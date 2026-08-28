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Padne téměř celý zbytek. Do opavské Slezanky se znovu pustí bourací stroje

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  12:52
Druhá část Slezanky půjde k zemi. Demolice se týká čelní části někdejšího...

Druhá část Slezanky půjde k zemi. Demolice se týká čelní části někdejšího obchodního centra na Horním náměstí v Opavě. | foto: město Opava

Demoliční firma už si prostor připravuje. Podloubím pod budovou už lidé...
Demoliční firma už si prostor připravuje. Podloubím pod budovou už lidé...
Demoliční firma už si prostor připravuje. Podloubím pod budovou už lidé...
Demoliční firma už si prostor připravuje. Podloubím pod budovou už lidé...
17 fotografií
Těžká technika se v centru Opavy zakousne i do druhé části někdejšího obchodního centra Slezanka. Demoliční firma už čelní část objektu včetně podloubí na Horním náměstí oplotila, prostor připravuje a zasypává výkopy. Hydraulické kleště, bagry a další těžké stroje na místo dorazí příští týden. Hotovo bude v listopadu.

„Staveniště převzala krnovská společnost METOSA GROUP, která ve výběrovém řízení uspěla s cenou přibližně 14 milionů korun,“ informoval mluvčí opavské radnice Roman Konečný s tím, že Opava původně počítala s více než třiatřicetimilionovými náklady.

Demoliční dělníci během tří měsíců kompletně zbourají celou zbylou nízkou část objektu na jižní straně Horního náměstí – tedy i původní hlavní vstup do Slezanky včetně podloubí. Navážou na první etapu demolice, jež srovnala se zemí rohovou část obchodního domu.

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„Zakázka zahrnuje odstranění další části objektu, odpojení od sítí, oplocení a úpravy obnažené stěny sousední budovy včetně zateplení a fasády,“ upřesnil Konečný.

Staveniště je aktuálně oplocené a bourat se bude postupně, jen s pomocí techniky, bez odstřelu. „Postup má chránit okolní budovy a co nejméně omezit provoz v centru,“ dodal mluvčí.

Druhá část Slezanky půjde k zemi. Demolice se týká čelní části někdejšího obchodního centra na Horním náměstí v Opavě.
Demoliční firma už si prostor připravuje. Podloubím pod budovou už lidé neprojdou. Právě tato část se bude bourat.
Demoliční firma už si prostor připravuje. Podloubím pod budovou už lidé neprojdou. Právě tato část se bude bourat.
Demoliční firma už si prostor připravuje. Podloubím pod budovou už lidé neprojdou. Právě tato část se bude bourat.
17 fotografií

Rozdělení bourání Slezanky do několika etap si vyžádaly majetkoprávní vztahy a ochrana sousedních objektů. Soudní rozhodnutí, díky kterému město majetkově ovládlo část nemovitosti, jež se teď bude bourat, je pravomocné od května.

Vyřešit zbývá třetí část železobetonového objektu Slezanky, která v historickém jádru města vznikla v 70. letech minulého století. Zbytek budovy na Rybím trhu přiléhá k bývalému Divadelními klubu.

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Ten je součástí takzvaného Mariánského ústavu – městského paláce, který vznikl v roce 1709 a v různých časových obdobích sloužil jako šlechtické sídlo, sirotčinec, knihovna i divadelní budova.

Loni v dubnu se stal kulturní památkou. Město neuspělo ani s odvoláním a obrátilo se na soud. Než rozhodne, musí bourání části Slezanky, která k Divadelnímu klubu přiléhá, počkat.

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V prostoru po Slezance se počítá s novou zástavbou, její budoucí podoba zatím zůstává otevřená. „Uspořádáme architektonickou a urbanistickou soutěž, která zahrne také objekt Rybí trh 4, bývalý klášter a Divadelní klub,“ uvedl primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Posuzovat se budou různé možnosti. „Od nové zástavby s bydlením, službami, kulturním sálem, kvalitním veřejným prostorem a podzemním parkováním až po ponechání části nebo celého území bez nové zástavby,“ řekl Navrátil.

2. dubna 2026

Do přípravy zadání soutěže se zapojí čeští i zahraniční architekti, urbanisté a další odborníci, ale také veřejnost, vlastníci okolních nemovitostí či podnikatelé.

„Součástí přípravy bude rovněž mezinárodní odborná konference. Cílem je najít řešení, které obnoví tuto část historického centra a vrátí do ní přirozený městský život,“ avizoval primátor.

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