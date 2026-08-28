„Staveniště převzala krnovská společnost METOSA GROUP, která ve výběrovém řízení uspěla s cenou přibližně 14 milionů korun,“ informoval mluvčí opavské radnice Roman Konečný s tím, že Opava původně počítala s více než třiatřicetimilionovými náklady.
Demoliční dělníci během tří měsíců kompletně zbourají celou zbylou nízkou část objektu na jižní straně Horního náměstí – tedy i původní hlavní vstup do Slezanky včetně podloubí. Navážou na první etapu demolice, jež srovnala se zemí rohovou část obchodního domu.
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„Zakázka zahrnuje odstranění další části objektu, odpojení od sítí, oplocení a úpravy obnažené stěny sousední budovy včetně zateplení a fasády,“ upřesnil Konečný.
Staveniště je aktuálně oplocené a bourat se bude postupně, jen s pomocí techniky, bez odstřelu. „Postup má chránit okolní budovy a co nejméně omezit provoz v centru,“ dodal mluvčí.
Rozdělení bourání Slezanky do několika etap si vyžádaly majetkoprávní vztahy a ochrana sousedních objektů. Soudní rozhodnutí, díky kterému město majetkově ovládlo část nemovitosti, jež se teď bude bourat, je pravomocné od května.
Vyřešit zbývá třetí část železobetonového objektu Slezanky, která v historickém jádru města vznikla v 70. letech minulého století. Zbytek budovy na Rybím trhu přiléhá k bývalému Divadelními klubu.
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Ten je součástí takzvaného Mariánského ústavu – městského paláce, který vznikl v roce 1709 a v různých časových obdobích sloužil jako šlechtické sídlo, sirotčinec, knihovna i divadelní budova.
Loni v dubnu se stal kulturní památkou. Město neuspělo ani s odvoláním a obrátilo se na soud. Než rozhodne, musí bourání části Slezanky, která k Divadelnímu klubu přiléhá, počkat.
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V prostoru po Slezance se počítá s novou zástavbou, její budoucí podoba zatím zůstává otevřená. „Uspořádáme architektonickou a urbanistickou soutěž, která zahrne také objekt Rybí trh 4, bývalý klášter a Divadelní klub,“ uvedl primátor Opavy Tomáš Navrátil.
Posuzovat se budou různé možnosti. „Od nové zástavby s bydlením, službami, kulturním sálem, kvalitním veřejným prostorem a podzemním parkováním až po ponechání části nebo celého území bez nové zástavby,“ řekl Navrátil.
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2. dubna 2026
Do přípravy zadání soutěže se zapojí čeští i zahraniční architekti, urbanisté a další odborníci, ale také veřejnost, vlastníci okolních nemovitostí či podnikatelé.
„Součástí přípravy bude rovněž mezinárodní odborná konference. Cílem je najít řešení, které obnoví tuto část historického centra a vrátí do ní přirozený městský život,“ avizoval primátor.