jeho odvolání opavská radnice musela zrušit výběrové řízení na zhotovitele bourání. „Už jsme měli vysoutěženého dodavatele. Součástí výběrového řízení ale byl i závazný termín ukončení, který by vzhledem ke zdržení mohl být problémem,“ vysvětlil Schreier.

Zároveň vyloučil, že by se bourání budovy, postavené počátkem 70. let minulého století podle projektu architekta Josefa Krischkeho, odkládalo na neurčito. Na místě Slezanky vznikne čtvrť s bytovými domy, kulturním sálem i podzemním parkováním.

Opava se chystá zbourat rohovou část Slezanky.

Opava se chystá zbourat rohovou část Slezanky.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Díky tátovi nádražní hospody miluje. V Bruntále ale dostala v Ano, šéfe! sodu

Hospůdka přímo na peróně na zrekonstruovaném nádraží v Bruntále vypadá na první pohled slibně. Co chtít víc, když tam dorazíte vlakem a hladoví. „Já mám k nádražním restauracím vřelý vztah. Můj...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Plzeň - Baník 2:0, další výhru pro Hyského zachránil gólman Jedlička v nastavení

Domácí premiéra trenéra Martina Hyského se povedla jen výsledkově. Plzeňští fotbalisté v 13. kole Chance Ligy porazili ostravský Baník 2:0. První gól dal po dvaceti minutách hlavou útočník Adu, druhý...

Tragédie v nemocnici ve Frýdku-Místku. Na toaletách se zastřelil senior

Tragédie se v úterý stala v areálu nemocnice ve Frýdku-Místku. Na veřejných toaletách se tam zastřelil muž v seniorském věku. Případem se zabývá policie.

Mrtví v autě na Karvinsku byli bývalí partneři. Muž ženu zastřelil, pak i sebe

Jako vraždu s následnou sebevraždou pachatele zatím vyšetřují policisté tragédii v Orlové na Karvinsku, kde v neděli večer byly nalezeny v automobilu dvě mrtvoly. Podle prvotních zjištění nejspíše...

Demolici první části opavské Slezanky brzdí spoluvlastník sousedního objektu

Bourání části někdejšího obchodního domu Slezanka v centru Opavy se přinejmenším o několik týdnů odkládá. Do demoličního řízení vstoupil spoluvlastník navazujícího objektu, který se odvolal proti...

30. října 2025  12:53

Z Ostravy do Španělska i v zimě. Pravidelnou přepravu letiště letos nezastaví

Na tradiční zimní provoz přechází ostravské letiště Leoše Janáčka v Mošnově. Na rozdíl od minulých let se pravidelná přeprava pasažérů téměř úplně nezastaví. K někdejší jediné lince do Londýna letos...

30. října 2025  9:40

Proti Spartě tentokrát bez šance. V útoku jsme slabší, povzdechl si kouč Vítkovic

Před týdnem v Praze dokázali dotáhnout proti Spartě z 0:4 na 4:4 a vybojovat aspoň bod po prohře 4:5 v prodloužení. Ve středeční dohrávce 19. kola extraligy vítkovičtí hokejisté doma stejnému soupeři...

30. října 2025  7:35

Vítkovice - Sparta 1:4, hosté stoupají tabulkou, výhru řídil dvěma góly Shore

Druhou výhru v řadě zapsali hokejisté pražské Sparty. V dohrávce 19. kola bez větších potíží dobyli led Vítkovic. V Ostravě Pražané triumfovali 4:1, dva góly zařídil kanadský útočník Devin Shore....

29. října 2025  17:20,  aktualizováno  20:35

Jedna z největších hvězd taneční hudby. Do Ostravy zamíří legendární DJ Paul van Dyk

Jedna z největších hvězd elektronické taneční hudby (EDM) DJ Paul van Dyk z Německa vystoupí na příštím ročníku festivalu Beats for Love v Ostravě. Oceňovaný umělec a průkopník trance hudby se v...

29. října 2025  16:14

Hospodská éra je pryč. Ostravský obvod Lhotka má novou moderní radnici

Jeden z nejmenších ostravských obvodů Lhotka se dočkal moderní radnice, jejíž součástí je zasedací sál pro schůze zastupitelů. Dosud obvodní úřad sídlil ve vilce po rodině, která v roce 1968...

29. října 2025  16:13

Na vrakovišti hořely zbytky automobilů, nasměrovat vodu hasičům pomáhal dron

Devět jednotek hasičů zasahovalo v úterý večer a v noci u velkého požáru vrakoviště v ostravské části Vítkovice. Plameny tam pohltily drť z vyřazených automobilů. Příčina vzniku plamenů zatím není...

29. října 2025  14:51

Krčík o střelecké fazoně: Rád vyrážím dopředu. Od trenérů to mám povolené

Čtyři góly v minulých pěti prvoligových zápasech. Takovou bilanci má Dávid Krčík. S pěti trefami je v tomto ročníku ligy spolu s Abdallahem Gningem zatím nejlepší střelec fotbalistů MFK Karviná....

29. října 2025  13:58

Nechtěl loupit, ale byl velmi brutální. Vrchní soud potvrdil trest za ubití muže

Olomoucký vrchní soud potvrdil 16,5 let vězení jednadvacetiletému Danielu Gregorovi za loňskou vraždu devětapadesátiletého muže v Ostravě-Zábřehu. Kolemjdoucího muže Gregor po banální slovní roztržce...

29. října 2025  12:45

Medaile? Nepředbíhejme, říká ostravská kapitánka. Chce i domácí výhru v Eurocupu

V polském Sosnovci prohrály 69:86, na hřišti španělského Ferrolu 64:100 a na třetí pokus uspěly – porazily v Lisabonu Benfiku 85:81 po prodloužení. Že nejsou basketbalistky SBŠ Ostrava při své...

29. října 2025  12:36

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Moravskoslezský kraj získal miliardy na bateriové vlaky, nahradí staré diesely

Dalších patnáct bateriových vlaků zamíří do Moravskoslezského kraje. Postupně by měly nahradit například už nevyhovující dieselové stroje. Kraj na jejich pořízení získal z Modernizačního fondu dotaci...

29. října 2025  10:07

Hattricky už v hlavě nemám, zaměřuji na vítězství, tvrdí třígólový Hudáček

Třinecký útočník Libor Hudáček opět ukázal, jak výtečný je střelec. Třemi góly pomohl hokejovým Ocelářům v 19. kole extraligy k výhře nad Českými Budějovicemi 6:3.

28. října 2025  21:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.