Zástupci společnosti Nové Vítkovice připravují demolici budovy v ostravské Ruské ulici. S plánem na zbourání už souhlasili i úředníci krajského úřadu.
Administrativní komplex ze šedesátých let minulého století, na jehož návrhu se podíleli architekti Oskar Olár a Lubomír Šlapeta, není památkově chráněný. Vedle kanceláří v něm bývalo třeba zdravotnické středisko i zázemí pro stravování.
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„Vzhledem k ekonomické situaci není rentabilní udržovat stávající budovu. Jejím neudržováním by docházelo k postupné devastaci fasád a k ohrožení veřejné bezpečnosti a zdraví obyvatel,“ odůvodnili pracovníci krajského úřadu své souhlasné stanovisko k demolici.
Budoucnost ředitelství souvisí s proměnou celého někdejšího průmyslového areálu.
Těžkou mechaniku, pozdější společnost Vítkovice Heavy Machinery, po úpadku převzal nový vlastník. Dnes připravuje proměnu území skupina Redstone, do níž patří i společnost Nové Vítkovice.
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Bourání ale nebude úplně jednoduché, dělníci budou muset pamatovat třeba na rorýsy. Těch podle podkladů krajského úřadu na budově hnízdí až osm párů. Práce proto musí sledovat ornitolog. Úřad předpokládá, že rorýsi najdou jiné možnosti hnízdění v okolí.
S ředitelstvím zmizí i místo, kde dlouhé roky stála busta zakladatele železáren Rudolfa Jana Habsburského. Ta už ale je od roku 2023 na Mírovém náměstí.