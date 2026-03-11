Bouraná Slezanka v Opavě má špatnou statiku, stavbaři rozšiřují ochranné pásmo

V centru Opavy se rozrůstají ochranné bariéry okolo někdejšího obchodního domu Slezanka, jehož první část se právě bourá. Neprůchodné jsou i některé trasy na Horní náměstí. Důvodem jsou statické problémy demolovaného panelového bloku.
Z právě bourané části Slezanky již mnoho nezbývá. Kvůli horšímu stavu konstrukcí, než se původně předpokládalo, musí zhotovitel pozměnit způsob demolice.

Od průchodu směrem ke kostelu se bude Slezanka bourat. Od průchodu na druhou...
O dočasném přerušení demolice Slezanky a rozšíření ochranných opatření v jejím okolí rozhodl statik. „Konstrukce je místy natolik oslabená, že hrozilo její samovolné zřícení,“ informoval primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Výsledky testů včetně laboratorních analýz ukázaly, že Slezanka, jež stojí v historickém jádru města, je ve výrazně horším technickém stavu, než se původně předpokládalo.

Bydlení chudiny i místo pro novou radnici. Oblast kolem Slezanky má pestrou historii

„Podle odborníků pravděpodobně již při samotné výstavbě nebyly dodrženy tehdejší stavební technologické postupy a kvalita materiálů – zejména betonových monolitických konstrukcí,“ uvedl Martin Kůs z tiskového oddělení opavského magistrátu.

Konstrukce betonových pilířů je narušená

Prokázala to mimo jiné namátková zkouška odebraného vzorku části monolitického sloupu skeletové konstrukce. „Betonové pilíře jsou nestabilní a jejich struktura je výrazně narušená, což má zásadní vliv na tuhost celé konstrukce,“ upřesnil Kůs.

Nákres posunu ochranných bariér okolo bourané části Slezanky.

Bourání na několik dní ustalo a demoliční firma rozšiřuje ochranná opatření. Oplocení stavební dělníci posunuli do vzdálenosti šesti až deseti metrů od hrany půdorysu bourané budovy.

Nová, čtyři metry vysoká kovová ochranná konstrukce se sítí zabezpečí fasádu a okna Slezského divadla. Oplocení sahá až k opěrnému sloupu konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie. Od středy kvůli tomu mimo jiné platí uzavírka přístupu na Horní náměstí od jihozápadu kolem divadla.

„Potrvá přibližně sedm kalendářních dní, tedy do středy 18. března s možností prodloužení podle možných nepředvídatelných situací při bouracích pracích,“ upozornil Kůs.

Změní se i technologický postup demolice. Nakládka a odvoz již vybourané suti pokračuje po provizorně vybudované cestě z centra města dál bez omezení. Bourací práce znovu naplno odstartují po dokončení všech doporučených změn.

„Okolní budovy průběžně sledujeme pomocí měřicích čidel, která měří vibrace a zatížení konstrukcí. Žádné ohrožení okolních objektů jsme nezaznamenali,“ doplnil mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

2. března 2026
